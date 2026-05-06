Si chiude alla Casa del Cinema di Roma il ciclo di proiezioni legato alla mostra “Lanterne magiche” al Museo Carlo Bilotti, con un focus This is England tra regina, Thatcher e Ken Loach.

Alla Casa del Cinema di Roma si avvia alla conclusione il ciclo di proiezioni legato alla mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis, ospitata al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese e visitabile fino al 6 settembre 2026. L’ultimo mese di programmazione è dedicato al tema This is England, un percorso cinematografico che attraversa racconti e atmosfere della cultura britannica contemporanea.

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La rassegna, realizzata in collaborazione con la Casa del Cinema e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, propone titoli che indagano potere, memoria, diritti sociali e vita quotidiana nel Regno Unito, offrendo uno sguardo parallelo e complementare alle immagini in mostra al Bilotti.

Mostra Museo Carlo Bilotti Lanterne Magiche

This is England: il focus di maggio tra regina e Iron Lady

Il programma di maggio si apre con The Queen di Stephen Frears, in proiezione giovedì 15 maggio alle 20.00 e giovedì 4 giugno alle 17.30. Il film ripercorre i giorni successivi alla morte di Lady Diana, seguendo il confronto tra Tony Blair e la regina Elisabetta, interpretata da Helen Mirren. Attraverso la sceneggiatura di Peter Morgan, il racconto mette a fuoco il fragile equilibrio tra immagine pubblica e vita privata e il contrasto tra rituali aristocratici e necessità della politica contemporanea.

Accanto alla figura della sovrana, la rassegna propone The Iron Lady di Phyllida Lloyd, in programma mercoledì 6 maggio alle 20.00 e lunedì 25 maggio alla stessa ora. Il film segue una Margaret Thatcher anziana e malata di Alzheimer, che ripercorre la propria ascesa: dall’infanzia in una famiglia modesta alla conquista della guida del governo britannico. Senza giudicare le scelte politiche, la regista e la sceneggiatrice Abi Morgan si concentrano sul ritratto di una self made woman, offrendo a Meryl Streep l’occasione di una prova d’attore intensa.

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Il viaggio nell’Inghilterra contemporanea continua con I, Daniel Blake di Ken Loach, in programma venerdì 22 maggio alle 17.30. La storia di un falegname alle prese con un sistema assistenziale disumanizzato diventa il ritratto di un’Europa segnata dalla precarietà e dall’indebolimento dei diritti sociali. Loach sceglie uno stile asciutto e fortemente indignato per evitare il patetismo e si affida alla solidarietà tra gli ultimi come unico argine all’indifferenza delle istituzioni.

Mike Leigh, la vita quotidiana e il dialogo con la fotografia

A chiudere il focus è Another Year di Mike Leigh, in calendario lunedì 11 maggio alle 20.00 e venerdì 29 maggio alle 17.30. Attraverso il ritmo delle stagioni e le visite di amici e conoscenti, il film osserva la vita di una coppia apparentemente serena, mettendola in contrasto con la solitudine di chi fatica a trovare il proprio posto nel mondo. Dialoghi millimetrici e malinconia trattenuta permettono al regista di riflettere sul tempo che passa e sulle crepe invisibili delle relazioni.

La rassegna dialoga idealmente con la mostra fotografica al Museo Carlo Bilotti, curata da Alessandra Mauro e Roberto Koch con Suleima Autore, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e organizzata da Cinema con la collaborazione di Contrasto. I servizi museali sono a cura di Zètema Progetto Cultura. Tra le immagini in mostra compaiono paesaggi urbani, architetture e rielaborazioni di icone dell’arte, che ampliano lo sguardo sulle forme della visione contemporanea.

Los Angeles, 1990 © Franco Fontana

Informazioni pratiche

Tutte le proiezioni sono previste in lingua originale con sottotitoli, salvo eccezioni che verranno comunicate. Il prezzo del biglietto è di 5 €. I biglietti per le proiezioni alla Casa del Cinema sono acquistabili alla biglietteria in largo Marcello Mastroianni 1 oppure online tramite il sito www.casadelcinema.it o www.boxol.it/casadelcinema, esclusivamente in modalità biglietto digitale. La biglietteria/infopoint è aperta dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 22.00.

Per chi visita la mostra al Museo Carlo Bilotti è previsto un sistema di sconti incrociati valido fino al 4 giugno 2026, così presentando il biglietto del museo al botteghino della Casa del Cinema si ottiene uno sconto del 20% sul biglietto di una proiezione, mentre i possessori del biglietto delle proiezioni possono acquistare con riduzione del 20% l’ingresso alla mostra, seguendo le indicazioni pubblicate su www.museocarlobilotti.it.

Arquitectonica #3, 2019, Stampa su carta cotone © Gianluca Pollini

Foto: Ufficio Stampa