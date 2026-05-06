Dal 14 maggio al 7 giugno 2026 il MAXXI di Roma ospita “Italia di Moda”, progetto fotografico di Andrea Varani con protagonista la top model Ludmilla Voronkina Bozzetti tra paesaggi, città e haute couture.

Dal 14 maggio al 7 giugno 2026 il MAXXI / Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma ospita la mostra fotografica “Italia di Moda”, firmata dal fotografo Andrea Varani e interpretata in esclusiva dalla top model Ludmilla Voronkina Bozzetti. Un progetto che porta negli spazi del museo un dialogo serrato tra moda, paesaggio e identità italiana.

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Dopo il successo registrato a Milano durante la settimana della moda, l’esposizione arriva nella capitale confermandosi come uno dei progetti visivi più riconoscibili del panorama contemporaneo. In mostra, 48 fotografie raccontano un viaggio durato oltre un anno attraverso l’Italia, tra città, borghi e scenari naturali.

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Un viaggio per immagini tra moda e paesaggio italiano

Nei lavori di Varani gli abiti firmati da maison come Giorgio Armani, Dolce&Gabbana, Roberto Cavalli ed Etro non sono semplici accessori, ma entrano a far parte del paesaggio, diventando elementi di una narrazione visiva condivisa con i luoghi. La moda si fonde con l’identità del territorio, creando un equilibrio inedito tra corpo, spazio e cultura.

Dalle Dolomiti al Sud Italia, passando per città simbolo e località meno note, Italia di Moda costruisce una vera e propria geografia emozionale del Paese. Le immagini restituiscono un’Italia in cui eccellenza manifatturiera, paesaggio e storia convivono, mettendo in luce un rapporto naturale e contemporaneo tra moda e contesto.

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Ludmilla Voronkina Bozzetti, un unico volto per un Paese intero

Protagonista assoluta della mostra è Ludmilla Voronkina Bozzetti, unica interprete di tutti gli scatti. La sua presenza diventa il filo conduttore di un racconto che è allo stesso tempo estetico e personale, un viaggio intimo in un Paese che negli anni è diventato per lei casa e orizzonte creativo.

La modella sottolinea come Roma rappresenti una parte fondamentale del progetto e come scattare nella capitale significhi confrontarsi con una città densa di storia e stratificazioni che entrano inevitabilmente nelle immagini, trasformandone il linguaggio. Esporre al MAXXI, aggiunge, significa dialogare con uno spazio che interpreta le opere e invita a leggerle, non solo a guardarle.

Lo sguardo di Varani e il sostegno al sistema moda italiano

Lo sguardo di Andrea Varani, riconosciuto per uno stile essenziale ed elegante, punta su immagini di forte impatto ma mai costruite. Il fotografo racconta di aver scelto di rallentare, cercando un approccio più essenziale e lasciando spazio a ciò che accadeva davvero davanti all’obiettivo, alla ricerca di un equilibrio ogni volta diverso tra abito, persona e luogo.

Realizzata con il patrocinio di Camera Nazionale della Moda Italiana e Pitti Immagine, e con il supporto di Intesa Sanpaolo, la mostra valorizza il sistema moda italiano in chiave contemporanea. Italia di Moda supera i confini della fotografia di moda tradizionale per farsi racconto culturale, capace di intrecciare creatività, territorio e cultura in un’unica visione.

Foto: Ufficio Stampa