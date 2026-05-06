Circa venti sculture ibride di Leandro Erlich trasformano il Negozio Olivetti in un ecosistema di forme tra natura, tecnologia e architettura, Evento Collaterale della Biennale Arte 2026.

Al Negozio Olivetti di Piazza San Marco, capolavoro di Carlo Scarpa gestito dal FAI, la ricerca di Leandro Erlich incontra la storia del design italiano con la mostra Hybrids. Leandro Erlich al Negozio Olivetti, Evento Collaterale della 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia. Dal 9 maggio al 22 novembre 2026, lo spazio affacciato su Venezia si trasforma in un laboratorio di forme dove natura, architettura e tecnologia si fondono.

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Ideato da Mario Cristiani e realizzato da Associazione Arte Continua con il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS e il supporto di Galleria Continua, il progetto riunisce circa venti sculture, molte delle quali inedite. Farfalle con ali-orecchie, cavoli-architetture, coralli-metropoli e alberi che terminano in piedi umani compongono una costellazione di organismi impossibili e al tempo stesso stranamente familiari.

Leandro Erlich The Cloud LEspoir 2024 Courtesy the artist Photographer Duccio Benvenuti

Sculture ibride tra natura, città e tecnologia

Curata da Marcello Dantas, la mostra mette in scena una vera tassonomia dell’ibrido. Opere come Papillon (2021), farfalla in bronzo le cui ali assumono la forma di orecchie, interrogano la comunicazione come fenomeno biologico prima che tecnologico, mentre Caracol – The pace of evolution (2021) trasforma un cervello in lumaca, evocando un’idea di evoluzione lenta e stratificata. In Chou (2023) un cavolo in ceramica si fa architettura, e in White Coral (2025) la crescita corallina rispecchia la morfologia urbana.

Il percorso prosegue con Serpent (2021), torsione in bronzo che richiama una metamorfosi continua, e con Quartz (2023), in vetro, dove la crescita cristallina diventa una sorta di architettura minerale. In Pies Tronco (2021) un tronco termina in piedi umani calzati, cortocircuitando vegetale e antropomorfo, mentre i diversi lavori della serie Draft – Bozza (2026) insistono sullo stato intermedio tra idea e forma compiuta, sottolineando la dimensione processuale della scultura.

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Tra natura e artificio si collocano anche The Cloud – Bell (2024), che trasforma una nuvola in oggetto architettonico in vetro extra chiaro, Concrete Coral (2025), dove materiale industriale e forma organica entrano in tensione, e Maison Fond (2022), piccola architettura in marmo di Carrara che sembra sciogliersi, mettendo in discussione la stabilità dell’abitare. In Pulled by the Roots (2015) lo sradicamento è insieme fisico e concettuale, mentre Pixel Tree (2026) frammenta un albero in unità digitali e La Carte (2026) introduce una geografia luminosa e instabile.

Olivetti, FAI e la tradizione degli spazi ibridi

A completare il progetto, l’opera tessile in lana Soprattutto (2020) amplia la ricerca sulla superficie e sulla trama, mentre una serie di fotografie estende l’indagine sulle ibridazioni tra spazio, percezione e costruzione della realtà. Come osserva il filosofo Emanuele Coccia, l’arte agisce sull’essenza delle cose mescolando identità diverse e permettendo a ogni forma di abitare l’altra, trasformando il mondo in un ecosistema in continuo riadattamento.

La mostra dialoga profondamente con la storia del Negozio Olivetti, affidato da Generali Italia al FAI. Già Adriano Olivetti concepiva prodotti e spazi come ibridi: tecnologicamente avanzati ma portatori di un’esperienza estetica, culturale ed etica. Il negozio di Piazza San Marco nasceva come uno dei primi concept store, luogo dove architettura, arte, marketing e cultura convivevano. Il FAI ne conserva oggi la vocazione, accogliendo progetti che mettono in risonanza la memoria del luogo con le pratiche artistiche contemporanee.

HYBRIDS.LEANDRO ERLICH AL NEGOZIO OLIVETTI Foto di Luca Chiaudano C FAI 2026

Nelle parole del curatore Marcello Dantas, Hybrids è una speculazione artistica sulle conseguenze incerte di un’intelligenza non umana che allucina esseri nell’atto di diventare altro. L’artista argentino sottolinea come il progetto nasca da un composto che non aspira alla purezza, ma dall’incontro, talvolta armonico e talvolta inquietante, tra entità distinte, dove ogni forma conserva la propria memoria e insieme si trasforma.

La mostra rientra nel programma “Arte all’Arte per le Città del Futuro” di Associazione Arte Continua, che punta a ricucire i legami tra arte, architettura e paesaggio, restituendo all’arte un ruolo centrale nella costruzione delle città. In questo contesto, le sculture di Erlich suggeriscono che l’arte non è un semplice ornamento, ma una forza che continua la creazione del mondo, operando sullo stesso piano dei processi evolutivi e geochimici che hanno modellato il pianeta.

Orari, biglietti e informazioni pratiche

Date: 9 maggio – 22 novembre 2026

Orari: da martedì a domenica, dalle 10.00 alle 18.30 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura). Ingresso: intero € 10; ridotto bambini 6-18 anni € 6; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 27; iscritti FAI e National Trust gratuito; studenti universitari fino a 25 anni € 6; residenti Comune di Venezia € 5.

La sede della mostra è il Negozio Olivetti, Piazza San Marco 101, facilmente raggiungibile a piedi o con il trasporto pubblico lagunare. Per ulteriori dettagli su visite e attività correlate sono disponibili i contatti del FAI e dell’Associazione Arte Continua indicati nei materiali ufficiali.

Foto: Ufficio Stampa