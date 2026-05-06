Il MAUTO di Torino dedica una mostra ad ‘Automobili’ di Lucio Dalla e Roberto Roversi: materiali d’archivio, illustrazioni e vetture per rileggere un album culto e il nostro rapporto con l’auto.

Al MAUTO – Museo Nazionale dell’Automobile di Torino un progetto espositivo trasforma un capolavoro della canzone d’autore in esperienza visiva e sonora. Dal 13 maggio al 20 settembre 2026 la project room al primo piano ospita LUCIO DALLA & ROBERTO ROVERSI. AUTOMOBILI. UN DISCO, un percorso che invita a riascoltare l’album del 1976 e a ripensare il nostro rapporto con una delle invenzioni che più hanno segnato la storia contemporanea: l’automobile.

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Curata da Carlo Emilio Zummo e Mario Esposito, la mostra nasce a cinquant’anni dalla pubblicazione del disco Automobili, pubblicato da RCA, e mette in dialogo musica, testi e oggetti. Materiali d’archivio, illustrazioni e vetture selezionate costruiscono una narrazione che intreccia memoria storica, immaginario collettivo e riflessione sul ruolo dell’auto nella società di oggi.

Il concept album che racconta l’auto e il Novecento

Nel 1976 Lucio Dalla e Roberto Roversi, entrambi bolognesi, firmano insieme Automobili, un concept album in sei brani che ha al centro il simbolo per eccellenza della modernità. Le canzoni raccontano una storia d’amore complessa tra l’uomo e l’automobile, fatta di promesse mancate, conflitti, ma anche sogni e passioni che attraversano tutto il Novecento.

In mostra le tracce del disco diventano tappe di un percorso spaziale. Brani come Intervista con l’Avvocato, Mille Miglia, Nuvolari, L’ingorgo, Il motore del 2000 e Due ragazzi trovano una traduzione visiva attraverso documenti, immagini e automobili che richiamano corse storiche, miti sportivi, congestioni urbane e utopie tecnologiche.

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Un viaggio tra memoria, immagini e riflessioni contemporanee

L’allestimento della project room del museo guida il visitatore in un percorso in cui le canzoni prendono forma nello spazio espositivo. L’attenzione è rivolta tanto alla dimensione storica e culturale dell’auto, quanto alla sua presenza nella vita quotidiana, tra fascinazione tecnologica e criticità sociali.

Il progetto è realizzato con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Città di Torino e della Fondazione Lucio Dalla, e con il sostegno di BPER Banca. La mostra prevede una preview stampa su richiesta e un opening fissato per martedì 12 maggio alle ore 18.30, confermando la volontà del museo di rileggere la storia dell’automobile anche attraverso la musica e la poesia.

Foto: Ufficio Stampa