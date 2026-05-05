Sessanta fotografie, tra iconiche e inedite, raccontano l’Umbria di Steve McCurry al Complesso museale San Francesco di Montefalco dal 4 dicembre 2025 al 3 maggio 2026.

Il viaggio di Steve McCurry in Umbria diventa una mostra pensata su misura per Montefalco, dove il Complesso museale San Francesco ospita fino al 5 luglio 2026 (prorogata eccezionalmente per il grande successo ottenuto) l’esposizione “Steve McCurry / Umbria”. Sessanta fotografie, molte inedite, ripercorrono anni di esplorazioni tra borghi, feste, paesaggi e comunità, restituendo il legame profondo tra il maestro della fotografia e questa regione.

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Il progetto, curato da Biba Giacchetti, riporta in Umbria uno dei fotografi più amati al mondo a oltre dieci anni dalla prima esperienza di Sensational Umbria. Oggi quello sguardo si rinnova: la mostra non è una semplice antologia, ma un racconto intimo che intreccia luoghi celebri e angoli inattesi, volti di gente comune, artisti e celebrità, grandi eventi e quotidianità silenziose.

Steve McCurry Due sassofonisti suonano durante Umbria Jazz. Perugia, Italia, 2012 ©Steve McCurry All rights reserved

Un racconto visivo tra borghi, feste ed eventi

Il percorso espositivo attraversa idealmente l’intera regione: da Montefalco a Gubbio, passando per Foligno, Bevagna, Assisi, Perugia, Orvieto, Spoleto, Trevi, il lago Trasimeno e altri luoghi inaspettati. Nelle immagini rivivono grandi appuntamenti come Umbria Jazz, la Quintana di Foligno, la Festa dei Ceri, le Gaite di Bevagna e il Festival dei Due Mondi, accanto a scene raccolte, scorci di vicoli e gesti quotidiani.

Lo stesso McCurry racconta di aver sentito il bisogno di tornare con una mostra in un luogo che gli aveva dato molto: gli anni di lavoro a Sensational Umbria sono stati segnati da calore, curiosità e scoperte inattese. Tornare a Montefalco con immagini note e una serie di inediti è per lui come chiudere un cerchio, o forse aprirne uno nuovo, per continuare a raccontare lo spirito di questa regione e condividerlo con il pubblico.

Steve McCurry Luce del sole su una pianta sotto una finestra aperta. Todi, Umbria, Italia, 2012. ©Steve McCurry All rights reserved

La curatela di Biba Giacchetti e l’esperienza in mostra

Nelle parole della curatrice, l’Umbria è una terra che non si attraversa ma si vive. Negli anni ha accompagnato McCurry in un viaggio profondo tra borghi, feste, botteghe, musei e paesaggi che custodiscono un patrimonio umano e artistico unico. Per Montefalco, il corpus del lavoro è stato riletto insieme, riportando alla luce fotografie inedite che, accanto agli scatti più noti, aggiungono nuove sfumature al racconto.

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Ne nasce un percorso intimo e libero che restituisce la magia di una regione capace di sorprendere a ogni ritorno. La mostra è arricchita da un video esplicativo sulle esperienze vissute da McCurry durante il suo viaggio in Umbria: i visitatori possono così entrare nel dietro le quinte dei suoi scatti, seguendo il fotografo tra strade, feste e incontri che hanno generato alcune delle immagini più potenti del progetto.

Steve McCurry Quintana di Foligno. Foligno, Umbria, Italia, 2022. ©Steve McCurry All rights reserved

Informazioni pratiche per la visita

La mostra “Steve McCurry / Umbria” è allestita al Complesso museale San Francesco di Montefalco, in via Ringhiera Umbra 6 e sarò visitabile fino al 5 luglio. Da dicembre a marzo il museo è aperto tutti i giorni, escluso il martedì, con orario 10.30-13 e 14.30-17 (chiuso il 25 dicembre e il 1° gennaio); ad aprile e maggio apertura tutti i giorni, escluso il martedì, dalle 10.30 alle 18, con ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura e aperture straordinarie in occasione di eventi e festività.

Il biglietto intero costa 10 euro, ridotto A 8 euro per ragazzi dai 15 ai 25 anni, gruppi di almeno 15 persone, soci FAI e Touring Club, ridotto B 4 euro per ragazzi dai 6 ai 14 anni, gratuito per bambini fino a 5 anni, disabili, soci Icom, giornalisti accreditati, guide turistiche abilitate, accompagnatori di gruppi, scolaresche in attività didattica e residenti nel Comune di Montefalco. Il biglietto include anche la visita al complesso museale. I ticket sono acquistabili online sul sito di Museo Montefalco.

Foto: Ufficio Stampa