Dal 8 al 10 maggio 2026 EXPOSED Torino Photo Festival propone tre incontri gratuiti tra CAMERA, GAM e Museo del Risorgimento: focus sui lavori di Toni Thorimbert, Paola Agosti e sui talenti di “Lavori in corso”.

La terza edizione di EXPOSED Torino Photo Festival, dedicata al tema Mettersi a nudo e in programma dal 9 aprile al 2 giugno 2026, entra nel vivo del mese di maggio con un weekend di incontri gratuiti che mettono al centro autori, archivi e nuove ricerche sulla fotografia contemporanea.

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Da venerdì 8 maggio a domenica 10 maggio 2026, tra Torino, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino e Museo Nazionale del Risorgimento Italiano, il festival propone tre appuntamenti aperti al pubblico, accessibili con il PASS EXPOSED, che affiancano il ricco percorso di mostre indoor e outdoor disseminate lungo il miglio della fotografia.

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Toni Thorimbert a CAMERA: il femminile in primo piano

Il fine settimana si apre venerdì 8 maggio alle ore 18:30 negli spazi di CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia con l’incontro dedicato a Toni Thorimbert. Il fotografo italosvizzero dialoga con Walter Guadagnini, direttore artistico del festival, a partire dalla mostra Donne in vista, allestita nella Project Room di CAMERA e costruita come un lungo racconto per immagini sulla figura femminile.

L’incontro ripercorre il percorso creativo di Thorimbert e il suo linguaggio visivo, concentrandosi sul rapporto con il femminile che attraversa oltre trent’anni di ricerca tra ritratti ufficiali, scatti privati e fotografia di moda. La conversazione mette in luce la versatilità dell’autore, capace di muoversi con naturalezza tra registri differenti esplorando la relazione tra fotografo e soggetto, tra sperimentazione, introspezione e una costante attenzione alla presenza del corpo davanti all’obiettivo. Al termine è previsto un book signing aperto ai partecipanti.

Lavori in corso #2 alla GAM e l’incontro con Paola Agosti

Sabato 9 maggio, dalle ore 15:00 alle 18:00, il programma si sposta alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino con Lavori in corso #2, ciclo di talk pomeridiani dedicato ai talenti della fotografia contemporanea. Moderati da Giulia Ninotta e Iacopo Prinetti, si alternano sul palco Francesca Cirilli, Giorgio Andreoni, Federica Mambrini e Ilaria Turba, presentando progetti che indagano il rapporto tra corpo, tempo e trasformazione.

Le ricerche spaziano da Gravida di tutte le stagioni di Cirilli, che trasforma la coltivazione in gesto performativo e spazio di ascolto, ai lavori autobiografici Cucciolo, Luna in Scorpione e Icaro di Andreoni, fino all’indagine sulle relazioni a distanza di Mambrini con L’albergo della lontananza e al progetto partecipativo Les pains du désir di Turba, dove i desideri prendono forma di pane, esposti e poi distrutti per riflettere su esperienze vive e relazionali dentro il museo.

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Domenica 10 maggio alle ore 11:00, il weekend si chiude al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano con l’incontro con Paola Agosti, in occasione della mostra Viva le donne! Il femminismo nelle fotografie di Paola Agosti. La fotografa torinese ripercorre la propria esperienza tra il 1974 e il 1982, anni cruciali per il movimento femminista in Italia, raccontando cortei, spazi identitari e momenti di partecipazione collettiva.

Uno sguardo partecipe

Lo sguardo di Agosti, al centro dell’esposizione curata da Giangavino Pazzola, non è solo documentario ma profondamente partecipe, capace di trasmettere empatia, tensione e condivisione e di restituire la pluralità delle soggettività femminili. L’incontro permette di esplorare il suo archivio visivo anche oltre i confini nazionali, toccando esperienze internazionali e i temi sociali, politici e culturali che la fotografa ha continuato a sviluppare nel corso della carriera.

Tutti gli appuntamenti del weekend sono a ingresso libero fino a esaurimento posti per chi è in possesso del PASS EXPOSED, scaricabile dal sito del festival. Il calendario completo di mostre, incontri, passeggiate guidate e proiezioni diffuse è disponibile online e accompagna il pubblico fino alla chiusura del festival, confermando la vocazione di Torino come città della fotografia.

Foto: Ufficio Stampa