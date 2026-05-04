Dal Poetry Slam al percorso narrativo su Grazia Deledda, fino alla musica di “Isculta” e al mercatino bio: il Museo Nivola anima il mese di maggio 2026 con eventi tra poesia, arte e territorio.
Il mese di maggio al Museo Nivola si apre all’insegna della poesia performativa, della storia dell’arte e di un forte legame con il territorio sardo. Tra 9 maggio e 31 maggio 2026 il museo propone un programma che spazia dal Poetry Slam alle escursioni narrative, fino alla musica dal vivo e al mercatino biologico, offrendo al pubblico occasioni diverse per vivere gli spazi del museo e i paesaggi circostanti.
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Gli appuntamenti alternano momenti di spettacolo, approfondimento e socialità, coinvolgendo poeti, musicisti, attori e produttori locali in un calendario che mette al centro le persone, le comunità e l’ambiente.
Dal Poetry Slam al blu nell’arte
Sabato 9 maggio, alle ore 11.30, il museo ospita il 2° Nivola Poetry Slam, gara di poesia performativa che torna dopo otto anni. Poeti e performer si alternano sul palco con testi originali, trasformando la parola in uno spettacolo intenso e coinvolgente. La serata vede la presenza del notaio Giovanni Salis, della MC Valentina Loche, dell’ospite speciale Tatana Devaddis di Cannàsas Teatro e delle musiche, ritmi e rumori curati da Alberto Ferreri.
Sabato 16 maggio, alle ore 16, è la volta di PERFECT BLUE. Il blu nell’arte: da Giotto ad Hannah Levy passando per Yves Klein. L’incontro propone un affondo sul colore blu nella storia dell’arte: dal blu sacro e prezioso di Giotto, al blu assoluto e immateriale di Yves Klein, fino alla rilettura contemporanea e materica di Hannah Levy. L’appuntamento si conclude con una visita guidata alla mostra Blue Blooded dedicata all’artista.
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Sui sentieri della Via del Male e le voci dell’isola
Venerdì 22 maggio, dalle 15.30 alle 17, il museo propone Sui sentieri della Via del Male, escursione narrativa a Monte Gonare ispirata al romanzo La via del male di Grazia Deledda. L’iniziativa rientra nel ciclo di eventi “Weekend con Grazia: 100 anni dal Nobel” promosso dal Distretto Culturale del Nuorese e prevede un percorso verso la cima con soste narrative, durante le quali vengono letti passi dedicati al pellegrinaggio per la festa di Gonare.
I partecipanti si incontrano al Museo Nivola e raggiungono Monte Gonare con mezzi propri. Il costo è di 8 € (5 € per i possessori del DCN Passport, gratuito per bambini fino a 6 anni) con prenotazione obbligatoria entro giovedì 21 maggio alle ore 15. Il percorso è adatto a tuttə, con abbigliamento e scarpe comode e acqua consigliati.
Mercatino biologico e concerto “Isculta”
Domenica 31 maggio, dalle 10.30 alle 13, tornano negli spazi esterni del museo KM ZERO. IL MERCATINO BIOLOGICO e il consueto appuntamento con i prodotti del territorio. Il pubblico può acquistare prodotti biologici, prodotti caseari e produzioni locali in un contesto equo e solidale. Il Museo Nivola sostiene l’iniziativa, consapevole che fare commercio in modo responsabile significa mettere al centro persone, comunità e pianeta, creando e distribuendo valore.
Sempre domenica 31 maggio, alle ore 12, è in programma Isculta – Portfolio sonoro, visivo e sensitivo. Arpa, contrabbasso, batteria e immagini dialogano con registrazioni audio di momenti di vita profondamente legati alla Sardegna di Marcella Carboni: vento, risacca, feste paesane, campane, riti popolari, respiri e riverberi che appartengono alle memorie dell’isola. La produzione originale è firmata Insulae Lab – Centro di produzione musica, con Marcella Carboni all’arpa elettroacustica, Paolino Dalla Porta al contrabbasso, Stefano Bagnoli alla batteria e Simone Memè ai live visuals.
Foto: Ufficio Stampa