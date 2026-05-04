Quattro domeniche di maggio 2026 al Museo del Saxofono di Fiumicino tra concerti-racconto, colonne sonore d’animazione e visite guidate pensate per adulti, bambini e ragazzi.
Le domeniche di maggio 2026 il Museo del Saxofono di Fiumicino si trasforma in un palcoscenico sonoro aperto a pubblici di tutte le età. Per quattro appuntamenti consecutivi, alle ore 18:00, il museo propone un programma che intreccia racconto storico, ascolto guidato degli strumenti ed esecuzioni dal vivo.
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Dal 10 maggio 2026, ogni domenica il saxofono diventa protagonista di un percorso che unisce divulgazione, sperimentazione e intrattenimento. Gli strumenti della collezione non restano dietro le vetrine, ma prendono vita attraverso l’ascolto diretto, permettendo ai visitatori di coglierne caratteristiche timbriche e potenzialità espressive.
Conversaxioni, concerto-racconto tra storia e suono
Il primo appuntamento in calendario è “Conversaxioni”, in scena domenica 10 maggio 2026 e domenica 24 maggio. Si tratta di un originale concerto-racconto che mette al centro gli strumenti storici del museo, chiamati a ripercorrere le più sorprendenti evoluzioni del saxofono.
Ogni strumento è valorizzato da arrangiamenti musicali realizzati ad hoc, pensati per esaltarne le specificità tecniche ed espressive. Il risultato è un viaggio immersivo che accompagna il pubblico attraverso epoche, stili e repertori diversi, mostrando come il saxofono si sia trasformato nel tempo pur mantenendo intatta la sua forza comunicativa.
Questi appuntamenti sono rivolti in particolare a un pubblico adulto e si inseriscono nei percorsi di visita dedicati alla storia e all’evoluzione del saxofono, offrendo un’occasione per approfondire la conoscenza dello strumento oltre la semplice fruizione museale.
Sax & Cartoons per famiglie, tra Disney e colonne sonore
Domenica 17 e domenica 31 maggio il programma cambia registro con “Sax & Cartoons”, pensato per coinvolgere famiglie, bambini e ragazzi. In questo caso il saxofono guida il pubblico in un viaggio tra le più celebri colonne sonore dei film d’animazione, dal primo lungometraggio Disney Biancaneve e i sette nani (1937) fino alle produzioni contemporanee.
Il repertorio, selezionato e arrangiato per l’occasione, attraversa generi diversi, dal jazz al blues, dalla musica classica a quella etnica. Ispirandosi ai principi educativi di Edwin Gordon, l’esperienza punta a coinvolgere attivamente i più giovani, trasformando l’ascolto in un gioco di scoperta musicale.
Il progetto complessivo prevede percorsi distinti: due appuntamenti dedicati agli adulti, incentrati sulla storia del saxofono, e due pensati per i più piccoli, che combinano racconto musicale e attività ludico-didattiche. Ai giovani visitatori sarà distribuita in omaggio la nuova edizione del Taccuino dell’Esploratore del Museo, per rendere la visita ancora più interattiva.
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L’iniziativa rientra nelle giornate di valorizzazione del patrimonio museale e sottolinea il ruolo del Museo del Saxofono come luogo di ricerca e divulgazione. L’ingresso è gratuito per i cittadini di Fiumicino, mentre per i non residenti la partecipazione agli eventi è inclusa nel biglietto del museo, rendendo l’esperienza accessibile a un pubblico ampio.
Realizzato con il contributo della Regione Lazio, ai sensi della L.R. n. 24/2019 e della D.G.R. 442/2025 – Piano annuale 2025, il progetto conferma la vocazione del museo a essere un punto di riferimento per chi desidera scoprire il saxofono in tutte le sue forme. Tra musica, storia e sperimentazione, le domeniche di maggio offrono un’occasione per avvicinarsi a uno strumento capace di parlare a generazioni diverse.
Foto: Ufficio Stampa