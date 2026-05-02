Dal 4 al 17 maggio 2026 Venezia diventa il campo d’azione del Billboard Project di Patrick Mimran: 42 manifesti testuali disseminati in città interrogano il sistema dell’arte, tra ironia, attrito e critica alle sue economie.

Dal 4 al 17 maggio 2026 Venezia si trasforma in un grande dispositivo critico a cielo aperto grazie al Billboard Project di Patrick Mimran. In concomitanza con l’apertura della 61. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale, 42 manifesti di grandi dimensioni occupano lo spazio urbano con frasi brevi e taglienti che mettono in discussione il sistema dell’arte e le sue logiche.

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Non è una mostra tradizionale, ma un’interferenza: al posto delle immagini compaiono enunciati diretti, spesso ironici e spiazzanti, pensati per deviare lo sguardo piuttosto che accompagnarlo. “Art needs neither masters nor slaves.”, “Art is mute when money talks.” e “A good work of art is one that you still love on the day it is worth nothing.” sintetizzano la postura critica del progetto.

Venezia come spazio di attrito pubblico

I billboard sono distribuiti lungo le principali direttrici di accesso e attraversamento della città, da Piazzale Roma alla Salute, da Ca’ Rezzonico ai Giardini, da Rialto fino a Murano. L’intervento segue i nodi di arrivo e transito – Piazzale Roma, Ferrovia Santa Lucia, Tronchetto – per poi correre lungo l’asse Cannaregio–Lista di Spagna fino al cuore commerciale e simbolico di Rialto.

Da qui la disseminazione si irradia verso il sistema monumentale di San Marco e dell’area Biennale – San Zaccaria, Giardini, Celestia – per poi scendere lungo Dorsoduro e le Zattere, fino alla Salute e allo Spirito Santo, attraversando la laguna verso la Giudecca e San Giorgio. A nord il progetto raggiunge Fondamente Nove, Madonna dell’Orto, Sant’Alvise, Tre Archi, fino a includere Murano, il Cimitero e Sant’Elena, soglia tra città e mare.

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Un linguaggio minimo per un senso espanso

Nato a New York nel 2001 e sviluppato nel tempo in numerose città internazionali, il Billboard Project usa il linguaggio della comunicazione pubblicitaria per rovesciarne la funzione. Il manifesto, per definizione strumento di vendita, diventa qui luogo di attrito: “Art and fashion are a mismatched couple.”, “There are two universal languages: art and stupidity.”, “Artists who talk too much about their art only create art that has nothing to say.” sono solo alcuni degli enunciati che attraversano il paesaggio veneziano.

Queste frasi non costruiscono un discorso lineare, ma una costellazione di posizioni critiche che toccano linguaggi, economie e dinamiche di potere dell’arte: “Artists and art dealers are just an unfaithful couple.”, “Art is nothing more than a commodity for collectors and a pastime for the people.”, “Art that feeds on politics will eventually die of malnutrition.”. Nel momento di massima concentrazione simbolica della Biennale, Mimran agisce ai margini, nei percorsi quotidiani, intercettando l’attenzione invece di richiederla.

Un libro per i 25 anni del Billboard Project

In questo slittamento l’opera non si offre, ma accade nello spazio più instabile: quello pubblico. “Art is not where you think you are going to find it.”, “Contemporary art is a discourse always explained but never understood.”, “If art is useful, what is it good for?” e “In an ideal world, beauty is like money: it should be shared.” ampliano ulteriormente il raggio di questa riflessione.

Per celebrare i 25 anni del progetto, il 30 aprile 2026 esce il volume Patrick Mimran. Billboard Project, pubblicato da Marsilio con testi dell’artista e di Denis Curti. Il libro ricostruisce la genesi e lo sviluppo internazionale del lavoro, restituendone la dimensione concettuale attraverso immagini e riflessioni che confermano la natura di intervento diretto, mobile e non mediato. Nato a Parigi nel 1956 e attivo tra pittura, fotografia, musica e installazione, Mimran vive e lavora in Svizzera, portando a Venezia una pratica che fa della sintesi verbale uno strumento di espansione critica del senso.

Foto: Ufficio Stampa