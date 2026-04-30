Napoli non si ferma mai: tra street art, musei e spazi contemporanei, maggio 2026 porta in città cinque mostre che vale la pena non perdere.

Napoli non ha mai smesso di essere una città d’arte, solo che la sua arte raramente resta chiusa dentro una cornice. Sta sui muri dei Quartieri Spagnoli, tra i vicoli di Forcella, nelle chiese sconsacrate lungo Spaccanapoli, dove la storia convive con l’energia del presente. È una città in cui l’arte si mescola alla vita quotidiana e spesso sorprende proprio fuori dai musei.

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Eppure, accanto a questa dimensione diffusa e spontanea, Napoli continua a offrire anche un calendario espositivo sempre più ricco. Tra musei storici, fondazioni e spazi contemporanei, maggio 2026 porta in città una serie di mostre che meritano una visita. Ecco la nostra guida aggiornata alle esposizioni da non perdere.

Wharol e Banksy a confronto

Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli

Villa Pignatelli – fino al 2 giugno 2026

Warhol e Banksy sono probabilmente i due artisti più riprodotti sulle tazze da colazione del mondo occidentale. Il che pone una domanda scomoda: quando l’arte che critica il consumismo diventa essa stessa oggetto di consumo, ha ancora senso? Villa Pignatelli prova a rispondere mettendo i due artisti faccia a faccia. E la risposta implicita della mostra è che forse non c’è contraddizione, ma coerenza: entrambi avevano capito che il mercato non era il nemico dell’arte, era il mezzo. Napoli, città che ha sempre saputo tenere insieme sacro e profano senza farsi problemi, è il posto giusto per questa conversazione.

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Il Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci – Codice Atlantico

Chiostro di Santa Chiara – fino al 7 giugno 2026

Tre fogli. Solo tre, su 1.119 che compongono il Codice Atlantico. Eppure basta per capire perché Leonardo continua a sembrare contemporaneo cinque secoli dopo. La mostra al Chiostro di Santa Chiara non punta sulla quantità ma sulla profondità: quei tre fogli vengono smontati, ingranditi, trascritti parola per parola, fino a mostrare come la scrittura speculare di Leonardo non fosse una stranezza ma un sistema di pensiero. In un’epoca in cui tutti parlano di intelligenza artificiale e multidisciplinarità, venire a vedere un uomo del 1490 che passava senza soluzione di continuità dalla geometria all’anatomia alla pittura è il miglior antidoto all’hype del momento.

Un giro a Ercolano

Dall’uovo alle mele

Villa Campolieto, Ercolano – fino al 4 maggio 2026

Ercolano ha un vantaggio che nessun altro sito archeologico al mondo può vantare: l’eruzione del 79 d.C. ha conservato tutto, compresi gli alimenti. Pane carbonizzato, uova, legumi, frutti di mare. Non ricostruzioni, non illustrazioni, ma cibo vero di duemila anni fa. Dall’uovo alle mele parte da qui e arriva a un’idea più grande: il modo in cui una civiltà mangia dice tutto di come quella civiltà pensa, produce, convive. E la continuità con la cultura campana di oggi — l’attenzione alla materia prima, il valore della tavola come rito collettivo — non è retorica, è documentata dai reperti. Vale il viaggio fino a Villa Campolieto già solo per i calchi degli scheletri dei fuggiaschi apertura: un promemoria brutale e bellissimo che quella civiltà del cibo fu spazzata via in una notte.