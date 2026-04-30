Le proposte culturali di Milano tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di maggio 2026.

Milano vive una stagione densa di appuntamenti artistici, con esposizioni contemporanee, retrospettive e installazioni site‑specific. Maggio 2026 nel capoluogo lombardo è, a tutti gli effetti, un mese vibrante per gli amanti dell’arte, con un calendario di mostre in grado di accontentare l’intera platea. La città, crocevia culturale del Nord Italia, apre le porte a esposizioni che uniscono tradizione e innovazione, ospitate in sedi prestigiose sia pubbliche sia private.

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Ecco una guida alle mostre imperdibili di questo mese, con dettagli su date, luoghi e perché vale la pena visitarle.



Andy Warhol al Refettorio delle Stelline

Andy Warhol. Passaggio in Italia 1975-1987

Refettorio delle Stelline – Corso Magenta 20 Milano

fino al 20 giugno 2026

La Galleria Crédit Agricole – Refettorio delle Stelline di Milano presenta una mostra documentaria che mette in scena il rapporto tra Andy Warhol e l’Italia. Un racconto inedito che porta il visitatore su un territorio inesplorato, un percorso tra i lavori commissionati dai galleristi Alexander Iolas, Lucio Amelio e Luciano Anselmino, materiali d’archivio e fotografie. A fare da cornice a questo memoir per immagini anche una selezione dalle Collezioni Crédit Agricole Italia, scelta per contiguità cronologica e come omaggio al Belpaese.

Ingresso libero. Qui tutte le info.

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Le mostre di Palazzo Reale a Milano: Metafisica/Metafisiche, I Macchiaioli e Anselm Kiefer

Metafisica/Metafisiche

Sedi varie – fino al 21 giugno

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Sistema articolato di esposizioni e interventi, coinvolge Palazzo Reale, Museo del Novecento, Gallerie d’Italia e Grande Brera – Palazzo Citterio, mettendo in dialogo i maestri storici della Metafisica con artisti del XX e XXI secolo. Il progetto, curato da Vincenzo Trione e promosso dal Ministero della Cultura e dal Comune di Milano, rientra nel programma culturale delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 e restituisce al movimento una dimensione viva, generativa, sorprendentemente attuale.

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I Macchiaioli

Palazzo Reale – fino al 14 giugno

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L’esposizione nasce dagli studi più recenti condotti dai tre massimi esperti italiani del movimento. Ovvero, Francesca Dini, Elisabetta Matteucci e Fernando Mazzocca, che firmano il progetto curatoriale. Il risultato è un percorso di recupero, riflessione e valorizzazione di un’esperienza artistica che ha contribuito in modo decisivo alla costruzione delle radici culturali del nostro Paese.

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Anselm Kiefer. Le Alchimiste

Palazzo Reale – fino al 27 settembre

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Dal 7 febbraio al 27 settembre 2026 Palazzo Reale di Milano propone la mostra Le Alchimiste di Anselm Kiefer. Nella Sala delle Cariatidi, 42 grandi teleri rendono omaggio alle donne dell’alchimia, figure chiave ma spesso dimenticate nella nascita della scienza moderna. Un progetto site-specific che intreccia memoria, sapere femminile e rinascita, dialogando con la storia ferita dello spazio espositivo.

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Al Mudec: neve e non solo

Chiharu Shiota. The Moment the Snow Melts (installazione)

Mudec – fino al 28 giugno

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Con The Moment the Snow Melts il Mudec inaugura il palinsesto artistico legato alle Olimpiadi Invernali 2026. L’installazione site-specific è firmata da Chiharu Shiota – curata da Sara Rizzo – e trasforma l’Agorà del museo in un paesaggio fragile e luminoso. Dove la materia si fa metafora e la memoria diventa ambiente immersivo.

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Foto da Ufficio Stampa

Il senso della neve

Mudec – fino al 28 giugno

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La mostra, curata da Sara Rizzo e Alessandro Oldani, propone oltre 150 opere e oggetti che raccontare stori. E attraversano la scienza, l’arte, la cultura, la storia con la loro eterogeneità. Il percorso attraversa scienza, arte e cultura, dalla struttura dei cristalli di neve all’immaginario europeo e giapponese, fino alle riflessioni su cambiamento climatico e overtourism montano.

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100 fotografie per ereditare il mondo

Mudec – fino al 28 giugno

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Denis Curti in collaborazione con Alessio Fusi e Alessandro Curti cura la nuova esposizione che attraversa due secoli di storia della fotografia attraverso immagini rappresentative. E mette in dialogo epoche e sensibilità diverse per interrogare il presente.

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PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea

THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER

PAC Milano – fino al 7 giugno

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Promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal PAC insieme a Silvana Editoriale, la mostra è curata da Diego Sileo e rappresenta la prima grande monografica europea dedicata all’artista australiano, segnando il ritorno in Italia dopo la partecipazione alla 59ª Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, dove aveva rappresentato l’Australia con il progetto DESASTRES. L’intero impianto espositivo nasce attorno al rumore inteso non come disturbo ma come forma di organizzazione alternativa del linguaggio.

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Palazzo Morando

The Gentleman – Stile e gioielli al maschile

Palazzo Morando – fino al 27 settembre

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Attraverso gioielli originali, abiti, documenti e materiali d’archivio, The Gentleman costruisce una narrazione trasversale sul significato simbolico dell’ornamento maschile. Un dialogo continuo tra abito e ornamento che attraversa oltre due secoli di storia, dal XVIII secolo ai giorni nostri, restituendo dignità culturale a un ambito spesso rimasto ai margini del racconto sulla moda.

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Casa Museo Poldi Pezzoli: le Meraviglie del Grand Tour

Meraviglie del Grand Tour

Museo Poldi Pezzoli – fino al 4 maggio

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Una grande mostra realizzata in collaborazione con il Metropolitan Museum of Art di New York pensata per trasformare Milano – nell’anno delle Olimpiadi invernali – in capitale internazionale della cultura. Al centro del percorso Roma Antica di Giovanni Paolo Panini, capolavoro del 1757 proveniente dal Met; ma anche nuove acquisizioni e uno speciale omaggio cinematografico firmato Ferzan Ozpetek.

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Installazioni

Mona Hatoum. Over, under and in between

Fondazione Prada – fino al 9 novembre

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Hatoum reagisce in modo diretto all’architettura della Cisterna trasformandola in un’esperienza fisica. Una ragnatela, una mappa e una griglia diventano così strumenti per esplorare temi come precarietà, pericolo e vulnerabilità, mettendo il corpo del visitatore al centro del percorso.

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Altre proposte in città: gallerie e hotel

Dancing Lights

nhow Milano – fino al 21 luglio

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La mostra trasforma l’hotel di via Tortona 35 in un organismo pulsante di luce, ritmo e visioni contemporanee. Curata da Marco De Crescenzo e Marta Ballara, l’esposizione si inserisce nel ciclo di vernissage che caratterizza l’identità dell’hotel, confermandolo come uno degli spazi più dinamici del Tortona Design District.

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Hans Memling al Museo Diocesano

HANS MEMLING. La Crocifissione. Quattro artisti contemporanei attorno a un capolavoro

Museo Diocesano Carlo Maria Martini – fino al 17 maggio

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Dal 19 febbraio al 17 maggio 2026 il Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano ospita La Crocifissione di Hans Memling, capolavoro del Rinascimento fiammingo proveniente dal Museo Civico di Palazzo Chiericati di Vicenza. La mostra, intitolata HANS MEMLING. La Crocifissione. Quattro artisti contemporanei attorno a un capolavoro, mette in dialogo il dipinto con le opere di Stefano Arienti, Matteo Fato, Julia Krahn e Danilo Sciorilli, offrendo una rilettura attuale del tema sacro nel periodo di Quaresima e Pasqua.

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Immagini Shutterstock / Uffici Stampa