Trentasei schermi upcycled e una dea danzante trasformano il Padiglione della Sierra Leone alla Biennale di Venezia 2026 in un rito visivo sul climate change tra luce, ombra e visione zenitale.

Alla 61. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, il Padiglione Nazionale della Sierra Leone ospita dal 9 maggio al 22 novembre 2026 Ciclica, monumentale installazione multimediale del digital artist italiano Jacopo Di Cera, a cura di Rebecca Pedrazzi. Allestita negli spazi del Liceo Artistico Statale M. Guggenheim in Campo dei Carmini, l’opera trasforma il tema del cambiamento climatico in un’esperienza immersiva e cosmogonica.

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Al centro del progetto una dea danzante, incarnata dalla performer Lidia Carew, che attraversa un paesaggio di immagini e dati climatici, sospesa tra superfici luminose e zone d’ombra. La sua presenza guida lo sguardo del pubblico dentro una narrazione che mette in tensione ordine naturale e intervento umano, collasso ambientale e possibilità di rinascita.

Un trittico digitale tra nascita, vita e morte di Gea

Ciclica si articola in trentasei schermi upcycled, suddivisi in tre nuclei narrativi dedicati a nascita, vita e morte di Gea. I dispositivi provengono da processi di riuso e riconversione tecnologica, diventando essi stessi parte del racconto: il medium coincide con il messaggio e innesca un cortocircuito tra obsolescenza programmata e urgenza ecologica.

La figura di Gea emerge dal mare bianco latte di Rosignano Solvay come principio generativo e simbolo della ciclicità del vivente. Il suo movimento, inizialmente armonico, viene progressivamente attraversato da video e inserti visivi legati alla crisi climatica: fenomeni distruttivi si insinuano nella danza come glitch, incrinando la continuità del gesto e trasformando i dati in visione sensibile.

La struttura a trittico non definisce solo un ordine temporale, ma introduce una visione ciclica dell’esistenza, in cui ogni fine contiene un potenziale di rigenerazione. In questo equilibrio instabile tra dissoluzione e rinascita, l’opera si propone come dispositivo critico sul presente, ma anche come spazio simbolico di speranza verso il futuro.

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Luce, ombra e visione zenitale per raccontare il climate change

La ricerca di Jacopo Di Cera, già protagonista dell’Olimpiade Culturale Milano-Cortina 2026 con White Entropy e del progetto SHAPES/FORME per il Comitato Paralimpico Italiano, procede per stratificazioni più che per linearità. Visione zenitale, luce e ombra diventano una vera e propria grammatica visiva ad alta intensità simbolica, in cui presenza e assenza, dato e percezione convivono in una tensione continua.

Accompagnata dalla musica originale del composer MKDB, con la traccia omonima Ciclica, l’installazione trasforma il Padiglione della Sierra Leone in un paesaggio sonoro e visivo in cui il collasso ambientale non è un evento distante ma un processo già in atto. Come sottolinea la curatrice Rebecca Pedrazzi, l’opera articola una cosmogonia fondata su luce, ombra e visione dall’alto, interrogando le conseguenze dell’alterazione della ciclicità naturale da parte dell’uomo.

Mondi presenti e nuove forme di coesistenza

Inserita nel progetto curatoriale Mondi Presenti / Worlds of Today ideato da Sandro Orlandi Stagle e Willy Montini per il Padiglione Nazionale della Sierra Leone, Ciclica dialoga con una visione dell’arte come atto etico e trasformativo. Il Padiglione, in sintonia con il tema della Biennale In Minor Keys, privilegia narrazioni sottili e processi vitali, configurandosi come un’assemblea visiva in cui identità differenti si definiscono attraverso il contatto e la relazione.

Qui l’opera di Di Cera si inserisce come vettore di immaginazione radicale, capace di prefigurare nuove possibilità di coesistenza e giustizia ambientale. Tra schermi riconvertiti, coreografia di Lidia Carew e paesaggi sonori di MKDB, la dea danzante di Ciclica invita lo spettatore a un esercizio di ascolto e consapevolezza, trasformando il climate change in un racconto condiviso sul presente e sui futuri possibili.

Il Padiglione Nazionale della Sierra Leone al Liceo Guggenheim, Campo dei Carmini, 30123 Venezia, apre ufficialmente il 7 maggio 2026 alle ore 12:00, con anteprima stampa dal 6 all’8 maggio dalle 11:00 alle 19:00. L’esposizione è visitabile dal 9 maggio al 22 novembre 2026, con orari 11-19 da maggio a settembre e 10-18 da ottobre a novembre, chiuso il lunedì.

Foto: Jacopo Di Cera