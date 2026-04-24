Ambientarti 2026 entra nella fase finale: proclamati sette artisti vincitori e ultimi giorni per visitare la mostra, mentre Art Space Milano annuncia i prossimi appuntamenti espositivi.

Ambientarti 2026 arriva alla sua fase conclusiva e, dopo il vernissage, svela i nomi dei sette artisti vincitori selezionati dalla giuria. Negli spazi di Art Space Milano, la mostra dedicata alle pratiche artistiche contemporanee in dialogo con i temi della sostenibilità riunisce voci internazionali e italiane, offrendo al pubblico un percorso espositivo che mette al centro ambiente e ricerca visiva.

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La rassegna, che ha registrato un forte interesse da parte di professionisti e addetti ai lavori, è ancora aperta per pochi giorni, fino a sabato 25 aprile, rappresentando l’ultima occasione per scoprire da vicino le opere e i progetti selezionati per questa edizione.

I sette artisti vincitori di Ambientarti 2026

La giuria di Ambientarti 2026 ha individuato sette artisti vincitori, provenienti da contesti geografici differenti e rappresentativi di ricerche eterogenee ma accomunate dall’attenzione alle urgenze ambientali. I nomi selezionati sono Atiye Ozel (Turchia), Ludovico Graziano (Italia), Sabrina Sanna (Italia), Paola Cossu (Italia), Yan Li (Cina), Roy-Arne Knutsen (Norvegia) ed Eleonora Fasana (Italia).

Le loro pratiche si inseriscono nel più ampio panorama dell’arte contemporanea internazionale, mettendo in relazione linguaggi diversi e sensibilità personali con i temi al centro della mostra. Il progetto Ambientarti 2026 si conferma così una piattaforma di confronto che valorizza approcci molteplici alla sostenibilità, dalla riflessione sul paesaggio alle dinamiche sociali legate all’ambiente.

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Un vernissage partecipato e i prossimi appuntamenti

La serata inaugurale ha visto una partecipazione significativa di personalità della stampa internazionale, dell’architettura e del design, oltre a figure attive nei settori della comunicazione e del marketing. Tra gli ospiti presenti al vernissage sono stati segnalati l’architetto Lorenzo Noè e Georg Seitz (Actors Talk), a testimonianza del carattere trasversale del progetto e del crescente interesse verso le pratiche artistiche che affrontano i temi della sostenibilità.

Accanto a Ambientarti 2026, Art Space Milano guarda già ai prossimi appuntamenti in programma. Dal 20 al 27 giugno 2026 è prevista Ars Tempus presso Galleria Ikonica, mentre tra il 20 settembre e il 1 ottobre 2026 è in calendario una nuova mostra presso Hub/Art Barcelona. A chiudere l’anno sarà AQUARS 2026, in programma dal 21 al 27 novembre 2026 negli spazi del Museo d’Arte e Scienza di Milano, confermando una progettualità continuativa legata all’arte e ai temi ambientali.

Foto: Ufficio Stampa