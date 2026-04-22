Alla Galleria Studio Crisalidi di Pietrasanta la bipersonale “Trascendenza” riunisce le sculture di Flavia Mitolo e Silvia De Luca, tra materia, energia invisibile e ricerca spirituale.

Alla Galleria “Studio Crisalidi” di Pietrasanta si apre uno spazio di riflessione sul rapporto tra materia e spirito con Trascendenza, mostra bipersonale che riunisce le opere di Flavia Mitolo e Silvia De Luca. Il vernissage è in programma per sabato 25 aprile alle ore 18.00, negli spazi della galleria in Via del Teatro 36, con ingresso libero.

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Il progetto espositivo, visitabile dal 25 aprile al 10 maggio 2026, mette in dialogo la scultura in marmo di Mitolo con la scultura in bronzo di De Luca, accomunate da una ricerca che supera il dato puramente fisico. Ingresso gratuito per tutta la durata della mostra, che si propone come un percorso immersivo tra energie invisibili, stati di transizione e tensione verso una dimensione spirituale più ampia.

La caduta del velo di Maya nelle sculture di Flavia Mitolo

Pittrice, scultrice e artista professionista membro di AIAPI-UNESCO, Flavia Mitolo presenta a Pietrasanta un progetto concettuale ispirato all’idea della caduta del velo di Maya. Le sue opere evocano il momento rivelatore in cui la realtà si dischiude nella sua natura plurale e il destino appare come una costellazione di possibilità, invitando a interrogarsi su ciò che percepiamo ma non vediamo.

Muovendosi nell’ambito della ricerca sull’energia molecolare e sulla fisica quantistica, Mitolo costruisce un linguaggio scultoreo che mette in relazione l’energia invisibile della materia e le dinamiche dell’esperienza umana. Forme e volumi suggeriscono vibrazioni, interconnessioni e stati di passaggio, aprendo a una visione del reale aperta e multidimensionale, in cui l’istinto diventa strumento di conoscenza.

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Silvia De Luca e la nostalgia dell’unità originaria

In dialogo con questa prospettiva si inserisce il lavoro della scultrice Silvia De Luca, che affonda la propria ricerca nell’idea dell’essere umano come entità spirituale incarnata, temporaneamente racchiusa nella materia. Le sue opere riflettono una condizione di continua trasmutazione, in cui affiora la nostalgia per l’unità originaria a cui, secondo l’artista, tutti apparteniamo.

Nelle sculture in bronzo emerge la consapevolezza di una presenza interiore silente e straordinaria, un nucleo che abita ogni individuo e resta spesso inascoltato ma pronto a manifestarsi. Trascendenza invita così il pubblico a confrontarsi con il rapporto tra visibile e invisibile, attraverso opere che intrecciano arte e spiritualità in un percorso condiviso.

La bipersonale alla Galleria “Studio Crisalidi” si configura come un’occasione per esplorare, attraverso il marmo e il bronzo, il confine sottile tra percezione sensibile e dimensione interiore, lasciando allo spettatore il compito di completare l’esperienza con il proprio sguardo.

Foto: Ufficio Stampa