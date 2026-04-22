A Venezia, negli spazi dell’Hotel Monaco e Grand Canal, il collettivo MITO presenta Consultorio Mitologico: una cabina-oracolo partecipativa che intreccia mito, linguaggio e indagine sociale.

Dall’8 maggio al 22 novembre, in occasione della 61ª Biennale di Venezia, il collettivo spagnolo MITO (Enrique Baeza e Quim Bonastra) porta per la prima volta in Italia Consultorio Mitologico, un dispositivo artistico e sociale allestito in Venezia negli spazi dell’Hotel Monaco e Grand Canal affacciati su Piazza San Marco. Un progetto che trasforma il gesto quotidiano di porre una domanda in un’esperienza simbolica condivisa, dove il mito diventa oracolo contemporaneo.

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Promosso da Loffredo Foundation for Arts & Inclusion e Iconic Art System, il consultorio ribalta il paradigma dell’era digitale: invece di offrire risposte immediate e rassicuranti, restituisce mistero, ambiguità e possibilità interpretative, riportando al centro il valore della domanda, dell’incertezza e dell’ascolto.

Una cabina-oracolo tra mito, linguaggio e partecipazione

Al cuore di Consultorio Mitologico c’è una cabina telefonica: si entra, si formula un interrogativo sul mondo o sul proprio presente, si avvia un’analisi simbolica e si riceve un biglietto con una frase. Quella risposta può essere previsione, intuizione, interpretazione mistica o puro gioco linguistico, ma in ogni caso non chiarisce: apre. Non risolve, ma risuona, invitando chi partecipa a rinegoziare il senso della propria domanda.

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L’opera, curata da Alex Brahim e Giovanna Cicutto, si costruisce a partire dagli spettatori stessi, chiamati a partecipare a un processo di interrogazione e restituzione. Il dispositivo si colloca dalla parte dei sussurri e delle voci marginalizzate, accogliendo l’intuizione di Koyo Kouoh secondo cui oggi occorre imparare ad ascoltare ciò che non si impone con forza, ma emerge da luoghi altri, periferici, spesso rimossi.

Come spiegano i curatori, nella cabina un’operazione apparentemente minima rimanda a una pratica vasta e rigorosa: MITO lavora da anni sui miti che si naturalizzano come senso comune e continuano a organizzare immaginari, comportamenti e forme di autorità nella piena contemporaneità, intervenendoli e riconfigurandoli per restituirli allo spazio pubblico sotto nuove condizioni di lettura.

MITO e Iconic Art System, tra nuovi miti e inclusione

Nel lavoro di Enrique Baeza la ricerca si condensa nella frase breve, nella densità verbale e in un uso del linguaggio che oscilla tra slogan, formula evocativa e scarica critica. In Quim Bonastra emerge invece nella progettazione spaziale del dispositivo, nel modo in cui l’opera è capace di riorganizzare la scena sociale che la circonda. Consultorio Mitologico concentra entrambe queste linee, trasformando una consultazione in situazione, una risposta in oggetto e un mito in protocollo di orientamento.

Ogni risposta è generata da un sistema di selezione che introduce un margine di aleatorietà: non tutto è determinato, ma nulla è del tutto arbitrario. Le frasi circolano all’interno di questo regime, mantenendo una relazione con la domanda senza fissarsi definitivamente ad essa, in sintonia con un presente in cui significati e narrazioni sono in continua riconfigurazione.

Con base a Barcellona, MITO intreccia arcano e archetipico con stereotipi, credenze e idoli contemporanei, sviluppando progetti a partire da dibattiti sociali, di genere, ambientali, politici, medici, religiosi e artistici. La pratica del collettivo si configura come trasformazione immaginativa e speculativa del mondo, capace di attivare nuove costruzioni di soggettività orientate al futuro.

Iconic Art System, ecosistema culturale che sostiene il progetto insieme alla Loffredo Foundation for Arts & Inclusion, nasce per ridefinire il dialogo tra arte contemporanea, società, mercato e inclusione. Non una galleria tradizionale, ma una piattaforma che valorizza talenti emergenti e affermati, promuovendo pratiche inclusive e percorsi spesso ai margini dei circuiti ufficiali, e utilizzando l’arte come strumento di impatto reale, culturale e sociale.

Foto: Beatriz Mínguez, Adela Parra