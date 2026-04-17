Alla Milano Design Week 2026 l’artista copio presenta “FASHION IS A LIFESTYLE. Il peso della moda”, installazione di tre borse in mattone che denuncia con ironia il fast fashion.

Alla Milano Design Week 2026 l’artista copio debutta con il progetto “FASHION IS A LIFESTYLE. Il peso della moda”, un’installazione che affronta con ironia e sguardo critico il sistema contemporaneo della moda e le sue ricadute ambientali e sociali. Nel cuore di Brera, lo SKA Store in corso Garibaldi 46 diventa il set di una riflessione visiva sul fast fashion e sulle responsabilità di chi produce e di chi acquista.

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Il punto di partenza è una domanda semplice solo in apparenza: quanto pesa ciò che indossiamo? Non in grammi, ma in conseguenze. A partire da questo interrogativo, il progetto invita il pubblico a ripensare il rapporto con gli oggetti che abita e consuma ogni giorno, trasformando l’esperienza della vetrina e dello shopping in un momento di consapevolezza condivisa.

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Tre borse in mattone per misurare il fast fashion

Al centro dell’opera c’è una collezione di tre borse realizzate in mattone. L’accessorio per eccellenza, simbolo di leggerezza, status e mobilità, viene reso inerte, pesante, impraticabile. In questo cortocircuito visivo la borsa diventa misura tangibile del peso ambientale e sociale del fast fashion, che si nutre di produzione accelerata, qualità ridotta e consumo inconsapevole.

Attraverso un linguaggio diretto e volutamente provocatorio, copio ribalta l’immaginario patinato della moda per mostrarne il lato nascosto: quello fatto di sprechi, impatti sulla natura, filiere opache. Ogni borsa in mattone è anche una metafora di responsabilità: ogni scelta diventa progetto, ogni acquisto un atto di costruzione, capace di incidere su equilibri che vanno oltre il singolo gesto.

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In questo senso, l’installazione lavora per paradossi: ci vestiamo di leggerezza, portando addosso un peso invisibile. Il contrasto tra l’idea di accessorio desiderabile e l’ostinata pesantezza del mattone rende immediatamente leggibile il messaggio, senza bisogno di mediazioni teoriche, e apre uno spazio di dialogo con chi attraversa lo store durante la settimana del design.

Essere progetto tra uomo, natura e intelligenza artificiale

L’opera entra in dialogo con il tema del Fuorisalone 2026, “Essere Progetto”, spostando l’attenzione sull’individuo come parte attiva di un processo che coinvolge umano, natura e intelligenza artificiale. Se progettare significa costruire, anche l’atto di acquistare diventa una forma di partecipazione a un sistema più ampio, in cui scelte apparentemente minime concorrono a definire scenari futuri.

Nel testo che accompagna l’installazione, la domanda resta volutamente aperta: quanto pesa ciò che indossiamo, non in grammi ma in conseguenze? La risposta non è univoca, ma si traduce in un invito a rallentare, osservare e interrogare i meccanismi del consumo, della produzione e del desiderio, in un momento dell’anno in cui Milano diventa laboratorio internazionale di sperimentazione sul progetto.

L’installazione FASHION IS A LIFESTYLE. Il peso della moda sarà visitabile dal 20 al 26 aprile 2026, tutti i giorni dalle 10:30 alle 19:00, presso SKA Store in corso Garibaldi 46, nel cuore di Brera a Milano. Un’occasione per attraversare la Milano Design Week con uno sguardo diverso, lasciandosi interrogare da tre borse in mattone che pesano ben oltre la loro forma.

Foto: Ufficio Stampa