Sabato 23 maggio 2026 la città universitaria della Sapienza apre gratuitamente i musei fino a mezzanotte con Maggio Museale, tra visite guidate, laboratori, mostre ed eventi per tutte le età.

Sabato 23 maggio 2026 la città universitaria della Sapienza Università di Roma si trasforma in un grande campus della conoscenza con MAGGIO MUSEALE, l’appuntamento che segna la partecipazione del Polo Museale – Sapienza Cultura alla Notte Europea dei Musei 2026. Dalle 15.00 alle 24.00 l’accesso ai musei dell’Ateneo sarà completamente gratuito, con un programma che unisce arte, scienza, storia e spettacolo.

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L’edizione 2026 assume un significato particolare: è la prima occasione pubblica per presentare la nuova identità del Polo, che da Polo Museale Sapienza diventa Polo Museale – Sapienza Cultura, a testimonianza di un più ampio progetto di integrazione delle attività culturali dell’università.

Un polo culturale rinnovato tra musei, teatro e orto botanico

Nel 2025 l’Ateneo ha concluso un percorso avviato oltre due anni prima, sviluppando in chiave sinergica i musei, il Nuovo Teatro Ateneo e l’Orto botanico. Da questo processo nasce il Polo Museale – Sapienza Cultura, struttura pienamente operativa dal 1° gennaio 2026 con la missione di produrre, valorizzare e diffondere la cultura e la conoscenza museale, sociale, artistica, naturalistica e botanica, oltre che nello spettacolo teatrale, coreutico, musicale, cinematografico e audiovisuale.

Le collezioni del Polo rappresentano l’unica raccolta di archeologia, arte, scienze naturali, scienza e tecnica di Roma, con oltre quattro milioni di beni tra opere d’arte, reperti archeologici, esemplari biologici e naturalistici, strumenti medici, apparecchiature tecniche e scientifiche e fondi fotografici storici. Uno straordinario patrimonio che i Musei Sapienza mettono al centro di attività di ricerca, didattica e divulgazione rivolte a un pubblico sempre più ampio, interno ed esterno all’università.

Diciassette musei aperti, laboratori e concerto per la Notte dei Musei

A partire dalle 15.00, famiglie, bambini e studenti saranno accolti nella città universitaria per un pomeriggio di mostre, seminari, eventi, visite guidate tematiche e laboratori ludico didattici, insieme ad altre attività completamente gratuite. L’anteprima degli eventi dei Musei Sapienza confluirà poi nel programma della Notte dei Musei 2026, che prenderà il via alle 20.00 con il concerto dell’Ensamble MuSa Blues, diretto dal M° Stefano Ciuffi nell’Aula Odeion del Museo dell’Arte Classica, per proseguire fino alle 24.00.

L’edizione 2026 coinvolge 17 dei 18 musei della Sezione Musei del Polo, tra cui il Museo di Anatomia Comparata “Battista Grassi”, il Museo di Anatomia Patologica, il Museo di Antropologia “Giuseppe Sergi”, il Museo delle Antichità Etrusche e Italiche, il Museo dell’Arte Classica, il Museo di Storia della Medicina, il Museo della Geografia, il MUST – Museo Universitario di Scienze della Terra, il Museo Erbario, il Museo di Zoologia, il Museo di Chimica “Primo Levi”, il Museo di Fisica, il Museo di Idraulica, il Museo di Merceologia, il Museo Laboratorio di Arte Contemporanea (MLAC), il Museo del Vicino Oriente e il Museo delle Origini. Per il secondo anno partecipa anche il Laboratorio Eurotales – Museo delle Lingue d’Europa, ospitato nel Museo dell’Arte Classica.

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Giunto alla sua nona edizione, Maggio Museale è diventato un appuntamento centrale per la divulgazione culturale del Polo, capace di trasformare ogni anno il campus in uno spazio aperto alla scoperta, dove un pubblico di tutte le età può esplorare gratuitamente le prestigiose e originali collezioni dell’Ateneo.

Accessibilità, ingressi e informazioni pratiche per Maggio Museale

Particolare attenzione è dedicata all’accessibilità e alla fruibilità dell’esperienza di visita. L’ingresso al campus è facilitato dalla disponibilità gratuita del parcheggio interno e dall’apertura di due varchi principali: Piazzale Aldo Moro, 5 e Viale dell’Università, 38. La stessa configurazione della città universitaria, con musei vicini tra loro, consente di spostarsi facilmente a piedi tra le diverse sedi.

La partecipazione a MAGGIO MUSEALE e alla Notte Europea dei Musei 2026 è a ingresso libero, con aperture straordinarie dalle 15.00 alle 24.00 e parcheggio gratuito all’interno della città universitaria. Per il programma dettagliato delle mostre, delle visite guidate e degli eventi è possibile consultare la pagina del Polo Museale – Sapienza Cultura e i canali social dedicati.

Foto: Ufficio Stampa