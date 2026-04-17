Musica barocca, street art, visite guidate e laboratori per bambini: il 18 e 19 aprile Genus Bononiae anima Bologna con concerti, percorsi espositivi e attività per tutta la famiglia.

Concerti, visite guidate e laboratori per bambini animeranno Bologna nel fine settimana del 18 e 19 aprile, grazie al programma ideato da Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e Opera Laboratori nell’ambito del progetto culturale Genus Bononiae. Un cartellone pensato per pubblici diversi, che intreccia musica dal vivo, percorsi espositivi e attività educative in alcuni dei luoghi simbolo del centro storico.

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Tra il Museo San Colombano, Palazzo Fava e il Complesso di Santa Maria della Vita, il weekend propone occasioni per scoprire la città da prospettive differenti, alternando la dimensione contemplativa della visita museale a esperienze partecipative e momenti dedicati ai più piccoli.

Sabato 18 aprile tra musica barocca, Banksy e laboratori per bambini

Il programma di sabato 18 aprile si apre alle ore 16 al Museo San Colombano con il concerto “All’ombra di sospetto. Musiche per flauto nelle corti del Settecento”. L’appuntamento, realizzato in collaborazione con il Conservatorio Giovanni Battista Martini, propone brani di Vivaldi, Martini, Quantz, Tromlitz e Corrette, riportando il pubblico nell’atmosfera delle corti settecentesche attraverso il suono degli strumenti antichi della Collezione Tagliavini.

Alla stessa ora, alle 16, Palazzo Fava ospita una visita guidata per adulti alla mostra “Banksy Archive 01 – The School of Bristol 1983–2005”, che permette di approfondire il percorso dell’artista britannico e del contesto di Bristol in cui si è formato. Una proposta pensata per chi vuole unire la scoperta del palazzo storico alla riflessione sulla street art contemporanea.

Per le famiglie con bambini, alle ore 16:30 il Complesso di Santa Maria della Vita propone l’attività “Un gatto tra le statue”, una visita con laboratorio realizzata nell’ambito di BOOK! Crescere tra i libri. Ispirata all’omonimo volume (Ed. Minerva, 2025), l’iniziativa accompagna i più piccoli alla scoperta del Compianto sul Cristo morto di Niccolò dell’Arca attraverso racconti e suggestioni narrative, trasformando l’incontro con il capolavoro scultoreo in un’esperienza immersiva e giocosa.

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Domenica 19 aprile: storia, strumenti antichi e coro partecipato

La giornata di domenica 19 aprile si apre alle ore 11 con una visita guidata al Museo San Colombano, rivolta agli adulti e dedicata alla storia del complesso e alla Collezione Tagliavini di strumenti musicali antichi. Un percorso che permette di esplorare gli ambienti del museo e di conoscere più da vicino gli strumenti che ne costituiscono il cuore.

Nel pomeriggio, alle ore 17, lo stesso museo ospita il concerto corale “I sing, you sing”, a cura del Coro Ad Maiora in collaborazione con Mikrokosmos APS. L’iniziativa propone un’esperienza partecipativa che supera la tradizionale separazione tra palco e platea: alcuni brani vengono infatti eseguiti insieme al pubblico, invitato a diventare parte integrante della performance e a sperimentare il canto corale in prima persona.

Tutti gli appuntamenti del fine settimana sono a posti limitati e la prenotazione è consigliata sul sito ufficiale di Genus Bononiae, dove sono disponibili ulteriori informazioni sui singoli eventi e sulle modalità di accesso.

Foto: Ufficio Stampa