Un percorso dedicato ad Alexander Calder racconta l’evoluzione delle sue sculture sospese e delle forme astratte in movimento, tra equilibri, ombre e dialoghi con lo spazio espositivo.

Un nuovo progetto espositivo mette al centro la ricerca di Alexander Calder, maestro del Novecento che ha rivoluzionato il modo di intendere la scultura grazie a forme sospese, leggere e in costante dialogo con lo spazio. Attraverso una selezione di opere, il percorso permette di osservare come elementi minimi di colore e linea possano dare vita a strutture complesse, capaci di trasformarsi con il movimento dell’aria e con il passare della luce.

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L’allestimento invita a soffermarsi sulla relazione tra pieni e vuoti, tra materiali essenziali e ombre proiettate sulle pareti. Le sculture, spesso sviluppate in verticale, suggeriscono traiettorie invisibili che lo sguardo è chiamato a seguire, componendo ogni volta una configurazione diversa. In questo modo il pubblico è coinvolto in un’esperienza percettiva che va oltre la semplice visione frontale dell’opera.

Sculture sospese e linee nello spazio

Il cuore del progetto è dedicato ai celebri elementi mobili di Calder, strutture sottili che sembrano disegnare l’aria con leggere superfici colorate. Ogni parte è collegata alle altre tramite un sistema di contrappesi e snodi, studiato per mantenere un equilibrio dinamico. Il risultato è una scultura che non resta mai identica a se stessa, ma si modifica in base ai movimenti circostanti, alle correnti e alla presenza degli spettatori.

Scultura mobile di Alexander Calder con elementi sospesi in equilibrio

Accanto alle opere sospese, il percorso mette in evidenza anche il lavoro sulle linee metalliche, che Calder utilizza come un vero e proprio strumento di disegno tridimensionale. Il filo si piega nello spazio e suggerisce profili, volumi e figure sintetiche, lasciando che sia l’occhio di chi guarda a completare le forme. Questa attenzione alla sintesi visiva e alla leggerezza formale rappresenta uno degli aspetti più riconoscibili del suo linguaggio.

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Luce, ombra e percezione del movimento

Un ruolo decisivo è affidato alla luce, che contribuisce a moltiplicare le presenze delle opere attraverso le ombre. Le superfici sagomate e gli elementi metallici proiettano sagome mutevoli sulle pareti e sul pavimento, creando una sorta di doppio immateriale delle sculture. In questo gioco di riflessi, il confine tra oggetto e proiezione si fa sottile, e il visitatore è invitato a considerare anche la dimensione temporale dell’opera.

Dettaglio di un mobile di Alexander Calder con superfici colorate

La disposizione delle sculture nello spazio è pensata per suggerire un percorso fluido, in cui ogni tappa offre un punto di vista diverso sulle stesse forme. Spostandosi tra un lavoro e l’altro, il pubblico può cogliere variazioni minime di inclinazione, rotazione e distanza, che modificano la percezione complessiva. L’esperienza diventa così una sorta di camminata all’interno di un disegno in movimento, dove il corpo è parte integrante dell’opera.

Vista di installazione con scultura sospesa di Alexander Calder

Il progetto offre infine l’occasione per riflettere sull’attualità della ricerca di Calder, capace di parlare ancora oggi alle nuove generazioni di artisti e di pubblico. La sua attenzione alla semplicità dei materiali, alla forza del colore primario e alla dimensione ludica del movimento continua a suggerire nuove possibilità per pensare la scultura come esperienza aperta, partecipata e in continua trasformazione.

Foto: Ufficio Stampa

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