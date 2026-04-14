All’Orto Botanico UNIMORE di Modena arriva ‘La voce della natura’, mostra personale di Gianni Mantovani che trasforma il paesaggio in un segnale visivo sul cambiamento climatico.

Venerdì 15 maggio 2026, a partire dalle ore 17, l’Orto Botanico UNIMORE di Modena inaugura LA VOCE DELLA NATURA, mostra personale del pittore Gianni Mantovani allestita in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile. L’esposizione nasce in collaborazione con il Sistema dei Musei e l’Orto Botanico MUSEOMORE, intrecciando arte contemporanea e riflessione ambientale.

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Il progetto mette al centro il legame profondo tra l’artista modenese e il paesaggio naturale, trasformando la pittura in un invito a interrogarsi sul presente del pianeta e gode del patrocinio del Comune di Modena e delle associazioni LEGAMBIENTE Circolo Angelo Vassallo e WWF – Emilia Centrale

Paesaggi su sfondo rosso contro il cambiamento climatico

La mostra, aperta al pubblico dal 15 maggio al 20 giugno, propone una selezione di lavori pittorici in cui paesaggi, fiori e natura emergono attraverso forme primarie ed essenziali, nutrite da memorie personali e da una visione sognante. Il motivo ricorrente è il paesaggio su sfondo rosso: la scelta di questo colore, il più caldo, allude in modo diretto al riscaldamento globale e ai cambiamenti climatici sempre più rapidi e preoccupanti.

In questo contesto, l’Orto Botanico diventa un dispositivo espositivo particolarmente significativo: le opere dialogano con le piante e gli spazi verdi, amplificando il messaggio di attenzione verso l’ambiente. I titoli scelti da Mantovani evocano sogni, sentimenti e una visione fiduciosa del creato, tra richiami al respiro delle piante, al vento che si posa e alla luce capace di far rinascere.

La mostra è visitabile dal mercoledì al venerdì dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30), e il sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:30).

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Patrocinio ambientale e uno sguardo fiducioso sul creato

Il forte accento ambientale del progetto è sottolineato dal patrocinio del Comune di Modena e delle associazioni LEGAMBIENTE Circolo Angelo Vassallo e WWF – Emilia Centrale, che affiancano la mostra come riconoscimento del suo valore di sensibilizzazione ecologica. La pittura di Mantovani, pur muovendo da un allarme concreto per il clima, sceglie una prospettiva di speranza, suggerendo un rapporto possibile e rinnovato con la natura.

Nato nel 1950, l’artista vive a Concordia (MO) ed è stato docente di Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Ha esposto le sue opere in sedi istituzionali come il Palazzo delle Esposizioni di Roma, la Pinacoteca Nazionale di Bologna e il Palazzo Ducale di Genova, oltre che in numerose gallerie private in città italiane e internazionali come Milano, Firenze, Genova, Trieste, New York, Hong Kong, Londra e Berlino.

Nel corso della sua carriera, il lavoro di Mantovani ha attirato l’attenzione di critici come Renato Barilli, Giorgio Celli, Claudio Cerritelli, Vittoria Coen, Enrico Crispolti e molti altri, a testimonianza di un percorso coerente e riconosciuto. Con LA VOCE DELLA NATURA, la sua ricerca si intreccia in modo esplicito con le urgenze ambientali, trasformando il colore rosso in segnale, monito e, allo stesso tempo, promessa di rinascita.

Foto: Ufficio Stampa