La Direzione generale Archivi e il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia siglano un accordo strategico per mostre interdisciplinari che intrecciano opere d’arte, oggetti e documenti.

La Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura e il VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia annunciano la firma di un accordo di collaborazione strategica, che si prepara ad incidere sul modo in cui si racconta e condivide il patrimonio culturale. Presentato a Roma l’8 aprile, il protocollo punta a integrare ricerca, conservazione e valorizzazione, mettendo in relazione archivi e collezioni storico-artistiche.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Cuore dell’intesa è il superamento della tradizionale separazione tra patrimonio storico-artistico e patrimonio archivistico. Opere d’arte, oggetti della cultura materiale e documenti saranno messi in dialogo all’interno di nuovi percorsi espositivi. Diventano così strumenti attivi per raccontare contesti, pratiche e traiettorie della ricerca storica.

Un modello di mostre interdisciplinari

L’accordo tra Direzione generale Archivi e VIVE introduce un modello di mostre temporanee dal carattere marcatamente interdisciplinare. Il patrimonio viene inteso come un sistema relazionale, capace di restituire la complessità dei processi storici e culturali. Allo stesso tempo, è in grado di generare nuova conoscenza, senza rinunciare a una comunicazione chiara e accessibile.

L’obiettivo dichiarato è raccontare un’opera e il suo contesto attingendo ai documenti custoditi negli archivi. E, in senso inverso, costruire un percorso narrativo documentario che trovi nella singola opera d’arte un punto focale. In questa prospettiva, la presenza di materiali archivistici accanto alle opere esposte diventa essenziale per svelarne la paternità, restituire profondità al contesto e ampliare le chiavi di lettura a disposizione del pubblico.

Come sottolinea il direttore generale Archivi Antonio Tarasco, la collaborazione darà vita a progetti di studio, mostre, pubblicazioni e iniziative di carattere scientifico sostenute dalla sinergia tra competenze archivistiche e storico-artistiche. L’intento è quello di incentivare in modo sistematico la presenza dei documenti d’archivio nelle esposizioni, trasformandoli in parte integrante della narrazione.

LEGGI ANCHE: Mostre Roma 2026: la guida aggiornata

La prima mostra: la Maddalena di Piero di Cosimo

Primo esito concreto di questa strategia condivisa sarà la mostra La Maddalena di Piero di Cosimo: arte, storia e vite di donne, che aprirà a Palazzo Venezia il 17 aprile 2026. Il progetto espositivo offrirà un’interpretazione inedita del prezioso dipinto rinascimentale proprio attraverso il confronto con le arti decorative e con i documenti d’archivio, restituendo il contesto materiale e culturale della Firenze del Rinascimento.

Accanto al quadro di Piero di Cosimo, il percorso metterà in relazione oggetti, manufatti e carte che raccontano vite di donne, pratiche sociali e dinamiche di potere, componendo un mosaico complesso ma leggibile anche da un pubblico non specialista. In questo modo, l’opera non viene presentata come un’icona isolata, ma come nodo di una fitta rete di rimandi storici e simbolici.

La direttrice del VIVE, Edith Gabrielli, ricorda come, fin dalla sua operatività nel novembre 2020, il museo abbia posto al centro della propria azione il pubblico e il non-pubblico, vale a dire quella fascia ampia di persone che di norma non frequenta i luoghi della cultura. Le mostre temporanee, soprattutto quando concepite come dispositivi interdisciplinari capaci di restituire un intero mondo, diventano così uno strumento privilegiato per intercettare e coinvolgere pubblici diversi.

Una cultura condivisa e accessibile

Con questa iniziativa, Direzione generale Archivi e VIVE rafforzano il proprio impegno per una cultura condivisa, accessibile e in grado di attivare nuove forme di conoscenza. Il dialogo tra opere d’arte e documenti promette di moltiplicare i fattori di attrazione delle mostre, offrendo al visitatore un’esperienza più immersiva e consapevole.

L’accordo non si limita alla realizzazione di singole esposizioni, ma apre la strada a un programma articolato di studi, ricerche e pubblicazioni che potranno alimentare nel tempo una visione più integrata del patrimonio. In questo quadro, la collaborazione tra competenze archivistiche e storico-artistiche assume un valore strategico non solo per le istituzioni coinvolte, ma anche per la definizione di nuovi standard nella progettazione culturale.

Foto: Shutterstock