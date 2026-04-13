Il 14 aprile, dalle 15 alle 18, le funzionarie del Servizio di Bioarcheologia del MUCIV incontrano il pubblico lungo il percorso espositivo Laboratorio Neanderthal- Le scoperte di Grotta Guattari.

Mettete in soffitta, una volta per tutte, l’idea del museo come spazio statico: il MUCIV – Museo delle Civiltà di Roma conferma la sua natura di centro di ricerca attivo trasformando il percorso espositivo in un laboratorio aperto. Il 14 aprile le funzionarie del Servizio di Bioarcheologia del MUCIV incontrano il pubblico lungo il percorso espositivo Laboratorio Neanderthal. Le scoperte di Grotta Guattari: Parliamo di Neanderthal! è una visita guidata gratuita sul percorso rinnovato di un allestimento di grande valore scientifico, ma anche una vera e propria immersione nel lavoro quotidiano di chi, frammento dopo frammento, sta ricomponendo il mosaico delle nostre origini.

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Il caso Grotta Guattari

Al centro del pomeriggio ci sono gli straordinari ritrovamenti di Grotta Guattari, sito di fama internazionale a San Felice Circeo che, a partire dalle nuove indagini avviate nel 2019, ha restituito resti di ben 15 individui Neanderthal. Si tratta del campione più consistente mai rinvenuto in un singolo sito sul territorio italiano, un vero e proprio archivio biologico e culturale che spazia da crani e denti a reperti faunistici di elefanti, iene e rinoceronti.

Un’esperienza tra scienza e tecnologia immersiva

Il percorso Laboratorio Neanderthal, arricchito dall’allestimento multimediale firmato da Studio Azzurro, è stato concepito per essere una “macchina del tempo” sensoriale. I visitatori potranno scoprire il Tavolo dei Gesti e le postazioni interattive, strumenti per comprendere il comportamento e le tecnologie litiche dei nostri antenati; le Voci dalla Costa: un archivio sonoro che restituisce il ritmo e le suggestioni della ricerca sul campo e la co-evoluzione multi-specie, un racconto che mette in luce le relazioni tra esseri umani, animali e l’ambiente circostante.

L’appuntamento rappresenta un’occasione rara per interrogare direttamente chi pratica la scienza, trasformando una materia spesso percepita come complessa in una narrazione plurale e accessibile. È un invito a riflettere sulla nostra identità di specie. Così come sui fenomeni ambientali che hanno modellato il mondo, dal passato remoto dell’Antropocene fino alle sfide del presente.

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