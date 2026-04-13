Al Museo di San Marco una mostra-dossier porta alla luce i codici miniati della Biblioteca di Michelozzo: draghi, unicorni e fenici raccontano secoli di immaginario simbolico.

Dall’11 aprile al 31 ottobre 2026 il Museo di San Marco di Firenze apre al pubblico La Biblioteca svelata: il bestiario fantastico, prima mostra-dossier dedicata ai codici miniati conservati nella storica Biblioteca monumentale di Michelozzo. Un percorso che riporta al centro la raccolta libraria del convento, tra creature reali e immaginarie, simboli religiosi e rimandi alla cultura visiva contemporanea.

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Promossa dalla Direzione regionale Musei nazionali della Toscana del Ministero della Cultura, con coordinamento scientifico di Marco Mozzo e curata da Sara Fabbri, Sara Ragazzini e Anna Soffici, l’esposizione inaugura una nuova strategia di valorizzazione del patrimonio librario di San Marco. La mostra si inserisce in una fase di forte rinnovamento del museo, che comprende la riapertura della Sala di Beato Angelico e il dialogo tra gli affreschi dell’Angelico e le opere di Rothko in alcune celle del convento.

©MiC – Direzione regionale Musei nazionali Toscana-Museo di San Marco.

La Biblioteca di Michelozzo tra architettura e umanesimo

Edificata intorno al 1440 per volontà di Cosimo de’ Medici, la Biblioteca di Michelozzo è uno dei primi esempi di biblioteca pubblica in Europa e un vero manifesto architettonico del Rinascimento applicato allo spazio del sapere. L’impianto basilicale tripartito, scandito da colonne ioniche, organizza l’ambiente secondo rigorose proporzioni, mentre la luce naturale, filtrata dalle finestre laterali, era pensata come metafora della conoscenza e come strumento per il comfort visivo dei lettori.

Fin dalle origini la biblioteca è stata un centro vitale del pensiero umanistico, grazie alla raccolta di Niccolò Niccoli con testi greci e latini utilizzati anche durante il Concilio di Ferrara-Firenze. Nel tempo vi sono confluiti libri liturgici miniati da Zanobi Strozzi, collaboratore del Beato Angelico, poi ordinati dal libraio Vespasiano da Bisticci secondo le indicazioni di Tommaso da Sarzana, futuro papa Niccolò V. Dopo la soppressione ottocentesca del convento, nella Sala Greca sono stati depositati 130 corali medievali e rinascimentali, tra cui il Messale 558 attribuito al Beato Angelico e l’Antifonario 584 miniato da Battista di Niccolò da Padova.

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Draghi, unicorni e fenici: il percorso del bestiario

Nelle navate della biblioteca, la mostra costruisce una narrazione per immagini che ha nel drago il suo protagonista più sfaccettato. Creatura ibrida e ancestrale, legata alle forze del caos in Mesopotamia e nel mito egizio, il drago attraversa l’immaginario classico, l’epica nordica e le leggende cavalleresche prima di diventare, nei manoscritti dell’Europa cattolica, simbolo esclusivo del male e di Satana. Qui appare sconfitto e sottomesso ai santi, come San Giorgio, o all’Arcangelo Michele, in un percorso che mette in scena la vittoria della fede.

Accanto al drago compaiono il basilisco velenoso, l’unicorno emblema di purezza, le arpie che dalla tradizione classica arrivano fino alla selva dantesca, ma anche figure più legate all’immaginario cortese, come il falcone celebrato nei codici commissionati da Cosimo il Vecchio. Il percorso si chiude con i simboli della resurrezione e della rinascita spirituale – araba fenice, farfalla, cervo – a testimoniare la persistenza di un sistema simbolico che ancora oggi alimenta saghe letterarie e cinematografiche come Harry Potter, Il Trono di Spade o Lo Hobbit.

©MiC – Direzione regionale Musei nazionali Toscana-Museo di San Marco.

Dai manoscritti bizantini ai codici medicei

Il percorso espositivo segue uno sviluppo cronologico dal XIII al XVI secolo. I manoscritti più antichi, come i graduali 561 e 562 provenienti dal convento di San Jacopo di Ripoli e un Salterio della fine del Duecento, mostrano miniature in cui la tradizione bizantina si fonde con l’eleganza gotica: tra le immagini, una Natività con bue e asinello, un rettile fantastico forse basilisco e un Re David con strumento musicale a forma di drago.

Nel Trecento, sotto l’influenza di Giotto, i codici legati alla chiesa di Santa Maria del Carmine rivelano una maggiore articolazione spaziale, con scene in cui ricorrono San Michele che sconfigge il drago, David con leone e unicorno, e un fitto repertorio di figure zoomorfe. Il graduale Corsini, acquistato dallo Stato nel 2000, introduce il gusto tardogotico internazionale con ricche drôleries popolate da animali reali e fantastici.

©MiC – Direzione regionale Musei nazionali Toscana-Museo di San Marco.

La fine del viaggio

Il culmine del percorso è rappresentato dai codici quattrocenteschi Ms 515 e 516, commissionati da Cosimo de’ Medici e miniati da Zanobi Strozzi con fregi di Filippo di Matteo Torelli. Nell’iniziale della Missione di San Domenico (Ms 516) la scena esce dalla lettera: il santo riceve la Bibbia da Pietro e Paolo mentre compare il cane domenicano, elemento iconografico essenziale. Per questa miniatura è stata ipotizzata una partecipazione diretta del Beato Angelico, in un dialogo stretto con le celle affrescate del convento, tra analogie di luce, stile e funzione meditativa.

Il viaggio prosegue nel Cinquecento con il codice 529 di fra Eustachio, dove le iniziali ospitano figure e animali come lo sparviero, e con il manoscritto 543 miniato da Monte di Giovanni, ricco di angeli, cherubini e arpie. La mostra restituisce così continuità e trasformazioni di un linguaggio simbolico che dall’umanesimo arriva fino alla sensibilità contemporanea.

La mostra è visitabile da martedì a domenica, dalle 8:30 alle 13:50 (ultimo ingresso ore 12:45); chiusura tutti i lunedì, la quinta domenica del mese, il 1° gennaio e il 25 dicembre. L’ingresso è compreso nel biglietto del museo: intero € 11,00, ridotto € 2,00 per i cittadini U.E. tra i 18 e i 25 anni, gratuito fino a 18 anni non compiuti, con ulteriori riduzioni e gratuità previste per i musei statali.

Foto: Ufficio Stampa