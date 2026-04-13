Durante il Salone del Mobile e la Milano Design Week, la VII edizione di Ambientarti porta alla Galleria iKonica artisti internazionali e design sostenibile, tra performance, premi e responsabilità ambientale.

In occasione del Salone del Mobile e della Milano Design Week, Art Space presenta la VII edizione di Ambientarti, mostra collettiva internazionale che mette in relazione arte contemporanea, design sostenibile e responsabilità ambientale. L’esposizione si svolge dal 20 al 25 aprile 2026 presso la Galleria iKonica in via Nicola Antonio Porpora 16/A, nel cuore di Milano, con opening ufficiale martedì 21 aprile dalle 18.00 alle 21.00.

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Ambientarti riunisce artisti provenienti da Argentina, Brasile, Bosnia-Erzegovina, Cile, Cina, Cipro, Francia, Germania, Islanda, Italia, Messico, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Venezuela e Uzbekistan. Una geografia ampia che conferma la vocazione internazionale del progetto, nato per immaginare nuove forme di arte consapevole e per interrogare il rapporto tra creatività e responsabilità ambientale.

Una mostra tra ricerca, materiali e sostenibilità

Più che una semplice collettiva, Ambientarti costruisce un dialogo tra ricerca artistica, materiali e sensibilità ecologica. Il percorso espositivo è pensato per restituire la pluralità della ricerca contemporanea, intrecciando linguaggi e tecniche differenti in un unico racconto. La scelta di collocare il progetto nel calendario diffuso della Design Week milanese rafforza il legame tra visione artistica, progetto e cultura del vivere contemporaneo.

In mostra il pubblico può attraversare pittura, scultura, grafica, mosaico, ricamo artistico a mano, oggetti di design e performance dal vivo. Ogni opera diventa occasione per riflettere su come i materiali, i processi produttivi e le narrazioni visive possano contribuire a una maggiore consapevolezza ambientale, senza rinunciare alla qualità estetica e alla sperimentazione formale.

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Il ruolo della divulgazione e la serata inaugurale

Uno degli elementi centrali di questa edizione è la dimensione divulgativa: rendere l’arte contemporanea accessibile a pubblici diversi, senza semplificare i contenuti. A sottolinearlo è la divulgatrice culturale Elisabetta Roncati, fondatrice del progetto @artnomadmilan, che racconta come l’obiettivo non sia solo esporre opere, ma fare da ponte tra artisti e visitatori, creando connessioni e domande condivise.

La serata inaugurale del 21 aprile viene introdotta dalla curatrice Eva Amos insieme a Elisabetta Roncati, con gli interventi dei partner del progetto, tra cui Simone Lunghi, presidente dell’associazione Angeli dei Navigli, e Francesco Murianni per PACER Milano. La performance artistica e musicale di Silvia Valentini accompagna l’opening in due momenti, alle 18.30 e alle 19.45, incorniciando la cerimonia di premiazione di sette artisti vincitori, seguita da un aperitivo offerto da La Cantina Le Pignole. GoodMorning Milano partecipa come media partner, contribuendo alla diffusione del progetto.

Art Space e un progetto internazionale di lungo corso

Ambientarti si inserisce nella visione di Art Space, realtà attiva da oltre dieci anni nella promozione dell’arte contemporanea in Italia e all’estero. Con più di cinquanta mostre organizzate e il coinvolgimento di oltre duemila artisti internazionali, l’organizzazione punta da un lato a valorizzare il talento emergente e affermato, dall’altro a costruire occasioni concrete di incontro tra arte e società.

L’edizione 2026 conferma questa doppia direzione: da una parte la selezione di artisti provenienti da contesti culturali differenti, dall’altra la scelta di un palcoscenico come la Milano Design Week, capace di attirare un pubblico trasversale. La mostra diventa così un luogo di prossimità, in cui la ricerca artistica può essere compresa, vissuta e condivisa anche da chi si avvicina per la prima volta all’arte contemporanea.

La mostra è visitabile dal 20 al 25 aprile 2026, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 19.00 e sabato 25 aprile dalle 16.00 alle 19.00 per il finissage. La prenotazione è consigliata, mentre tutte le informazioni aggiornate sul progetto Ambientarti e sulle attività di Art Space sono disponibili sul sito ufficiale Art Space Milano.

Foto: Ufficio Stampa