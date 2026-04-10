Alla Libreria Erickson di Roma Hervé Tullet trasforma gli spazi in un laboratorio creativo diffuso: mostra, performance, incontri e spettacolo “Chiacchiere a colori” tra aprile e giugno.

Ad aprile la Libreria Erickson di Roma diventa un laboratorio creativo aperto a tutti grazie all’arrivo di Hervé Tullet, artista e autore conosciuto in tutto il mondo per i suoi libri interattivi e per il modo in cui trasforma l’arte in esperienza collettiva. Dal 18 aprile al 30 giugno lo spazio di viale Etiopia 20 ospita una personale, performance, incontri e uno spettacolo pensati per bambini, famiglie, insegnanti e curiosi di ogni età.

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Il programma nasce in occasione della pubblicazione di tre nuovi libri di Tullet – Un curriculum per la creatività (Erickson), Il bambino a colori (Il Saggiatore) e Mi piace (Franco Cosimo Panini) – e della tappa romana del tour dello spettacolo Chiacchiere a colori. La libreria si trasforma così in un luogo dove gioco, segni e colori diventano strumenti per immaginare e creare insieme.

La mostra “Laboratorio Gioco” e l’universo creativo di Tullet

Cuore del progetto è la mostra Laboratorio Gioco. Dentro l’universo creativo di Hervé Tullet, allestita dal 18 aprile al 30 giugno. L’esposizione riunisce illustrazioni originali, progetti collaborativi e percorsi visivi che raccontano oltre trent’anni di ricerca dell’artista, mostrando come il gioco possa trasformarsi in un potente motore creativo.

Tra le sezioni in mostra c’è La Fabbrica dei Disegni. Un’opera che nasce insieme, grandi tele nate da un processo partecipativo in cui ogni visitatore è invitato a compiere un gesto semplice – fare un punto, tracciare una linea, disegnare un cerchio – fino a comporre un’opera collettiva su cui Tullet interviene successivamente, instaurando un dialogo visivo con il pubblico.

In L’artista nei libri. Dove tutto ha avuto inizio trovano spazio i disegni originali che hanno dato vita ai titoli più iconici, tra colori primari, buchi nelle pagine e segni essenziali che diventano gioco. È qui che emerge l’idea chiave dell’autore, per cui l’importante non è la bellezza del disegno, ma la forza dell’idea. Il percorso prosegue con Il prato fiorito, esperienza creativa collettiva costruita a partire da punti, macchie e cerchi, e con L’École Nuages, che documenta un progetto formativo per cinquanta insegnanti italiani tra laboratori e conferenze.

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Performance, incontro per docenti e spettacolo “Chiacchiere a colori”

Ad accompagnare la mostra sono previsti due appuntamenti speciali. Il 17 aprile è in programma Un gesto artistico: la vetrina prende vita, intervento dal vivo in cui Tullet trasforma la vetrina della libreria con linee, punti, colori e segni. Non c’è un orario prestabilito: l’azione può avvenire in qualsiasi momento, invitando chi passa a fermarsi, guardare e lasciarsi sorprendere.

Dal libro: Un curriculum per la creatività (Erickson)

Il 18 aprile, alle ore 11:00, si tiene l’incontro Un curriculum per la creatività. Incontro e workshop per docenti, con Hervé Tullet e Virgil de Voldère. L’appuntamento propone uno sguardo concreto su un’educazione che mette al centro il fare, il gioco e l’espressione libera, suggerendo come portare a scuola un approccio capace di coinvolgere tutti. A seguire, un workshop collettivo darà il via a un grande Prato fiorito condiviso.

Dal libro: Un curriculum per la creatività (Erickson)

Nel pomeriggio del 18 aprile, alle ore 16:00, va in scena Chiacchiere a colori, spettacolo per bambini e bambine dai 4 anni in su e per adulti. Da solo sul palco, Tullet racconta il proprio percorso, i riti creativi, le ispirazioni e i trucchi del mestiere, con una regola speciale: il microfono è riservato esclusivamente ai più piccoli. La giornata si conclude con una sessione di firmacopie.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Le iniziative sono organizzate dalla Libreria Erickson con la collaborazione di Franco Cosimo Panini Editore e Il Saggiatore. La partecipazione agli eventi è gratuita, ma i posti sono limitati e è richiesta la prenotazione tramite il sito della libreria: Erickson.

La mostra e gli appuntamenti si svolgono presso la Libreria Erickson Roma, in viale Etiopia 20. Gli orari di apertura sono: lunedì dalle 15:00 alle 19:30, dal martedì al sabato dalle 10:00 alle 19:30. Un’occasione per entrare nel mondo di Hervé Tullet, fatto di colori, segni, idee e libertà di immaginare.

Foto: Ufficio Stampa