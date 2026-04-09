La video installazione ‘Nunc Stans – Eterno Presente’ di Nicola Raffaetà trasforma la chiesa di San Biagio e Sant’Antonio Abate di Pietrasanta in uno spazio meditativo tra arte contemporanea e iconografia cristiana.

La video installazione Nunc Stans – Eterno Presente porta a Pietrasanta l’universo sospeso e contemplativo dell’artista versiliese Nicola Raffaetà. Allestita nella suggestiva chiesa di San Biagio e Sant’Antonio Abate (nota anche come chiesa della Misericordia, in via Mazzini), l’opera accoglie il pubblico dal 10 aprile, con inaugurazione alle 19, fino a domenica 19, con il patrocinio del Comune.

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Con Nunc Stans – Eterno Presente, Raffaetà costruisce un percorso immersivo fatto di quadri in movimento che accompagnano lo spettatore verso quell’istante in cui tutto si ferma, la mente si svuota e si può percepire un profondo senso di pace, quasi a contatto con una dimensione divina. I video ritratti, legati all’iconografia cristiana, sono proiettati in loop su tre schermi montati come una pala d’altare, trasformando lo spazio liturgico in un dispositivo visivo e meditativo.

Un altare di immagini in movimento

Lo spettatore può sedersi e contemplare le opere nell’intimità del luogo sacro, lasciandosi avvolgere da un’atmosfera raccolta e riflessiva. In un mondo segnato dai conflitti, l’artista sottolinea come l’arte sia uno strumento privilegiato per elevare l’anima e cercare un’armonia del vivere e del fare per gli altri, auspicando idealmente un nuovo Rinascimento capace di rimettere al centro la dimensione spirituale e relazionale.

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Il cuore della video installazione è costituito da quattro opere che dialogano con grandi capolavori della storia dell’arte. Cenaculum si ispira all’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, rielaborando la scena in chiave contemporanea, mentre Cena in Emmaus rievoca l’omonimo dipinto di Caravaggio, concentrandosi sul momento rivelatore della narrazione evangelica. Sacrificio richiama la Pietà michelangiolesca, mettendo al centro il tema della sofferenza e della compassione, e Maddalena Penitente assume un forte taglio caravaggesco, giocato su luci e ombre che intensificano la dimensione interiore del soggetto.

Orari di visita e dimensione meditativa

La scansione temporale dei video, proiettati in loop su tre schermi come un moderno trittico, invita a una fruizione lenta, quasi liturgica. Il pubblico può entrare, sedersi e restare quanto desidera, lasciando che le immagini agiscano come una meditazione visiva sul concetto di tempo sospeso, di presente assoluto che d’improvviso si dilata.

La videoinstallazione è visitabile con ingresso libero nei giorni infrasettimanali dalle 9 alle 19.30, il venerdì dalle 9 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 23. Un arco orario ampio che permette di vivere l’esperienza tanto alla luce del giorno quanto nelle ore serali, quando il buio esterno accentua ulteriormente il carattere immersivo delle proiezioni. Raffaetà sta inoltre preparando un nuovo quadro in movimento dedicato agli 800 anni della morte di San Francesco, segno di una ricerca che continua a intrecciare spiritualità e linguaggi della contemporaneità.

Foto: Ufficio Stampa