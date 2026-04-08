Dal 14 maggio 2026 allo Spazio Bergognone 26 di Milano arriva ‘Titanic: un viaggio nel tempo’, esperienza in realtà virtuale di 45 minuti per salire a bordo del leggendario transatlantico.

Il mito del Titanic torna a vivere a Milano grazie a Titanic: un viaggio nel tempo, nuova esperienza in realtà virtuale che dal 14 maggio 2026 trasforma lo Spazio Bergognone 26 in un ponte ideale tra presente e inizio Novecento. Per circa 45 minuti i visitatori possono salire a bordo del leggendario transatlantico, esplorandone gli ambienti e ripercorrendo il viaggio che ha segnato per sempre l’immaginario collettivo.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Promossa da Fever, piattaforma tecnologica internazionale dedicata alle esperienze culturali e all’intrattenimento dal vivo, l’iniziativa invita il pubblico a vivere in prima persona la traversata dalla partenza di Southampton fino al naufragio, indossando il visore VR e vestendo i panni dei passeggeri. I biglietti, con prezzi a partire da 17 €, sono disponibili esclusivamente su fever.com.

Dal relitto negli abissi al viaggio del 1912

Sviluppata in collaborazione con gli esperti di Musealia, incaricati di garantire l’accuratezza storica del progetto, Titanic: un viaggio nel tempo si apre nel cuore dell’oceano, a quasi 4 chilometri di profondità, dove il pubblico può osservare il relitto nel suo stato attuale. Da qui, l’esperienza riavvolge il tempo fino al 10 aprile 1912, giorno dell’imbarco sulla nave, ricostruita nei minimi dettagli.

Grazie alla realtà virtuale, i partecipanti possono salire la celebre scalinata monumentale, esplorare le sale da pranzo, curiosare nelle cabine private e passeggiare sui ponti, fino ad assistere alla fatale collisione con l’iceberg. Il design interattivo fa sentire realmente a bordo: si possono per esempio alimentare i motori gettando carbone nel fuoco e incontrare membri dell’equipaggio, dall’ingegnere che ha progettato l’imbarcazione al capitano Edward John Smith, pronti a raccontare la propria versione dei fatti.

LEGGI ANCHE: Fiere d’arte in Italia 2026: il calendario degli appuntamenti da non perdere

Un’esperienza immersiva tra storia e intrattenimento

L’uso di una narrazione cinematica e di scenari digitali ad alta definizione rende il percorso un viaggio coinvolgente e profondamente umano dentro una delle storie marittime più note di sempre. Ogni momento è studiato per amplificare la sensazione di presenza, trasformando lo spettatore in protagonista di un racconto che alterna meraviglia, scoperta e tensione.

Progettata per famiglie, appassionati di storia e curiosi in cerca di nuove forme di intrattenimento, l’esperienza arricchisce il portfolio globale di proposte immersive curate da Fever. L’obiettivo dichiarato è democratizzare l’accesso a esperienze straordinarie e rendere la storia più accessibile grazie alla tecnologia, coniugando contenuto educativo e dimensione ludica.

Dal punto di vista pratico, Titanic: un viaggio nel tempo ha una durata complessiva di 45 minuti e si svolge allo Spazio Bergognone 26 di Milano. I biglietti sono acquistabili solo online tramite fever.com, con tariffe a partire da 17 €. Un formato che si inserisce nella crescente offerta di esperienze immersive cittadine, ma con un taglio fortemente storico e documentato.

Foto: Ufficio Stampa