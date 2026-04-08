A Milano, durante la Design Week 2026, le chitarre iconiche del rock incontrano i maestri del tatuaggio contemporaneo: da Gibson a Fender, oltre 15 strumenti diventano opere d’arte uniche.

Durante la Milano Design Week 2026, il mondo delle chitarre elettriche incontra quello del tatuaggio contemporaneo con la mostra Guitars and Tattoos, ospitata da Jacaranda Guitars in via Corsico 8, nel cuore dei Navigli a Milano. Dal 22 al 27 aprile 2026, oltre quindici strumenti iconici del rock e dell’heavy metal vengono trasformati in pezzi unici grazie all’intervento di alcuni tra i più importanti tatuatori della scena internazionale.

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Il progetto, a cura di Jacaranda Guitars e di Miki Vialetto, Publisher della casa editrice Tattoo Life, nasce dall’incontro tra due eccellenze del fare contemporaneo: la liuteria artigianale e l’estetica del tatuaggio. Le forme leggendarie di marchi come Gibson, Fender, ESP e Gretsch diventano così superfici narrative, dove la passione per la musica si fonde con il linguaggio visivo del tattoo.

Oltre 15 chitarre iconiche reinterpretate dai maestri del tatuaggio

Il nucleo della collezione riunisce più di quindici chitarre, attraversando i marchi simbolo del rock e dell’heavy metal: da Gibson a Fender, da ESP a Gretsch. Ogni strumento è stato affidato allo sguardo di artisti che hanno segnato l’evoluzione del tatuaggio contemporaneo, tra cui Filip Leu, Ichibay, Stizzo, Vladimiro Apollonio, Tim Hendricks, Marode e Robert Borbas, che trasformano i corpi delle chitarre in vere e proprie tele tridimensionali.

La collezione di Miki Vialetto è descritta come una mappa visiva dell’immaginario contemporaneo: da anni il publisher commissiona e raccoglie chitarre dipinte a mano dai più influenti tatuatori del mondo, generando un insieme eterogeneo ma coerente. Le Gibson Explorer e SG, le ESP Viper e altri modelli diventano così oggetti d’arte, carichi di identità e di ricerca formale, capaci di parlare tanto agli appassionati di musica quanto a chi segue le nuove traiettorie del tattoo.

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Il risultato è un dialogo serrato tra due linguaggi visivi potenti, capaci di attraversare culture, stili e generazioni. Ogni chitarra racconta l’incontro tra il gesto del liutaio e quello del tatuatore: non più soltanto strumento musicale, ma oggetto simbolico che porta con sé storie, iconografie e riferimenti alla cultura rock e underground.

Jacaranda Guitars e Tattoo Life: artigianato, editoria e cultura visiva

Fondata nel 1990 da Daniele Fierro, Jacaranda Guitars si distingue per un approccio interamente artigianale, lontano dalle logiche della produzione industriale. Dal laboratorio-esposizione affacciato sui Navigli nascono chitarre e bassi elettrici su misura, pensati per musicisti esigenti e apprezzati in Italia e all’estero. Dopo oltre trent’anni di attività, il marchio continua a evolversi mantenendo al centro cura del dettaglio, ricerca e autenticità.

Al suo fianco c’è Tattoo Life, casa editrice e rivista di riferimento per il tatuaggio contemporaneo a livello globale. Attraverso pubblicazioni, reportage e interviste, Tattoo Life racconta le storie e gli stili che hanno ridefinito il settore, con la serie The Great Books on the Art of Tattooing considerata tra le più importanti del panorama internazionale.

La mostra Guitars and Tattoos prende vita proprio negli spazi di Jacaranda Guitars, trasformando il laboratorio in un luogo di incontro tra liuteria e arte contemporanea. L’esposizione è visitabile dal 22 al 27 aprile, dalle 11.00 alle 19.00, mentre gli orari di apertura al pubblico indicati per l’evento prevedono: domenica e lunedì chiuso, da mercoledì 22 a venerdì 24 dalle 15.00 alle 18.30, sabato 25 aprile dalle 10.00 alle 14.30.

Per informazioni, Jacaranda Guitars risponde all’indirizzo jacarandalab@gmail.com e sul sito ufficiale Jacaranda Guitars, mentre ulteriori approfondimenti sul mondo del tatuaggio contemporaneo sono disponibili su Tattoo Life.

Foto: Ufficio Stampa