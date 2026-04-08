In piazza San Cosimato a Roma apre ‘GEA 2076 – Ricordi dal futuro’, installazione-museo di Alessandro Calizza per Greenpeace Italia che racconta crisi climatica, responsabilità politiche e possibilità di cambiamento.

In Piazza San Cosimato, nel cuore di Roma, da venerdì 10 aprile prende vita GEA 2076 – Ricordi dal futuro, nuova installazione-museo ideata per Greenpeace Italia dall’artista romano Alessandro Calizza. Aperta gratuitamente al pubblico dalle 10.00 alle 20.00 fino a domenica 12 aprile, la mostra trasforma la piazza in uno spazio immersivo dedicato alla crisi climatica e alle sue ricadute sociali.

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Il progetto invita a guardare al 2076 come a un futuro possibile, frutto delle scelte compiute oggi. Attraverso un linguaggio accessibile e un allestimento pensato come un piccolo museo a cielo aperto, l’installazione mette al centro i rischi legati agli eventi climatici estremi e le responsabilità politiche ed economiche che ne alimentano le cause.

Una macchina del tempo per raccontare la crisi climatica

L’opera di Calizza è concepita come una vera e propria macchina del tempo, capace di catapultare i visitatori in avanti di mezzo secolo. Attraverso l’espediente dell’iperbole, il percorso mostra come in soli cinquant’anni gli impatti del cambiamento climatico, l’inerzia dei governi e la sete di profitto delle aziende inquinanti possano condurci verso una realtà distopica, ma ancora evitabile.

L’installazione-museo si articola in tre aree distinte che compongono uno spazio integrato, accessibile e interattivo. Qui il pubblico è accompagnato alla scoperta delle cause e delle responsabilità della crisi climatica, ma anche delle possibilità concrete di un cambio di rotta, suggerendo scenari alternativi fondati sulla prevenzione e su politiche più attente ai territori.

L’inaugurazione è prevista venerdì 10 aprile alle 11.00, sempre in piazza San Cosimato, alla presenza della direttrice esecutiva di Greenpeace Italia Chiara Campione e di Alessandro Calizza. In questa occasione l’organizzazione ambientalista diffonderà anche nuovi dati sui costi della crisi climatica nel Lazio, con un focus sugli eventi meteo-idro che hanno colpito la regione e sugli investimenti nella prevenzione del dissesto idrogeologico.

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Laboratori, incontri e un viaggio itinerante in tre città

Accanto alla mostra, durante il week-end è previsto un calendario di eventi e momenti creativi che animeranno piazza San Cosimato coinvolgendo pubblico e realtà del territorio. Sabato 11 aprile, dalle 11.00 alle 18.00, in collaborazione con la libreria Tic – Libri e cose fantastiche, si terrà un laboratorio per bambini dai sei anni in su dal titolo L’arca verde parte alle 18.00, in cui i più piccoli riempiranno una simbolica arca proiettata nel futuro con tutto ciò che non vogliono lasciare indietro.

Domenica 12 aprile, dalle 18.30 alle 20.00, è invece in programma Senza Parole Live, incontro pubblico organizzato con la redazione di Scomodo e moderato da Alessia Sarrica. Al centro del confronto ci saranno ecoansia e spazi da abitare, tra diritto alla casa, città troppo strette e necessità di aree verdi, con gli interventi di Carla Mastrantonio (SPI CGIL), Flavia Sorichetti (architetta e redattrice di Scomodo), Simona Abbate (campaigner Clima di Greenpeace Italia) e dell’autore e fumettista Alec Trenta, che realizzerà illustrazioni in live drawing durante l’evento.

Dopo la tappa romana, GEA 2076 – Ricordi dal futuro diventerà un progetto itinerante. La mostra approderà a Padova, dove da venerdì 17 a domenica 19 aprile sarà inserita nel programma della Padova Climate Action Week, per poi spostarsi a Bari, ultima tappa del tour, in calendario da venerdì 22 a domenica 24 maggio. Le date e gli orari degli eventi collegati alle diverse città sono in costante aggiornamento e saranno consultabili online.

Foto: Ufficio Stampa