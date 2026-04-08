Al Whitney Museum di New York apre ‘Andy Warhol Family Album’, mostra che riunisce 732 Polaroid tra ritratti, viaggi e vita quotidiana, rivelando il lato più intimo dell’artista.

Dal 30 aprile il Whitney Museum of American Art di New York dedica ad Andy Warhol una mostra che entra nel cuore della sua quotidianità visiva. Con Andy Warhol Family Album, il museo presenta 732 fotografie Polaroid che offrono uno sguardo raro e intimo sulla vita sociale e personale di uno degli artisti più influenti del Novecento.

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La selezione si concentra sulle immagini realizzate tra il 1972 e il 1973, anni in cui l’artista approfondisce la sua fascinazione per la costruzione dell’immagine, il culto della celebrità e la documentazione dell’ordinario. In questi scatti si intrecciano ritratti, amicizie, viaggi e dettagli domestici, trasformati in un flusso continuo di materiali visivi.

Le Polaroid come archivio personale e strumento creativo

Pochi artisti americani hanno plasmato la cultura visiva moderna quanto Warhol, che attraverso l’uso dei media e della cultura di massa ha ridefinito il ruolo stesso dell’artista in un’epoca satura di immagini. La fotografia è centrale nella sua filosofia, legata all’ossessione per l’autorappresentazione: Warhol portava sempre con sé una macchina fotografica, accumulando nel corso della carriera centinaia di migliaia di scatti.

Dalla metà degli anni Sessanta l’artista inizia a usare la Polaroid e, all’inizio dei Settanta, questo dispositivo diventa il suo strumento privilegiato. Il modello Big Shot, ideale per i primi piani grazie all’obiettivo fisso e al flash potente, e la portatile SX-70 gli permettono di produrre rapidamente immagini che spesso costituivano la fase iniziale dei celebri ritratti serigrafici su commissione. Attraverso questa tecnologia Warhol tratta la fotografia come pratica compulsiva e come mezzo per trasformare la propria vita in materiale artistico.

I family album di Andy Warhol

Le fotografie in mostra provengono da uno dei sei album Holson in cui Warhol raccolse centinaia di stampe, organizzate come un vero e proprio archivio personale. L’artista chiamò questi raccoglitori semplicemente family album, riprendendo la descrizione generica del prodotto: al loro interno compaiono collaboratori, celebrità e amici stretti che animavano il suo universo creativo.

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Gli scatti spaziano da ritratti in posa a immagini più spontanee di visitatori nella sua casa di Montauk, a Long Island, fino a scene dai viaggi in Europa e a momenti di vita quotidiana, come le fotografie del cane Archie. Ne emerge un diario visivo in cui il confine tra arte, documentazione e vita sociale si fa sempre più sottile.

Un diario visivo immersivo nella New York dei primi anni Settanta

Insieme, queste immagini offrono una finestra personale sulla cerchia più immediata di Warhol e sulle sue abitudini quotidiane. Non si tratta soltanto di una cronaca privata: gli scatti rivelano l’istinto dell’artista nel inquadrare momenti, persone e ambienti come parte di un archivio visivo ininterrotto, che alimenta la sua ricerca su immagine e identità.

La curatrice Roxanne Smith definisce il Family Album un affascinante diario visivo delle cose ordinarie – pasti, persone, luoghi – attraversato però da una patina riconoscibile, dove si mescolano arte, celebrità, moda, business e potere. Alcune fotografie appaiono come immagini compiute, altre come veri e propri scarti, ma nel loro insieme costruiscono una capsula del tempo immersiva della vita glamour dei primi anni Settanta.

Informazioni generali

I visitatori possono approfondire il percorso grazie all’audio guida digitale gratuita del Whitney e ai contenuti accessibili disponibili su Bloomberg Connects, che offrono ulteriori contesti sulla pratica fotografica di Warhol e sul suo processo creativo. La mostra rappresenta inoltre il quarto capitolo di un progetto dedicato all’esposizione a rotazione di opere raramente visibili della collezione del museo, dopo le rassegne su Wanda Gág, Jeanne Moutoussamy-Ashe e Claes Oldenburg.

Il Whitney, fondato nel 1930 da Gertrude Vanderbilt Whitney, continua così a indagare la complessità dell’arte americana contemporanea, intrecciando pratiche artistiche, reti sociali e memoria visiva.

Foto Preview: Andy Warhol, (Andy Warhol and Archie), 1973, from Family Album. Dye diffusion transfer print (Polaroid): sheet, 4 1/4 × 3 3/8 in. (10.8 × 8.6 cm); image, 3 3/4 × 2 7/8 in. (9.5 × 7.3 cm). Whitney Museum of American Art, New York; gift of The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. 2014.29.536. © 2026 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS), New York