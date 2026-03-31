Durante la Milano Art Week 2026, la collettiva ‘Periferia’ porta da Bienno a Milano le ricerche di nove artisti internazionali tra pittura, installazioni e sperimentazione visiva.

Dal 14 aprile al 15 maggio 2026, in occasione di miart 2026, il progetto Bienno Borgo Artisti 2.0 approda a Milano con la mostra collettiva Periferia, ospitata negli spazi di Artra Gallery in via Leopoldo Gasparotto 4. Nove artisti internazionali presentano opere nate dalle residenze nel borgo storico di Bienno, trasformando l’idea di periferia in una chiave di lettura del presente tra pittura, installazioni e ricerca visiva sperimentale.

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La collettiva, parte del programma della Milano Art Week 2026, invita il pubblico a considerare la periferia non solo come margine urbano, ma come condizione culturale e sguardo decentrato sul mondo. Dalla distanza dal centro emerge un terreno fertile di sperimentazione, dove ritmi, linguaggi e immaginari si ridisegnano in dialogo con territori laterali ma densamente significativi.

Periferia come condizione culturale e spazio di ricerca

In Periferia il margine diventa luogo di incontro, trasformazione e ricerca. Le opere in mostra mostrano come vivere e creare in un contesto non metropolitano possa generare prospettive nuove, capaci di dialogare con forza con il panorama dell’arte contemporanea. La periferia si configura così come punto di osservazione privilegiato, capace di mettere in discussione gerarchie consolidate e di aprire a narrazioni alternative.

Protagonisti del progetto sono Camillo Bojaca, Renato Calaj, Pietro Gardoni, Haniel Fonseca, Salvatore Insana, Pierpaolo Grandinetti, Maria Elena Pombo con il progetto Fragmentario e Tao Han. I loro linguaggi spaziano dalla pittura all’installazione, fino alla sperimentazione visiva, componendo un mosaico di sensibilità diverse attorno alla periferia intesa come condizione culturale e simbolica.

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La mostra affonda le radici nel lavoro portato avanti da Bienno Borgo Artisti 2.0 nel borgo medievale di Bienno in Val Camonica, dove il programma di residenze per artisti italiani e internazionali ha trasformato il paese in un laboratorio di produzione culturale. Qui arte, territorio, memoria e comunità locali si intrecciano in un ecosistema creativo dinamico, fatto di processi condivisi e visioni in dialogo costante.

Inaugurazione, performance e lo sguardo della curatrice

L’inaugurazione si terrà il 14 aprile alle ore 18 negli spazi di Artra Gallery e sarà accompagnata da una performance di Alexander Diego Gil Valle, pensata appositamente per introdurre il pubblico all’atmosfera della mostra. L’intervento performativo si inserisce nel percorso espositivo come ulteriore momento di attivazione dello spazio, sottolineando la dimensione esperienziale del progetto.

Periferia rappresenta un momento di restituzione pubblica del lavoro svolto a Bienno: un ponte tra il borgo e la scena urbana milanese, attraverso opere che, pur nate in un contesto periferico, affrontano questioni estetiche e sociali attuali e universali. A guidare il progetto è la curatrice Cinzia Bontempi, che sottolinea come lavorare in un contesto decentrato permetta agli artisti di confrontarsi con tempi diversi, con un rapporto più diretto con il territorio e con una dimensione di ascolto spesso assente nei grandi centri culturali.

Secondo la curatrice, è proprio in questi spazi laterali che si sviluppano dialoghi profondi con la comunità, con la memoria e con la storia dei luoghi, generando processi creativi irripetibili altrove. La mostra vuole restituire questa ricchezza, mostrando come la periferia possa trasformarsi in un motore di innovazione artistica e culturale e in un luogo generativo capace di produrre nuovi immaginari e di dialogare in modo consapevole con il contemporaneo.

Foto: Ufficio Stampa