Dalle alchimie di Anselm Kiefer al debutto di Paris Internationale, una guida ragionata alla settimana che trasforma Milano in un laboratorio a cielo aperto tra grandi istituzioni e spazi indipendenti.

Dal 13 al 19 aprile, Milano celebra la decima edizione della sua Art Week con oltre 400 appuntamenti. Tra anniversari (i 30 anni di miart) e debutti internazionali (l’arrivo di Paris Internationale), ecco la selezione ragionata di Revenews Arts per orientarsi nel palinsesto della Milano Art Week 2026 coordinato da Arte Totale ETS.

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Milano Art Week 2026: Anselm Kiefer a Palazzo Reale

Il cuore monumentale della settimana è senza dubbio Le Alchimiste. Kiefer torna a Milano con una mostra imponente che trasforma le sale di Palazzo Reale in un teatro della memoria e della materia. Il titolo evoca una trasformazione quasi sciamanica: l’artista tedesco continua la sua indagine sui grandi miti e sulla storia, ponendo l’accento su una femminilità arcaica e potente. Un’esposizione che non si limita a mostrare oggetti, ma costruisce un’atmosfera densa, dove la stratificazione del piombo e della cenere diventa metafora della nostra stessa coscienza storica.

Rirkrit Tiravanija al Pirelli HangarBicocca

Con The House That Jack Built, l’Hangar ospita una retrospettiva fondamentale sulla ricerca trentennale di Tiravanija. L’artista, pioniere dell’estetica relazionale, sposta qui il focus sulla pratica spaziale e architettonica: la mostra non è solo da guardare, ma da abitare. Parallelamente, lo spazio accoglie Rebecca, la prima grande istituzionale di Benni Bosetto. Il 18 aprile, l’intera giornata sarà dedicata a una serie di performance che attiveranno le sue opere, trasformando il museo in un organismo vivente fatto di corpi e ritualità contemporanee.

Robert Mapplethorpe a Palazzo Reale

In un sofisticato contrappunto alla materia di Kiefer, la mostra Le forme del desiderio riporta a Milano la perfezione millimetrica di Mapplethorpe. L’esposizione indaga il corpo come architettura e il fiore come scultura, rintracciando quella tensione tra sacro e profano che ha reso la sua fotografia un punto di non ritorno. È un’occasione per osservare come il desiderio possa essere imbrigliato in una forma classica, quasi marmorea, senza perdere un grammo della sua carica sovversiva.

Robert Mapplethorpe a Palazzo Reale ©Andrea Avezzu

Paris Internationale (Palazzo Galbani)

È la notizia che agita i collezionisti e i trendsetter: la piattaforma indipendente nata a Parigi nel 2015 sceglie Milano per la sua prima edizione fuori dalla Francia. Ospitata negli spazi razionalisti di Palazzo Galbani, Paris Internationale rappresenta l’alternativa “cool” e di ricerca al mercato tradizionale. È qui che si va per scoprire le gallerie emergenti e quegli artisti che, tra pochi anni, vedremo nelle grandi istituzioni. Un segnale fortissimo della centralità di Milano nella rete europea.

Cao Fei alla Fondazione Prada

Nella sede di Largo Isarco, l’artista cinese Cao Fei presenta un nuovo progetto multimediale che esplora i confini sempre più labili tra realtà virtuale e alienazione urbana. In contemporanea, l’intervento site-specific di Mona Hatoum interroga lo spazio fisico con la sua estetica del pericolo e dello spaesamento. All’Osservatorio in Galleria, invece, prosegue il lavoro di Hito Steyerl, completando un trittico di autrici che stanno ridefinendo il modo in cui percepiamo l’immagine e il potere nell’era digitale.

Performance artistica nel contesto del progetto multimediale “Dash” dell’artista Cao Fei, che esplora l’impatto della tecnologia sull’agricoltura.

Diego Marcon al Museo del Novecento

Il Museo del Novecento continua la sua operazione di innesto del contemporaneo nel percorso storico. L’ingresso in collezione di salut! hallo! hello! di Diego Marcon è un evento cruciale: l’artista, tra i più originali della sua generazione, usa il linguaggio del cinema e dell’animazione per toccare corde di profonda inquietudine esistenziale. Da non perdere anche il focus su Bruno Munari, Vedere l’aria, che ricorda come la leggerezza e l’ironia siano strumenti d’indagine serissimi.

Marco Fusinato al PAC

La Milano Art Week inaugura ufficialmente il 13 aprile al Padiglione d’Arte Contemporanea con una performance di Fusinato. La sua mostra, THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER, è un’esperienza sensoriale estrema. L’artista australiano lavora sulla saturazione: immagini e suoni vengono portati al limite del sopportabile per riflettere sulle dinamiche di controllo e sulla violenza del rumore mediatico. Non è una mostra per chi cerca conforto, ma per chi vuole essere scosso.

Ghost Track nei Musei Civici

Forse l’iniziativa più intelligente della decima edizione. Ghost Track inserisce opere contemporanee come “tracce fantasma” all’interno dei musei non dedicati all’arte moderna, come il Museo di Storia Naturale o il Castello Sforzesco. È una caccia al tesoro intellettuale dove il visitatore si imbatte in cortocircuiti visivi: un’opera di oggi che dialoga con un’armatura rinascimentale o un reperto archeologico, forzando nuove letture della nostra identità culturale.

Jeremy Deller ad ArtLine (CityLife)

Il parco d’arte contemporanea di CityLife giunge finalmente a compimento. L’installazione dell’ultima opera, Octospider di Jeremy Deller, segna la chiusura di un progetto durato anni che ha trasformato un quartiere d’affari in un museo a cielo aperto. Deller, noto per il suo approccio partecipativo e sociologico, aggiunge un tassello ludico e disturbante alla skyline milanese, ricordandoci che l’arte pubblica deve saper interagire con il passante distratto.

Jeremy Deller, Octospider – ufficio stampa

miart 2026: New Directions (Allianz MiCo)

La fiera compie trent’anni e lo fa con un cambio di passo. Sotto il titolo miart, but different, l’edizione 2026 adotta il jazz come modello curatoriale. Non più solo una sequenza di stand, ma uno spazio di improvvisazione coordinata dove gallerie e artisti dialogano attraverso “sessioni” tematiche. È il momento in cui il mercato si ferma a riflettere su se stesso, cercando nuove direzioni per un futuro che sembra aver bisogno di più ascolto e meno velocità.