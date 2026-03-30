Le proposte culturali di Roma tra musei e gallerie: ecco le mostre da vedere in città nel mese di aprile 2026.
Il 2026 di Roma propone un ricco calendario di eventi nel mondo dell’arte e della cultura, che trasforma la città un mosaico di esposizioni. La Capitale, dopo il Giubileo, continua infatti a offrire appuntamenti perfetti per gli amanti dell’arte che desiderano esplorare musei, gallerie e spazi all’aperto.
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Ecco la selezione aggiornata di Revenews Arts per orientarsi tra gli eventi principali da segnare in agenda.
Musei: le mostre da visitare a Roma ad aprile 2026
- La grande mostra di Hokusai
- Mario Schifano a Palazzo delle Esposizioni
- Robert Doisneau al Museo del Genio
- Amir Zainorin al Museo delle Mura e Franco Battiato al MAXXI
- La Grecia a Roma e Le ferrovie d’Italia
- Impressionismo e arte contemporanea
- Flowers al Chiostro del Bramante
- La mostra a PM23 e le esposizioni fotografiche
- La street art
La grande mostra di Hokusai
HOKUSAI. Il grande maestro dell’arte giapponese
Palazzo Bonaparte, Piazza Venezia 5 – fino al 29 giugno 2026
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Tra le mostre da vedere a Roma questa primavera c’è anche Hokusai. Il grande maestro dell’arte giapponese, ospitata a Palazzo Bonaparte fino al 29 giugno 2026. L’esposizione raccoglie oltre 200 opere di Katsushika Hokusai, tra cui vedute del Monte Fuji, cascate, manga e una delle prime tirature della celebre Grande Onda. Un percorso immersivo che unisce stampe, kimono, armature e oggetti tradizionali giapponesi, perfetto per chi vuole avvicinarsi all’universo dell’artista che ha influenzato anche Monet e Van Gogh.
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Mario Schifano a Palazzo delle Esposizioni
Mario Schifano
Palazzo delle Esposizioni, Via Nazionale 194 – fino al 12 luglio 2026
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Dal 17 marzo al 12 luglio 2026 Palazzo Esposizioni Roma dedica una grande retrospettiva a Mario Schifano, tra le figure più significative e popolari dell’arte italiana del secondo Novecento. La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale e da Azienda Speciale Palaexpo, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia, è curata da Daniela Lancioni.
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Robert Doisneau al Museo del Genio
Robert Doisneau
Museo del Genio, Lungotevere della Vittoria 31 – fino al 19 luglio 2026
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Dal 5 marzo al 19 luglio 2026 il Museo del Genio di Roma ospita la grande mostra dedicata a Robert Doisneau, tra i più importanti fotografi del Novecento. L’esposizione, curata dall’Atelier Robert Doisneau e da Gabriele Accornero e prodotta da Arthemisia, propone un ampio percorso attraverso la carriera del maestro francese, capace di trasformare la vita quotidiana in immagini poetiche e senza tempo.
La mostra riunisce oltre 140 fotografie che ripercorrono più di sessant’anni di attività, dagli esordi degli anni Trenta fino alla maturità artistica. Con il suo inconfondibile bianco e nero, Doisneau ha raccontato la Parigi del dopoguerra osservando con sensibilità e ironia la vita delle persone comuni: operai, bambini, innamorati, artisti, passanti. Scene semplici che, grazie al suo sguardo attento e partecipe, diventano immagini universali.
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Amir Zainorin al Museo delle Mura e Franco Battiato al MAXXI
Amir Zainorin – Gravity of the Wall
Museo delle Mura, Via di Porta San Sebastiano 18 – fino al 12 aprile 2026
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La mostra personale di Amir Zainorin trasforma gli spazi del Museo delle Mura in un percorso immersivo tra installazioni, sculture e opere sonore site-specific che riflettono su confini, identità e resilienza. Curata da Camilla Boemio, Gravity of the Wall mette in dialogo materiali fragili e architettura storica attraverso lavori partecipativi e ambienti sensoriali, invitando il pubblico a muoversi tra torri e camminamenti come dentro una meditazione contemporanea su migrazione, memoria e trasformazione
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Franco Battiato. Un’altra vita
extra MAXXI – fino al 26 aprile 2026
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Al MAXXI è visitabile fino al 26 aprile 2026 la mostra Franco Battiato. Un’altra vita, un percorso che attraversa musica, pittura e cinema per restituire la complessità di uno degli artisti più influenti della cultura italiana contemporanea. Attraverso materiali inediti, documenti e installazioni immersive, l’esposizione ricostruisce l’evoluzione creativa di Franco Battiato, mettendo in dialogo avanguardia e pop, spiritualità e linguaggio di massa.
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La Grecia a Roma e Le ferrovie d’Italia
La Grecia a Roma
Musei Capitolini, Villa Caffarelli – fino al 12 aprile 2026
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Tra le mostre più attese della stagione c’è La Grecia a Roma, il nuovo progetto dei Musei Capitolini che riunisce oltre 150 originali greci – sculture, ceramiche, bronzi – alcuni mai esposti prima. Un percorso immersivo che racconta come l’arte ellenica abbia plasmato il gusto romano, tra bottini di guerra, collezionismo aristocratico e nuove mode estetiche. A Villa Caffarelli si attraversano cinque sezioni che ricostruiscono l’arrivo, l’appropriazione e la rilettura romana dell’immaginario greco, con ricostruzioni digitali e prestiti da prestigiose istituzioni internazionali.
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Impressionismo e arte contemporanea
Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts
Museo dell’Ara Pacis – fino al 3 maggio 2026
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All’Ara Pacis arriva Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, una delle mostre più attese della stagione. Per la prima volta in Italia vengono esposti 52 capolavori provenienti dal celebre museo americano: da Degas a Renoir, da Cézanne a Van Gogh, fino a Picasso e Matisse. Il percorso racconta la nascita della modernità europea tra Ottocento e primo Novecento, ma anche la sorprendente storia del collezionismo statunitense che ha reso il DIA uno dei musei più importanti al mondo. Una mostra preziosa e rarissima, che unisce Roma a Detroit in un dialogo culturale di lungo respiro.
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GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025
Galleria d’Arte Moderna di Roma – fino all’11 ottobre 2026
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Tra le mostre da non perdere a Roma c’è GAM 100. Un secolo di Galleria comunale 1925–2025, allestita alla Galleria d’Arte Moderna di Roma. L’esposizione celebra i cento anni della collezione civica capitolina con oltre 120 opere che ripercorrono un secolo di arte moderna e contemporanea, dal Futurismo alla Scuola Romana, fino alle acquisizioni più recenti. Un viaggio nella storia culturale della città, tra grandi maestri, politiche di acquisizione e trasformazioni dello sguardo artistico.
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Flowers al Chiostro del Bramante
Flowers. Meravigliosa Natura
Chiostro del Bramante – fino al 6 settembre 2026
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Dal 18 marzo al 6 settembre 2026 DART – Chiostro del Bramante ospita Flowers. Meravigliosa Natura, nuovo capitolo del progetto espositivo avviato con Flowers. Dal Rinascimento all’intelligenza artificiale. In questo secondo appuntamento il focus si allarga: dal singolo fiore si passa alla natura nella sua totalità, intesa come universo organico, mutevole e interconnesso in cui specie vegetali e animali, elementi marini e diversi ecosistemi convivono in equilibrio dinamico.
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La mostra a PM23 e le esposizioni fotografiche
VENUS – Valentino Garavani through the eyes of Joana Vasconcelos
PM23 – fino al 31 maggio 2026
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Seconda mostra ospitata da PM23, lo spazio espositivo della Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, apre al pubblico il 18 gennaio e si sviluppa su oltre 1000 metri quadrati, offrendo una rilettura inedita, contemporanea e profondamente simbolica dell’universo creativo di Valentino Garavani.
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Agnès Varda. Qui e là, tra Parigi e Roma
Villa Medici – fino al 25 maggio 2026
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Prima grande retrospettiva fotografica realizzata in Italia, la mostra rende omaggio a una delle figure più libere e influenti della cultura visiva del Novecento. E lo fa in occasione del settantesimo anniversario del gemellaggio tra Parigi e Roma.
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Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis
Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese – fino al 6 settembre 2026
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La mostra porta per la prima volta al pubblico una selezione di capolavori provenienti dalla raccolta del produttore e distributore cinematografico Valerio De Paolis. Da qui anche il titolo, che richiama uno dei primi dispositivi di narrazione per immagini, antenato di fotografia e cinema.
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La street art
ANNAmo’ – La street art incontra Anna Magnani
Il Margutta Veggy Food & Art – fino al 10 maggio 2026
A settant’anni dalla consacrazione internazionale del 1956, Il Margutta Veggy Food & Art celebra Anna Magnani con la mostra ANNAmo’ – La street art incontra Anna Magnani. L’esposizione (curata da Bruno Ialuna su idea di Tina Vannini) propone le opere di quindici artisti urbani che hanno riletto il volto e l’eredità della grande attrice romana.
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Immagini da Ufficio Stampa / Shutterstock