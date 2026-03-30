Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis, dalla GAM al Museo di Roma: una selezione di appuntamenti che riempiono la Pasqua romana

L’offerta artistica e culturale romana non si arresta certo a Pasqua, anzi: molti siti restano aperti anche nel giorno festivo proprio per permettere a chi è in gita “fuori porta” di godere delle bellezze della Capitale d’Italia. Per chi trascorre Pasqua 2026 a Roma, le proposte spaziano fra arte moderna, focus archeologici e riletture del patrimonio storico. Ecco sette mostre che valgono davvero il viaggio, oltre il semplice evento festivo.

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Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito – Mercati di Traiano

La mostra dedicata a Constantin Brâncuși ai Mercati di Traiano è uno dei progetti più solidi della stagione. Inserita nel programma dell’Anno Culturale Italia-Romania 2026 e nelle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita dell’artista, l’esposizione approfondisce le radici della sua ricerca plastica. In dialogo con l’architettura archeologica del complesso, la riflessione sull’infinito e sulla forma primigenia acquista una forza particolare. Qui l’approfondimento di Revenews sulla mostra

Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts – Museo dell’Ara Pacis

Allo Museo dell’Ara Pacis arriva una selezione di opere dal Detroit Institute of Arts che attraversa l’arte europea tra Otto e Novecento. Da Courbet a Renoir, da Degas a Cézanne, fino a Van Gogh, Matisse e Picasso, il percorso è costruito come un racconto sull’evoluzione dello sguardo moderno.

La mostra ha avuto un enorme successo, con oltre 110.000 visitatori in 90 giorni e nel fine settimana l’orario di chiusura è stato posticipato di un’ora: resterà aperta anche a Pasqua e a Pasquetta ed è fortemente consigliata la prenotazione. Qui l’approfondimento di Revenews.

Se ci si trova a passare da quelle parti in orario serale, imperdibile lo spettacolo multimediale L’Ara si rivela: dal 27 marzo 2026 il Museo dell’Ara Pacis di Roma propone al pubblico un nuovo percorso multimediale che anima l’altare augusteo con videomapping, suoni e narrazione. L’esperienza immersiva è in programma il venerdì, sabato e domenica, con visite serali dalle 20.00 alle 22.00 dal 27 al 29 marzo e dal 3 al 6 aprile, e dalle 21.00 alle 23.00 dal 10 aprile, per gruppi di massimo 25 persone accompagnati da un operatore.

La Grecia a Roma – Musei Capitolini

Ai Musei Capitolini il progetto “La Grecia a Roma” (ne abbiamo parlato qui) ricostruisce il processo di assimilazione della cultura artistica greca nella capitale antica. Oltre cento opere raccontano come l’espansione nel Mediterraneo orientale abbia trasformato il gusto romano: è una mostra che parla di identità culturale e di appropriazione, temi attualissimi sotto la superficie archeologica.

Ogni domenica, alle 11.30, parte la visita guidata gratuita che si ripete poi alle 16.30 in lingua inglese. Necessaria prenotazione, tutte le info.

Vasari e Roma – Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli

Sempre ai Capitolini, a Palazzo Caffarelli, il focus su Giorgio Vasari chiude le celebrazioni per i 450 anni dalla morte. Non è l’ennesimo omaggio rinascimentale, ma un’indagine sul rapporto tra l’artista aretino e la città eterna, laboratorio fondamentale per la definizione della sua visione storiografica e pittorica. Qui il nostro approfondimento.

GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925–2025 – Galleria d’Arte Moderna

Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma il centenario diventa occasione per rileggere cento anni di acquisizioni e scelte culturali. Oltre 120 opere costruiscono un percorso che non è solo celebrativo ma critico: movimenti, personalità, cambi di paradigma. Un modo per capire come si è formata l’identità pubblica dell’arte moderna a Roma.

Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis – Museo Carlo Bilotti

Al Museo Carlo Bilotti la fotografia internazionale dialoga attraverso oltre cento scatti firmati da protagonisti assoluti come Cartier-Bresson, Letizia Battaglia, Luigi Ghirri, Cindy Sherman e molti altri. La forza della mostra sta nella varietà dei linguaggi e nell’idea di collezione come racconto visivo del Novecento e oltre.

Ville e giardini di Roma: una corona di delizie – Museo di Roma

Al Museo di Roma la mostra dedicata allo sviluppo dell’arte dei giardini tra XVI e XX secolo offre una lettura iconografica e politica del paesaggio romano. Dipinti e vedute restituiscono ville scomparse o trasformate, mostrando come il giardino sia stato scenografia del potere e spazio simbolico della città.

Pasqua nei Musei 2026

Dal 1° al 6 aprile torna “Pasqua nei Musei”, con aperture straordinarie e, la domenica di Pasqua, ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche di Roma Capitale. Un’occasione interessante, certo, ma il vero motivo per programmare una visita è la densità dell’offerta espositiva attuale.

Il consiglio, per chi vuole evitare la folla da evento, è semplice: scegliere una o due mostre mirate e costruire attorno un itinerario urbano. A Pasqua 2026 Roma non offre solo accessi gratuiti. Offre, soprattutto, una stagione espositiva che merita attenzione critica.