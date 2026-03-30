Dai Musei Capitolini all’Ara Pacis, dalla GAM al Museo di Roma: una selezione di appuntamenti che riempiono la Pasqua romana
L’offerta artistica e culturale romana non si arresta certo a Pasqua, anzi: molti siti restano aperti anche nel giorno festivo proprio per permettere a chi è in gita “fuori porta” di godere delle bellezze della Capitale d’Italia. Per chi trascorre Pasqua 2026 a Roma, le proposte spaziano fra arte moderna, focus archeologici e riletture del patrimonio storico. Ecco sette mostre che valgono davvero il viaggio, oltre il semplice evento festivo.
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Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito – Mercati di Traiano
La mostra dedicata a Constantin Brâncuși ai Mercati di Traiano è uno dei progetti più solidi della stagione. Inserita nel programma dell’Anno Culturale Italia-Romania 2026 e nelle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita dell’artista, l’esposizione approfondisce le radici della sua ricerca plastica. In dialogo con l’architettura archeologica del complesso, la riflessione sull’infinito e sulla forma primigenia acquista una forza particolare. Qui l’approfondimento di Revenews sulla mostra
Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts – Museo dell’Ara Pacis
Allo Museo dell’Ara Pacis arriva una selezione di opere dal Detroit Institute of Arts che attraversa l’arte europea tra Otto e Novecento. Da Courbet a Renoir, da Degas a Cézanne, fino a Van Gogh, Matisse e Picasso, il percorso è costruito come un racconto sull’evoluzione dello sguardo moderno.
La mostra ha avuto un enorme successo, con oltre 110.000 visitatori in 90 giorni e nel fine settimana l’orario di chiusura è stato posticipato di un’ora: resterà aperta anche a Pasqua e a Pasquetta ed è fortemente consigliata la prenotazione. Qui l’approfondimento di Revenews.
Se ci si trova a passare da quelle parti in orario serale, imperdibile lo spettacolo multimediale L’Ara si rivela: dal 27 marzo 2026 il Museo dell’Ara Pacis di Roma propone al pubblico un nuovo percorso multimediale che anima l’altare augusteo con videomapping, suoni e narrazione. L’esperienza immersiva è in programma il venerdì, sabato e domenica, con visite serali dalle 20.00 alle 22.00 dal 27 al 29 marzo e dal 3 al 6 aprile, e dalle 21.00 alle 23.00 dal 10 aprile, per gruppi di massimo 25 persone accompagnati da un operatore.
La Grecia a Roma – Musei Capitolini
Ai Musei Capitolini il progetto “La Grecia a Roma” (ne abbiamo parlato qui) ricostruisce il processo di assimilazione della cultura artistica greca nella capitale antica. Oltre cento opere raccontano come l’espansione nel Mediterraneo orientale abbia trasformato il gusto romano: è una mostra che parla di identità culturale e di appropriazione, temi attualissimi sotto la superficie archeologica.
Ogni domenica, alle 11.30, parte la visita guidata gratuita che si ripete poi alle 16.30 in lingua inglese. Necessaria prenotazione, qui tutte le info.
Vasari e Roma – Musei Capitolini, Palazzo Caffarelli
Sempre ai Capitolini, a Palazzo Caffarelli, il focus su Giorgio Vasari chiude le celebrazioni per i 450 anni dalla morte. Non è l’ennesimo omaggio rinascimentale, ma un’indagine sul rapporto tra l’artista aretino e la città eterna, laboratorio fondamentale per la definizione della sua visione storiografica e pittorica. Qui il nostro approfondimento.
GAM 100. Un secolo di Galleria Comunale 1925–2025 – Galleria d’Arte Moderna
Alla Galleria d’Arte Moderna di Roma il centenario diventa occasione per rileggere cento anni di acquisizioni e scelte culturali. Oltre 120 opere costruiscono un percorso che non è solo celebrativo ma critico: movimenti, personalità, cambi di paradigma. Un modo per capire come si è formata l’identità pubblica dell’arte moderna a Roma.
Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis – Museo Carlo Bilotti
Al Museo Carlo Bilotti la fotografia internazionale dialoga attraverso oltre cento scatti firmati da protagonisti assoluti come Cartier-Bresson, Letizia Battaglia, Luigi Ghirri, Cindy Sherman e molti altri. La forza della mostra sta nella varietà dei linguaggi e nell’idea di collezione come racconto visivo del Novecento e oltre.
Ville e giardini di Roma: una corona di delizie – Museo di Roma
Al Museo di Roma la mostra dedicata allo sviluppo dell’arte dei giardini tra XVI e XX secolo offre una lettura iconografica e politica del paesaggio romano. Dipinti e vedute restituiscono ville scomparse o trasformate, mostrando come il giardino sia stato scenografia del potere e spazio simbolico della città.
Pasqua nei Musei 2026
Dal 1° al 6 aprile torna “Pasqua nei Musei”, con aperture straordinarie e, la domenica di Pasqua, ingresso gratuito nei musei civici e nelle aree archeologiche di Roma Capitale. Un’occasione interessante, certo, ma il vero motivo per programmare una visita è la densità dell’offerta espositiva attuale.
Il consiglio, per chi vuole evitare la folla da evento, è semplice: scegliere una o due mostre mirate e costruire attorno un itinerario urbano. A Pasqua 2026 Roma non offre solo accessi gratuiti. Offre, soprattutto, una stagione espositiva che merita attenzione critica.