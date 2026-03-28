Alle Scuderie Estensi di Tivoli la personale di Nicholas Tolosa, a cura di Francesco Ricci: un percorso immersivo tra maschere, identità celate e svelate, memoria e contemporaneità.

Alle Scuderie Estensi di Tivoli arriva dal 3 al 12 aprile la mostra personale “Persona, identità celate e identità svelate” dell’artista Nicholas Tolosa, a cura di Francesco Ricci. L’esposizione, inserita nella rassegna Natale di Tivoli 3241° e patrocinata da Regione Lazio e Città di Tivoli, propone un intenso percorso visivo dedicato al tema della maschera e del suo potere simbolico.

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L’inaugurazione è prevista il 3 aprile alle ore 10, con apertura al pubblico negli orari 10-13 e 15-19. All’interno degli spazi affacciati su Piazza Giuseppe Garibaldi, il progetto invita a interrogarsi su chi o cosa si nasconde dietro la maschera, mettendo in relazione dimensione individuale e collettiva.

Maschere tra Villa Adriana e contemporaneità

Il cuore della mostra è il dialogo ideale tra le maschere di Nicholas Tolosa e la tradizione classica di Villa Adriana. In una città definita nel comunicato come “città del mito per eccellenza”, l’artista costruisce un ponte tra mondo antico e contemporaneo, accompagnando lo spettatore in un percorso identitario che attraversa epoche e immaginari.

La maschera diventa così un dispositivo capace di attraversare culture diverse e di mettere in tensione visibile e invisibile. Il pubblico è chiamato a confrontarsi con volti e presenze sospese in una dimensione atemporale, in cui significati ancestrali si ibridano con nuove sfumature, generate dall’incontro diretto tra opera e sguardo di chi osserva.

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Un percorso immersivo sull’identità

La ricerca pittorica di Tolosa, descritta nel comunicato come intensa e stratificata, costruisce immagini che si muovono tra memoria e contemporaneità. Le opere propongono identità celate e identità svelate, spingendo a riflettere sul ruolo della maschera non solo come elemento di protezione, ma anche come strumento di trasformazione e rivelazione.

All’interno del contesto storico e simbolico di Tivoli, la mostra rafforza il dialogo con il patrimonio culturale della città e con l’eredità di Villa Adriana. L’esperienza viene presentata come immersiva e riflessiva: il visitatore non è semplice spettatore, ma parte attiva di un processo di interrogazione sull’idea stessa di persona e sulla costruzione dell’identità.

Informazioni pratiche per la visita

“Persona, identità celate e identità svelate” è visitabile dal 3 al 12 aprile alle Scuderie Estensi di Tivoli, in Piazza Giuseppe Garibaldi. La mostra rientra nel cartellone di Natale di Tivoli 3241° e gode del patrocinio di Regione Lazio e Città di Tivoli. Gli orari di apertura sono 10-13 e 15-19.

Per informazioni e contatti stampa è indicata la mail artepress25@gmail.com. La personale di Nicholas Tolosa si inserisce in un percorso di valorizzazione del patrimonio culturale locale, offrendo al pubblico un’occasione per esplorare, attraverso la pittura contemporanea, il tema sempre attuale della maschera e delle molteplici sfaccettature dell’identità.

Foto: Ufficio Stampa