Con ScopriMI, Ad Artem trasforma Milano in un laboratorio urbano a cielo aperto: nove tour esperienziali, dalla Mediolanum romana all’architettura contemporanea, per cittadini e visitatori di ogni età.
Dal 28 marzo 2026 Milano si lascia esplorare con occhi nuovi grazie a ScopriMI, progetto ideato da Ad Artem e realizzato con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana. Nove tour esperienziali guidati trasformano la città in un laboratorio urbano a cielo aperto, dove storia, arte e architettura contemporanea diventano il punto di partenza per esperienze interattive, pensate per un pubblico ampio e trasversale.
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Non semplici visite, ma percorsi partecipativi che invitano cittadini e visitatori a osservare il tessuto urbano con uno sguardo attento e consapevole. Dalla Milano romana alla città dei grattacieli, passando per Medioevo, Rinascimento, Manzoni, Novecento, Liberty, Futurismo e trasformazioni recenti, ogni itinerario propone attività, giochi e momenti di osservazione guidata per rendere accessibile a tutti la complessità del patrimonio cittadino.
Dal Medioevo a Leonardo, fino alla Milano di Manzoni
Il cuore di ScopriMI è un approccio educativo che mette al centro la partecipazione. Le guide di Ad Artem accompagnano i gruppi attraverso itinerari tematici, supportati da un kit di materiali progettato ad hoc che stimola a osservare, interpretare e leggere la città. Senza il contributo attivo dei partecipanti, le visite non procedono: ogni tappa richiede di misurare, annotare, confrontare, immaginare.
Nel tour dedicato alla Milano romana, i partecipanti scendono nei sotterranei delle basiliche e percorrono le vie del centro alla ricerca delle tracce di Mediolanum, misurando a passi gli edifici antichi e compilando un personale “giornale di scavo”. Il percorso medievale, tra Piazza Sant’Ambrogio e Piazza dei Mercanti, mette invece in gioco ruoli e fazioni: mercanti, nobili, religiosi e corporazioni ricostruiscono dinamiche di potere, alleanze e conflitti della città del tempo.
Un itinerario specifico è dedicato a Leonardo da Vinci, pensato in particolare per le famiglie. Tra residenze ducali, botteghe e laboratori, adulti e bambini sperimentano in prima persona il metodo creativo del genio rinascimentale, attraverso laboratori e momenti di sperimentazione che ne avvicinano la figura in maniera dinamica e coinvolgente.
Non manca la Milano manzoniana, che invita a ripercorrere il tragitto di Renzo Tramaglino tra le strade della città seicentesca. Indizi testuali e riferimenti ai Promessi Sposi guidano i partecipanti in un continuo confronto tra la geografia urbana descritta da Alessandro Manzoni e quella odierna, fino a “riscrivere” idealmente alcune pagine del romanzo.
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Novecento, Futurismo e città contemporanea come esperienza
Il Novecento è raccontato da ScopriMI attraverso tre diversi itinerari. I percorsi Fuorinovecento seguono la città dalle avanguardie dei primi decenni del secolo fino al boom economico e agli anni di Piombo, intrecciando trasformazioni urbanistiche, sociali e culturali. Nel tour Fuorinovecento – Dal Futurismo agli Anni Venti, realizzato in collaborazione con Galleria Campari, l’esperienza parte dal dipinto Rissa in Galleria di Umberto Boccioni: grazie a speciali occhialini, i partecipanti possono sperimentare il fenomeno della rifrazione della luce evocato nell’opera, prima di proseguire tra architetture e linguaggi d’avanguardia.
Nei percorsi dedicati al periodo che va dal Fascismo al Dopoguerra, laboratori e simulazioni aiutano a comprendere le scelte politiche e urbanistiche che hanno ridisegnato Milano, mentre Fuorinovecento BUM! – Dal Boom economico agli anni di Piombo trasforma i visitatori in reporter chiamati a raccogliere testimonianze e a costruire brevi cronache per restituire il clima di grande fermento di quegli anni.
Uno sguardo specifico è riservato alla Milano contemporanea, con due itinerari che esplorano i grandi interventi di rigenerazione urbana degli ultimi decenni. Nel percorso dedicato a Porta Nuova, i partecipanti camminano “in piedi tra i giganti” dei nuovi skyline, analizzando architetture e modalità di vivere lo spazio pubblico. Il tour su CityLife, tra le torri Dritto, Storto e Curvo, propone attività di osservazione, documentazione fotografica e lettura creativa del paesaggio, per allenare uno sguardo critico sulla città che cambia.
Tutti gli itinerari sono costruiti secondo un approccio di edutainment: osservazioni guidate, giochi di ruolo, workshop e strumenti dedicati rendono la fruizione del patrimonio storico, artistico e architettonico un’esperienza diretta. I tour esperienziali sono in programma ogni weekend dal 28 marzo al 28 giugno 2026, con quattro appuntamenti tra sabato e domenica e un incontro serale il mercoledì, per permettere a pubblici diversi di partecipare.
Fondata nel 1993, Ad Artem è oggi una delle realtà più riconosciute in Italia nella progettazione di esperienze culturali, attiva tra musei, scuole, famiglie, gruppi e aziende. Con uno staff stabile di guide abilitate, educatori museali e progettisti, nel solo 2025 ha realizzato oltre 9.400 attività per 260.000 partecipanti, confermando una vocazione alla divulgazione accessibile e di qualità.
Foto: Ufficio Stampa