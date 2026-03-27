Napoli non si ferma mai: tra street art, musei e spazi contemporanei, aprile 2026 porta in città cinque mostre che vale la pena non perdere.

Napoli non ha mai smesso di essere una città d’arte, solo che la sua arte raramente resta chiusa dentro una cornice. Sta sui muri dei Quartieri Spagnoli, tra i vicoli di Forcella, nelle chiese sconsacrate lungo Spaccanapoli, dove la storia convive con l’energia del presente. È una città in cui l’arte si mescola alla vita quotidiana e spesso sorprende proprio fuori dai musei.

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Eppure, accanto a questa dimensione diffusa e spontanea, Napoli continua a offrire anche un calendario espositivo sempre più ricco. Tra musei storici, fondazioni e spazi contemporanei, aprile 2026 porta in città una serie di mostre che meritano una visita. Ecco la nostra guida aggiornata alle esposizioni da non perdere.

Wharol e Banksy a confronto

Warhol Vs Bansky Passaggio a Napoli

Villa Pignatelli – fino al 2 giugno 2026

Warhol e Banksy sono probabilmente i due artisti più riprodotti sulle tazze da colazione del mondo occidentale. Il che pone una domanda scomoda: quando l’arte che critica il consumismo diventa essa stessa oggetto di consumo, ha ancora senso? Villa Pignatelli prova a rispondere mettendo i due artisti faccia a faccia. E la risposta implicita della mostra è che forse non c’è contraddizione, ma coerenza: entrambi avevano capito che il mercato non era il nemico dell’arte, era il mezzo. Napoli, città che ha sempre saputo tenere insieme sacro e profano senza farsi problemi, è il posto giusto per questa conversazione.

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Bertozzi & Casoni a Capodimonte

Bertozzi & Casoni. Metamorfosi

Museo e Real Bosco di Capodimonte – fino al 26 aprile 2026

La mostra si sviluppa nelle sale degli Appartamenti Reali al primo piano del Museo, dal Salottino Pompeiano all’elegante Salone delle Feste. Un percorso che ha una storia dietro: Bertozzi & Casoni avviarono la loro ricerca artistica ispirati dalla celebre mostra Civiltà del Settecento, realizzata nel 1980 proprio a Capodimonte. Oggi tornano dopo quarant’anni, e il cerchio si chiude in modo quasi commovente.

Il linguaggio del duo è inconfondibile: un iperrealismo esasperato, attraversato da accenti surreali e da una potente vena ironica. La ceramica — materiale nobile, fragile, antico — diventa il mezzo per raccontare decomposizione, caducità, il confine sottile tra bello e perturbante. La mostra comprende circa venti opere, tra prestiti da collezioni private e lavori inediti concepiti appositamente per l’occasione, tra cui una Madonna scheletrita al centro di una sala e un fauno sospeso dal soffitto in dialogo diretto con la tradizione classica del museo.

Vale già solo per il cortocircuito visivo: la grande tradizione della porcellana napoletana incontra la ricerca visionaria di due maestri della scultura ceramica contemporanea, negli stessi ambienti in cui quella tradizione è nata.

La scena partenopea contemporanea

Gli anni. Capitolo 2

Museo Madre – fino al 6 aprile 2026

Il Madre prende in prestito il titolo da Annie Ernaux e fa una cosa ambiziosa: trattare la propria collezione come un romanzo autobiografico collettivo, dove ogni opera è un ricordo che resiste alla dissoluzione. L’idea è bella e il risultato anche, ma quello che colpisce davvero è la scelta di non seguire un ordine cronologico, proprio come funziona la memoria. Carlo Alfano accanto a Cindy Sherman, Mimmo Jodice — scomparso l’anno scorso — accanto a Rashid Johnson: non è un archivio, è un ragionamento sulla Napoli che è stata e su quella che potrebbe essere. Vale la visita già solo per capire cosa significa avere una scena artistica locale che si racconta senza complessi di inferiorità rispetto a nessuna altra città al mondo.

Il Codice Atlantico di Leonardo Da Vinci

Leonardo da Vinci – Codice Atlantico

Chiostro di Santa Chiara – fino al 7 giugno 2026

Tre fogli. Solo tre, su 1.119 che compongono il Codice Atlantico. Eppure basta per capire perché Leonardo continua a sembrare contemporaneo cinque secoli dopo. La mostra al Chiostro di Santa Chiara non punta sulla quantità ma sulla profondità: quei tre fogli vengono smontati, ingranditi, trascritti parola per parola, fino a mostrare come la scrittura speculare di Leonardo non fosse una stranezza ma un sistema di pensiero. In un’epoca in cui tutti parlano di intelligenza artificiale e multidisciplinarità, venire a vedere un uomo del 1490 che passava senza soluzione di continuità dalla geometria all’anatomia alla pittura è il miglior antidoto all’hype del momento.

Un giro a Ercolano

Dall’uovo alle mele

Villa Campolieto, Ercolano – fino al 4 maggio 2026

Ercolano ha un vantaggio che nessun altro sito archeologico al mondo può vantare: l’eruzione del 79 d.C. ha conservato tutto, compresi gli alimenti. Pane carbonizzato, uova, legumi, frutti di mare. Non ricostruzioni, non illustrazioni, ma cibo vero di duemila anni fa. Dall’uovo alle mele parte da qui e arriva a un’idea più grande: il modo in cui una civiltà mangia dice tutto di come quella civiltà pensa, produce, convive. E la continuità con la cultura campana di oggi — l’attenzione alla materia prima, il valore della tavola come rito collettivo — non è retorica, è documentata dai reperti. Vale il viaggio fino a Villa Campolieto già solo per i calchi degli scheletri dei fuggiaschi apertura: un promemoria brutale e bellissimo che quella civiltà del cibo fu spazzata via in una notte.

La nostra selezione

Se avete poco tempo, due mostre su quattro valgono il viaggio senza riserve. Dall’uovo alle mele a Ercolano prima di tutto: è fuori città, ma è quella che vi porterete dentro più a lungo. Gli anni. Capitolo 2 al Madre per capire cosa sta diventando Napoli nell’arte contemporanea internazionale.

Le altre due? Bertozzi & Casoni. Metamorfosi a Capodimonte chiude il 26 aprile: se vi interessa la scultura ceramica contemporanea — e se non vi interessa, questa mostra potrebbe convincervi del contrario — non aspettate. Warhol e Banksy funziona e diverte, ma potete prendervi più tempo: c’è fino a giugno. Leonardo al Chiostro di Santa Chiara è piccola ma densa: andate se siete disposti a fermarvi davvero su quei tre fogli invece di fotografarli e andare avanti.