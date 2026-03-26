Una guida alle esposizioni da non perdere tra musei, fondazioni e spazi indipendenti della città.

Bologna continua a essere uno dei centri più vitali del panorama artistico italiano, con una programmazione che attraversa musei, fondazioni e spazi indipendenti. Anche aprile offre una selezione di mostre capaci di raccontare linguaggi diversi, tra grandi nomi, nuove ricerche e progetti espositivi che dialogano con la storia e l’identità culturale della città. Ecco una mappa essenziale per orientarsi tra le esposizioni da non perdere.

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I musei di Bologna si distinguono per una programmazione che unisce eredità storica e sperimentazione contemporanea.

MATTIA MORENI, un progetto diffuso in Emilia Romagna

Mattia Moreni. L’antologica di Bologna

MAMbo-Museo d’Arte Moderna di Bologna – fino al 31 maggio 2026

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Graphic Japan al Museo Civico Archeologico

Graphic Japan. Da Hokusai al Manga

Museo Civico Archeologico – fino al 6 aprile 2026

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Kitagawa Utamaro Lo sciocco (tawainashi) periodo Edo silografia policroma © Courtesy Museo d’Arte Orientale E. Chiossone di Genova, Comune di Genova

Dal 20 novembre 2025 al 6 aprile 2026, il Museo Civico Archeologico di Bologna (via dell’Archiginnasio 2) si prepara a ospitare Graphic Japan. Da Hokusai al Manga, mostra senza precedenti in Italia che celebra l’evoluzione della grafica giapponese, dalle stampe ukiyoe del periodo Edo ai manga contemporanei. Curata da Rossella Menegazzo ed Eleonora Lanza, l’esposizione si avvale del patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del supporto del Consolato Generale del Giappone di Milano.

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John Giorno al MAMbo

John Giorno: The Performative Word

MAMbo / Museo d’Arte Moderna di Bologna – fino al 3 maggio 2026

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La prima grande retrospettiva italiana, allestita nella Sala delle Ciminiere, che celebra uno dei protagonisti più radicali e visionari della cultura contemporanea. Epicentro della mostra è Dial-A-Poem, iconica opera interattiva con cui l’artista ha reso fruibili al pubblico, attraverso un numero di telefono da comporre, le registrazioni delle voci di poeti, artisti, musicisti e attivisti intenti a leggere le proprie composizioni.

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Pointing Nemo al CUBO

Pointing Nemo. Oltre lo spazio verso gli abissi

CUBO – fino al 26 maggio 2026

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Mostra personale del collettivo IOCOSE, a cura di Federica Patti, fa parte della nona edizione di das – dialoghi artistici sperimentali in occasione di ART CITY Bologna 2026. Il progetto espositivo si sviluppa nelle due sedi bolognesi di CUBO – Porta Europa e Torre Unipol – e propone una riflessione lucida e ironica sul movimento NewSpace.

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Immagini: Shutterstock e uffici stampa