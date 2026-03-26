Alla Reggia di Caserta aprile 2026 diventa un mese di iniziative: ingressi gratuiti, incontri dedicati alle regine d’Europa, percorsi sensoriali nel Giardino Inglese, concerti in Cappella Palatina e attività contro il bullismo.

Aprile 2026 si annuncia intenso alla Reggia di Caserta, museo del Ministero della Cultura che per tutto il mese propone un calendario fitto di appuntamenti tra mostre, incontri, musica e iniziative speciali. Dalle giornate a ingresso gratuito ai percorsi sensoriali nel Giardino Inglese, la residenza borbonica invita il pubblico a vivere in prima persona la ricchezza del suo patrimonio storico e naturale.

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Il programma prende il via il 5 aprile 2026, giorno di Santa Pasqua, con la Domenica al Museo a ingresso gratuito nei luoghi della cultura del MiC. Una quota dei biglietti è distribuita online sulla piattaforma TicketOne a partire dal 30 marzo, mentre la restante parte è disponibile in biglietteria in piazza Carlo di Borbone la mattina stessa. In questa giornata restano chiusi il Teatro di Corte, la mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa” e il Giardino Inglese.

Mostra “Regine” e cicli di incontri

Il 6 aprile 2026, Lunedì in Albis, la Reggia è aperta con modalità e orari ordinari: visitabili gli Appartamenti Reali, il Parco reale, il Giardino Inglese e la mostra “Regine. Trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, allestita nella Gran Galleria e organizzata dal Museo con Opera Laboratori. L’esposizione è accessibile per tutto il mese dalle 9.30 alle 18.30, con ultimo ingresso alle 17.30, mentre resta chiusa il martedì e nelle giornate di gratuità.

Proprio attorno alla mostra si sviluppa il ciclo di approfondimenti Un tè con le regine, che unisce divulgazione e convivialità. Il 9 aprile 2026 l’appuntamento è dedicato al tema “La reine s’amuse. Strumenti e pratiche musicali tra Sette e Ottocento”, con gli interventi di Lucio Tufano e Luigi Sisto. Il 13 aprile 2026 si parla invece di Principesse francesi e regine di Napoli con Ilaria Miarelli Mariani, mentre il 18 aprile 2026 l’incontro verte su “Corpo femminile, corpo dello Stato. La storia di due eroine: Maria Sofia di Baviera e Lucrezia Romana” con Nadia Verdile e Alessandra Faini.

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La rassegna prosegue il 23 aprile 2026 con la presentazione del volume “¿Marginalidad principesca? Mujeres y espacios politicos en la Europa moderna”, alla presenza di Giulio Sodano, Vincenzo Lagioia ed Ezequiel Borgognoni. Ultimo incontro il 29 aprile 2026, dedicato a “Appunti per una storia fotografica e cinematografica delle sovrane europee” con Giulio Brevetti e Marco Pizzo, che chiude idealmente il percorso di dialoghi tra storia, potere e vita quotidiana.

Musica, educazione e giornate speciali

Nel segno dell’impegno sociale, l’11 aprile 2026 la sala Terra di Lavoro ospita “Educhiamo al Rispetto”, appuntamento del progetto regionale sulla prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo promosso dalla Regione Campania attraverso Scabec e rivolto a famiglie e comunità educante delle scuole secondarie. Il 24 aprile 2026, sempre in sala Terra di Lavoro, è in programma la premiazione del contest fotografico Megapixel Borbonici, iniziativa della Pro Loco di Caserta legata al Bando di valorizzazione partecipata 2025.

Il 25 aprile 2026, anniversario della Liberazione, torna una nuova giornata di gratuità voluta dal Ministero della Cultura: Appartamenti Reali e Parco reale sono visitabili con biglietto gratuito, mentre restano chiusi il Teatro di Corte, il Giardino Inglese e la mostra “Regine”. Anche in questo caso è prevista una distribuzione dei titoli d’ingresso sia online tramite TicketOne, sia in presenza presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone dalle 8.30, fino a esaurimento.

Domenica 26 aprile 2026 la Reggia, partner di European Route of Historic Gardens, celebra la Giornata Internazionale dei Giardini Storici con i Percorsi sensoriali al Giardino Inglese, visite accompagnate dal personale del Museo alle 10.00, 12.00, 14.30 e 16.30. L’attività è compresa nel biglietto o abbonamento alla Reggia e non richiede prenotazione, offrendo un’occasione per leggere la natura del Parco reale attraverso segnali stagionali e quotidiani.

Nei pomeriggi di sabato 4, 11 e 18 aprile, dalle ore 17, la Cappella Palatina torna a riempirsi delle musiche di Mozart, Bach, Handel e altri compositori con i concerti di musica classica che segnano la ripresa della stagione concertistica in uno degli spazi più suggestivi del Palazzo reale. Nel corso del mese sono inoltre previsti incontri stampa di presentazione degli eventi collegati al Bando di Valorizzazione UNESCO, mentre tutte le informazioni aggiornate sulle iniziative di aprile sono diffuse attraverso i canali istituzionali del Museo.

Foto: Ufficio Stampa