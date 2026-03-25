La mostra “Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts” all’Ara Pacis supera 110.000 visitatori in 90 giorni e prolunga l’orario nei fine settimana.

La mostra IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts, ospitata al Museo dell’Ara Pacis, si conferma uno degli appuntamenti più seguiti della stagione culturale di Roma. In soli novanta giorni, dal 4 dicembre 2025 al 3 marzo 2026, l’esposizione ha superato i 110.000 ingressi, registrando un’affluenza costante e trasversale.

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Il percorso espositivo riunisce capolavori di maestri tra Ottocento e Novecento come Cézanne, Renoir, Van Gogh, Degas, Matisse, Picasso e Kandinsky, trasformando le sale dell’Ara Pacis in un viaggio attraverso le avanguardie che hanno cambiato il modo di guardare la realtà. La mostra è pensata anche per un pubblico non vedente, con un allestimento studiato per favorire un’esperienza inclusiva.

Pierre Auguste Renoir Donna in poltrona 1874 – Detroit Institute of Arts – Bequest of Mrs. Allan Shelden III

1985.24



Orari prolungati nel weekend dal 27 marzo

Per rispondere al grande successo di pubblico, la Sovrintendenza Capitolina ha deciso di ampliare l’orario di apertura della mostra. A partire dal 27 marzo, l’esposizione resterà aperta fino alle 20.30 nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura. Dal lunedì al giovedì resta valido l’orario ordinario, dalle 9.30 alle 19.30, così da distribuire meglio i flussi di visitatori lungo l’intera settimana.

La scelta dell’orario prolungato punta a rendere più agevole la visita, soprattutto per chi lavora o per chi preferisce godersi le sale nelle ore serali. Una soluzione che valorizza ulteriormente un progetto espositivo già caratterizzato da un forte equilibrio tra rigore scientifico e capacità di coinvolgere un pubblico ampio.

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Prenotazione online consigliata

Visto l’elevato afflusso, in particolare nei fine settimana, è fortemente consigliata la prenotazione online sul sito ufficiale www.arapacis.it. I biglietti sono disponibili anche presso le biglietterie del Museo dell’Ara Pacis e nello spazio libreria di Piazza Augusto Imperatore, ma la prenotazione anticipata permette di ridurre attese e di scegliere con maggiore tranquillità la fascia oraria preferita.

Vincent Van Gogh Rive dell’Oise a Auvers 1890 Detroit Institute of Arts – Bequest of Robert H. Tannahill 70.159



La mostra, curata da Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi, è promossa da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L’esposizione è coprodotta e organizzata da Sovrintendenza Capitolina e MondoMostre, con il supporto di Zètema Progetto Cultura, confermando una rete di collaborazioni che porta nella capitale un nucleo raro di opere provenienti dal Detroit Institute of Arts.

Con il prolungamento degli orari nel fine settimana, IMPRESSIONISMO e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts offre dunque nuove occasioni per scoprire o riscoprire un capitolo fondamentale della storia dell’arte moderna, in un dialogo serrato tra grandi maestri e pubblico contemporaneo.

Foto: Ufficio Stampa