Dalle nuove mostre ai percorsi immersivi, fino alle visite gratuite e agli appuntamenti per famiglie: gli eventi da non perdere a Roma dal 27 al 29 marzo 2026

Il fine settimana romano si apre con un calendario culturale particolarmente articolato, che offre a turisti e residenti un ampio programma di attività fra mostre, incontri, visite guidate e attività per pubblici diversi. Accanto alle grandi esposizioni, il programma dei musei civici propone esperienze più mirate, spesso accessibili gratuitamente o con formule agevolate, che restituiscono una visione ampia e inclusiva dell’offerta culturale cittadina. Cosa fare a Roma nel weekend? Tra mostre, eventi gratis e attività nei musei, ecco una selezione degli appuntamenti più interessanti.

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Cosa fare a Roma nel weekend: le mostre da vedere

Tra le aperture più recenti si segnala Sotto una buona stella. L’emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, ospitata alla Casina delle Civette di Villa Torlonia. La mostra ripercorre la nascita del simbolo della Repubblica italiana tra il 1946 e il 1948, attraverso disegni, studi preparatori e materiali d’archivio, offrendo uno sguardo puntuale su un momento fondativo della storia nazionale .

Al Museo del Corso – Palazzo cipolla va avanti la mostra “Da Vienna a Roma. Le Meraviglie degli Asburgo dal Kunsthistorisches Museum”, oltre cinquanta capolavori provenienti dalle collezioni del museo viennese esposte per la prima volta in Italia raccontano la nascita, lo splendore e la complessità di una delle più grandi imprese culturali d’Europa. Caravaggio, Rubens, Velázquez, Van Dyck, Arcimboldo, Tiziano, Tintoretto e Veronese sono solo alcuni dei grandi artisti in esposizione: qui l’approfondimento di Revenews sulla mostra

Cosa fare a Roma nel weekend gratis: eventi e incontri

Il programma include anche diversi appuntamenti a ingresso libero, che rafforzano la dimensione divulgativa e partecipativa dell’offerta.

Ai Musei Capitolini prosegue La Grecia a Roma, con un’opportunità particolarmente significativa per il pubblico: domenica 29 marzo tornano le visite guidate gratuite, in italiano e inglese, dedicate al rapporto tra arte greca e cultura romana, uno dei nodi centrali della storia artistica europea.

Venerdì 27 marzo, al Museo Napoleonico, l’incontro Novità per la collezione del cardinale Fesch presenta i risultati di una ricerca su un affresco di ambito raffaellesco, offrendo un approfondimento specialistico ma accessibile al pubblico .

Martedì 31 marzo, al Museo di Roma a Palazzo Braschi, l’incontro Abitare il museo affronta il tema dell’accessibilità culturale, con particolare attenzione ai percorsi dedicati alle persone con autismo. Nello stesso giorno, alla Casa Museo Alberto Moravia, viene presentato un testo inedito dello scrittore, concepito originariamente per il cinema.

5 cose gratis da fare con la MIC Card questa settimana

Per chi possiede la MIC Card, il calendario dei musei civici offre una serie di appuntamenti gratuiti tra visite guidate e incontri, con posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Dante e Canonica: versi in scultura

Martedì 31 marzo, ore 11.30 – Museo Pietro Canonica (Villa Borghese)

Un percorso tra le opere dello scultore e l’immaginario dantesco, con interprete LIS

Martedì 31 marzo, ore 11.30 – Museo Pietro Canonica (Villa Borghese) Un percorso tra le opere dello scultore e l’immaginario dantesco, con interprete LIS Il Nettuno di Lione: il dio del mare venuto dal fiume

Martedì 31 marzo, ore 15.30 – Museo Barracco

Focus su una grande statua bronzea della Gallia romana in prestito da Lione

Martedì 31 marzo, ore 15.30 – Museo Barracco Focus su una grande statua bronzea della Gallia romana in prestito da Lione Il lungo viaggio dell’Ara Pacis

Martedì 31 marzo, ore 17.00 – Museo dell’Ara Pacis

Visita (con LIS) dedicata alla storia del monumento, dal Rinascimento al Novecento

Martedì 31 marzo, ore 17.00 – Museo dell’Ara Pacis Visita (con LIS) dedicata alla storia del monumento, dal Rinascimento al Novecento La storia del Teatro Argentina

Martedì 31 marzo, ore 17.15 – Museo del Teatro Argentina

Un percorso guidato tra le origini di uno dei teatri più antichi d’Italia

Martedì 31 marzo, ore 17.15 – Museo del Teatro Argentina Un percorso guidato tra le origini di uno dei teatri più antichi d’Italia Lanterne magiche: la fotografia contemporanea

Giovedì 2 aprile, ore 11.00 – Museo Carlo Bilotti

Incontro con i curatori della mostra dalla collezione Valerio De Paolis

Esperienze immersive e percorsi archeologici

Tra gli appuntamenti più significativi si distingue L’Ara si rivela, il progetto multimediale al Museo dell’Ara Pacis che, attraverso il videomapping, restituisce le policromie originarie del monumento augusteo. L’esperienza, fruibile nelle ore serali, propone una modalità di visita immersiva che coniuga tecnologia e narrazione storica .

Sul versante archeologico, il programma di Archeologia in Comune offre due occasioni di particolare interesse: la visita al Mitreo del Circo Massimo, dedicata al culto misterico di Mitra, e l’apertura del Sepolcreto Ostiense, parte di un’ampia necropoli romana riscoperta nel Novecento .

Attività per famiglie e pubblico trasversale

Il weekend si arricchisce con gli spettacoli del Planetario di Roma, che propongono un calendario articolato per adulti e bambini. Tra gli appuntamenti, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, La notte stellata e Ritorno alle stelle, affiancati da proposte pensate per il pubblico più giovane come Girotondo tra i Pianeti e Vita da stella .

Un’offerta che conferma il ruolo del Planetario come spazio di divulgazione scientifica capace di coniugare intrattenimento e conoscenza.

Un’offerta culturale diffusa e accessibile

Nel complesso, il programma del fine settimana restituisce l’immagine di una città in cui la cultura si articola su più livelli: dalle grandi mostre ai percorsi specialistici, dagli eventi gratuiti alle esperienze immersive.

Un sistema che punta sempre più sull’accessibilità, sulla partecipazione e sulla diversificazione dell’offerta, costruendo un dialogo costante tra istituzioni e pubblico e valorizzando, al tempo stesso, luoghi e patrimoni spesso meno frequentati.