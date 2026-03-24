Alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi una mostra fotografica tra moda, inclusione e linguaggio, dove il turbante è stile ma anche gesto che “turba” lo sguardo e rompe gli stereotipi

Il turbante come copricapo, accessorio, segno visibile di identità e stile ma anche participio presente del verbo “turbare”: è su questa doppia identità che si gioca il progetto espositivo Turbanti, alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi di Roma dal 23 marzo al 30 aprile 2026, una mostra fotografica curata da Cosmo Muccino Amatulli e sostenuta da Accademia del Lusso che mette in dialogo le creazioni degli studenti del corso di Fashion Styling & Communication, fotografate da Roberto Autuori, con gli spazi dedicati alla moda e alle arti decorative della Casa Museo.

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Riccardo Lucangeli – Ph. Roberto Autuori

Turbare lo sguardo: identità, forza e fragilità

L’immagine diventa strumento di espressione e riconoscimento e le fotografie di Roberto Autuori raccontano storie personali, invitando chi guarda a superare stereotipi e semplificazioni: “Il turbante – spiega Cosmo Muccino Amatulli – è segno di protezione, forza e autodeterminazione, un elemento simbolico che pone al centro la persona e le sue qualità irripetibili”. Da qui nasce il gioco sul verbo turbare: la mostra vuole spostare il punto di vista, generare un nuovo ordine fondato sull’accettazione e sulla valorizzazione delle differenze, mettendo in crisi aspettative sociali troppo rigide.

Al centro dell’esposizione i copricapi esclusivi progettati in Accademia dagli studenti del corso di Fashion Styling & Communication e indossati dalle modelle e dai modelli dell’Associazione Modelli si Nasce, onlus attiva da anni come prima realtà italiana che si occupa di formare ed inserire ragazzi nello spettro autistico nel mondo della moda.

Ogni turbante diventa così il punto di incontro tra ricerca formale e storia personale: le immagini restituiscono ritratti intensi, in cui emergono personalità, punti di forza e fragilità dei giovani protagonisti. Un incontro tra formazione, creatività e inclusione che ha portato a condividere, durante gli shooting, momenti di crescita e lavoro comune, costruendo insieme la narrazione visiva che oggi abita le sale della Casa Museo.

Elena Esposizione – Ph. Roberto Autuori

Silvia Cento, presidente di Modelli si Nasce, spiega: “Abbiamofondato Modelli si Nasce con un obiettivo preciso: dare identità e dignità alle persone autistiche. Troppo spesso si parla di autismo in modo generico, d imenticando l’unicità e le peculiarità di ogni persona. Ognuno dei nostri ragazzi ha un quid che merita di emergere: è ciò che Cosmo Muccino Amatulli e Roberto Autuori hanno valorizzato attraverso fotografie artistiche personalizzate. La forza del progetto è stata la collaborazione tra gli studenti di Accademia del Lusso e i nostri modelli. Durante gli shooting si sono incontrati, conosciuti e hanno condiviso momenti di Crescita, Formazione e Arte. Tutto questo è stato possibile grazie alla direttrice di Accademia del Lusso, Laura Gramigna che ancora una volta ha creduto nelle potenzialità dei nostri ragazzi”

Grande anche la soddisfazione di Maria Giuseppina Di Monte, direttrice della Casa Museo Boncompagni Ludovisi, che ha elogiato la professionalità e lo slancio che ha unito gli studenti dell’Accademia e i modelli che hanno indossato i turbanti.

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Mostra, fotografie e collaborazione tra istituzioni

Turbanti è una mostra fotografica ideata e curata da Cosmo Muccino Amatulli, con immagini firmate da Roberto Autuori. L’esposizione è ospitata alla Casa Museo Boncompagni Ludovisi, afferente all’Istituto Pantheon e a Castel Sant’Angelo – Direzione Musei Nazionali della Città di Roma, diretta da Maria Giuseppina Di Monte e guidata da Luca Mercuri. La presentazione è affidata all’Onorevole Federico Mollicone, Presidente della VII Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

La mostra è organizzata e sostenuta da Accademia del Lusso e dalla Onlus Modelli si Nasce, con il patrocinio dell’Assessorato ai Grandi Eventi di Roma Capitale. Il percorso è incluso nel biglietto di ingresso alla Casa Museo (intero Euro 4,00, ridotto Euro 2,00, con le consuete gratuità di legge) e segue gli orari del museo: dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 19.30, ultimo ingresso alle 18.45, chiuso il lunedì.

I biglietti per la Casa Museo possono essere acquistati tramite totem digitale abilitato POS in sede oppure online sul portale dei musei italiani. Informazioni aggiornate sulla sede sono disponibili sul sito ufficiale della Casa Museo Boncompagni Ludovisi e sui canali social collegati.

Foto: Ufficio Stampa