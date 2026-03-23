Milano Art Week 2026 celebra la decima edizione dal 13 al 19 aprile con oltre 400 appuntamenti diffusi in città tra mostre, performance, talk e incontri con artisti internazionali.

Dal 13 al 19 aprile 2026 la Milano Art Week 2026 festeggia la sua decima edizione trasformando Milano in un palcoscenico diffuso dedicato all’arte contemporanea. Oltre 200 realtà tra istituzioni, musei, università, fondazioni, gallerie e associazioni animano un programma con più di 400 appuntamenti tra mostre, performance, talk, visite guidate, workshop e aperture straordinarie.

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L’evento porta al centro dello sguardo della città l’arte di protagonisti internazionali come Benni Bosetto, Cao Fei, Jeremy Deller, Marco Fusinato, Gabrielle Goliath, Mona Hatoum, Anselm Kiefer, Ugo La Pietra, Diego Marcon, Robert Mapplethorpe, Man Ray, Bruno Munari, Chiharu Shiota, Hito Steyerl, Nanda Vigo e molti altri, in un percorso che attraversa l’intero territorio urbano.

Mostre, performance e nuovi progetti nei musei cittadini

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la mostra THE ONLY TRUE ANARCHY IS THAT OF POWER al PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, che il 13 aprile inaugura ufficialmente la Milano Art Week con una performance dell’artista australiano Marco Fusinato. La rassegna conferma così l’attenzione alla ricerca contemporanea e alle pratiche performative.

Alla GAM – Galleria d’Arte Moderna l’artista Letizia Cariello (Letia) presenta l’opera site-specific Παρνασσός / Parnassus, pensata per la Sala del Parnaso. Il Museo del Novecento prosegue invece il lavoro di valorizzazione della propria collezione con nuovi interventi sugli spazi espositivi e sui dispositivi museali, tra cui il progetto salut! hallo! hello! di Diego Marcon, che entra a far parte del percorso.

Accanto alle mostre, la Milano Art Week si sviluppa attraverso un fitto calendario di eventi speciali che intrecciano performance, incontri e momenti di approfondimento con i luoghi della città, configurando una dimensione esperienziale diffusa e accessibile al pubblico.

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Talk internazionali e arte nello spazio urbano

Il Comune di Milano rinnova la partnership con Democracy and Culture Foundation e The New York Times per Art for Tomorrow Talks – The Blurry Border Between Design & Art: il 14 aprile, all’Acquario Civico, voci internazionali si confrontano sul confine sempre più sfumato tra arte e design, in collaborazione con Milano & Partners e con il supporto di DILS.

Nel programma delle performance, oltre agli interventi di Marco Fusinato al PAC e di Benni Bosetto al Pirelli HangarBicocca, è prevista la performance di Ambra Castagnetti il 15 aprile a Villa Clea e la rassegna CORPI SUL PALCO, organizzata da Teatro Linguaggicreativi e curata da Gabi Scardi e Andrea Contin. Il progetto attiva il Teatro Continuo di Alberto Burri come dispositivo aperto e attraversabile, con una sequenza di azioni pensate in relazione alla luce naturale, al tempo e al flusso dei visitatori.

Dialoghi tra arte, scienza e città

Il 17 aprile al Teatro dal Verme è in programma il talk Alchemia tra Scienza e Arte, che vede Anselm Kiefer dialogare con la storica della scienza e della filosofia Natacha Fabbri, a conferma del carattere interdisciplinare della manifestazione.

Tra gli appuntamenti più originali si inserisce Mototrombe!, presentato dall’Associazione Artisti di Strada: un concerto itinerante che porta la sperimentazione sonora nello spazio urbano, aggiungendo un tassello inedito al racconto della città in festa per la Milano Art Week.

Con un calendario che coinvolge centinaia di realtà e un pubblico trasversale, la decima edizione della Milano Art Week consolida il ruolo del capoluogo lombardo come piattaforma internazionale per l’arte contemporanea, tra grandi mostre, progetti site-specific e azioni diffuse nello spazio pubblico.

Foto: Ufficio Stampa