La Mucciaccia Gallery di Roma ospita Life Is Good, prima personale italiana dell’artista turca Ezgi Güneştekin: venti opere tra emozioni, ferite e resistenza.

Alla Mucciaccia Gallery arriva la prima mostra personale in Italia dell’artista turca Ezgi Güneştekin. Con Life Is Good, aperta al pubblico dal 28 marzo 2026 al 25 maggio 2026 negli spazi di via Laurina 31 a Roma, la pittrice presenta un ciclo di venti opere ad acrilico e pennarello su tela che trasformano stati interiori e tensioni emotive in immagini dense e stratificate.

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L’inaugurazione è prevista per venerdì 27 marzo 2026 alle ore 18.00, offrendo al pubblico l’occasione di incontrare una ricerca che fa della fragilità un punto di forza. Lontano da qualsiasi slogan ottimistico, il titolo della mostra diventa una formula di resistenza, pronunciata sul crinale delle contraddizioni dell’esistenza.

Ventidue tele tra attrito psichico e figurazione emotiva

Il percorso espositivo di Life Is Good non segue una narrazione lineare, ma propone un attraversamento emotivo. La pittura di Güneştekin nasce dall’urgenza di trattenere un “attrito psichico”, trasformando condizioni interiori in forme visibili. Le tele sono abitate da figure che non si presentano come ritratti convenzionali, ma come apparizioni, emergenti da campiture sovrapposte e trame geometriche.

Segni incisivi, spesso affidati al marker, solcano la superficie come cicatrici, restituendo la complessità dell’esperienza umana. In opere come After the Silence o No Surprises, ogni dettaglio contribuisce a una costellazione di significati aperta, in cui lo spettatore è chiamato a trovare il proprio percorso senza indicazioni univoche.

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La figurazione dell’artista è un campo di tensione tra corpo e linguaggio, immagine e ferita. Il suo approccio, definito “espressionista” nel comunicato, concentra l’attenzione su emozioni, conflitti interiori e stati d’animo, traducendo la natura stratificata dei sentimenti in un linguaggio visivo fatto di colori, testi e forme geometriche.

Dalla formazione in architettura alla ricerca pittorica

Nata a Batman, in Turchia, nel 1993, Ezgi Güneştekin si è formata alla Facoltà di Architettura della Istanbul Bilgi University, per poi svolgere un tirocinio presso lo studio Emre Arolat Architecture. Qui il pensiero spaziale e concettuale dell’architettura ha gettato le basi della sua pratica artistica, evidente nell’attenzione alla costruzione mentale dell’immagine e all’organizzazione dello spazio pittorico.

In California ha proseguito gli studi in Design Communication Arts alla UCLA e in Fine Arts and Graphic Design all’Otis College of Art & Design. Rientrata in Turchia, ha iniziato la propria carriera all’interno della Güneştekin Art Refinery, fondazione voluta dal padre, l’artista e mecenate Ahmet Güneştekin, impegnata nella diffusione dell’arte turca tra Istanbul, Urla e Venezia.

Dal 2020 è membro del consiglio direttivo della Güneştekin Art Foundation e partecipa a progetti tra Venezia e Urla, affiancando alla propria ricerca individuale ruoli attivi in ambito curatoriale e istituzionale. Dopo la prima personale How U Feel?, tenutasi nel 2024 alla DG Art Gallery & Projects di Istanbul come domanda diretta allo spettatore, Life Is Good rappresenta la fase successiva: la presa di coscienza di un’accettazione maturata attraverso la consapevolezza emotiva e un rapporto più audace con l’esistenza.

Alla Mucciaccia Gallery, le opere non offrono risposte definitive, ma aprono spazi di ascolto e consapevolezza, invitando chi guarda a misurarsi con le proprie contraddizioni. Affermare che la vita è “buona” significa, per Güneştekin, attraversarne il peso senza ignorarne le incrinature.

Foto: Ufficio Stampa