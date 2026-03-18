A Cervia torna Artevento, il Festival Internazionale dell’Aquilone più longevo al mondo: mostra dedicata all’Olanda, oltre 200 artisti da 50 Paesi e il claim “Fratello vento”.

Dal 4 aprile al 3 maggio Cervia torna a essere la capitale mondiale dell’aquilone con la 46ª edizione di ARTEVENTO Festival Internazionale dell’Aquilone. Tra la spiaggia di Pinarella, il Magazzino del Sale Torre e altre location, il cielo diventa una vera galleria d’arte a cielo aperto, nel segno del claim “Fratello vento” che unisce arte, ambiente e dialogo tra i popoli.

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La primavera romagnola si apre con una grande preview espositiva dedicata all’Olanda: la mostra “The Hague Air Gallery – Vento dipinto”, allestita al Magazzino del Sale Torre, anticipa il festival già nel weekend di Pasqua, trasformando l’aquilone in medium artistico contemporaneo e simbolo di cooperazione culturale.

La mostra olandese che dipinge il vento

Cuore di questa edizione è la collezione storica nata dall’intuizione di Gerard Van der Loo e Els Lubbers alla fine degli anni Ottanta: una serie di aquiloni di modello giapponese *edo* dipinti da artisti olandesi, concepiti per essere esposti in volo. Per la prima volta in Italia, al Magazzino del Sale Torre saranno presentati 20 aquiloni dotati di un sistema di 17 cavi di trattenuta lunghi 30 metri ciascuno, frutto della collaborazione con l’Holland Kite Team e sostenuti dal patrocinio dell’Ambasciata e del Consolato Generale dei Paesi Bassi.

La mostra ripercorre la genesi di The Hague Air Gallery, considerato il primo vernissage nel cielo della storia, andato in scena nel 1987 sulla spiaggia di Scheveningen all’Aia. In quell’occasione il cielo fu pensato come spazio pubblico democratico, dove il vento diventa interlocutore dell’opera e lo spettatore vive un’esperienza immersiva, tra environment art e sperimentazione tecnica sui materiali.

A firmare il percorso è la curatrice Caterina Capelli, Art Director di ARTEVENTO e riconosciuta dal Ministero della Cultura come “testimone vivente” per il progetto sull’aquilone come patrimonio immateriale dell’umanità. Con questo omaggio a Van der Loo e Lubbers, Capelli restituisce visibilità a una collezione rimasta a lungo nell’oblio e ne riconosce il ruolo di pietra miliare nella storia del Movimento dell’Arte Eolica.

Fratello vento: temi, ospiti e programma 2026

Dal 23 aprile al 3 maggio, sulla spiaggia di Pinarella arriveranno oltre 200 artisti invitati da più di 50 Paesi dei cinque continenti, insieme a migliaia di partecipanti spontanei. Tutti interpreteranno il leitmotiv “Fratello vento”, che connette quattro ricorrenze: gli 800 anni dalla morte di San Francesco, i 100 anni dal Nobel a Grazia Deledda, il 40° anniversario del gemellaggio tra Emilia-Romagna e Prefettura di Ibaraki in Giappone e il sodalizio tra ARTEVENTO e il circo contemporaneo.

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Ospite d’onore sarà il collettivo colombiano Bimana, che sceglie Cervia per il suo debutto europeo con La Parata delle Creature: una processione di meduse, balene, rane, camaleonti, farfalle giganti e altre figure tridimensionali indossate come *puppet*, in dialogo con i voli degli aquiloni e con i “Giardini del Vento” installati in riva al mare.

Tra Giappone, circo contemporaneo e Museo dell’Aquilone

L’edizione 2026 rafforza il legame con il Giappone, celebrando i 40 anni di gemellaggio tra Emilia-Romagna e Prefettura di Ibaraki con una serie di appuntamenti che proseguiranno fino all’autunno e culmineranno in una grande mostra dedicata al Paese del Sol Levante. In programma anche laboratori di costruzione dell’aquilone tradizionale *yakko dako* per bambini e omaggi ai Maestri aquilonisti giapponesi.

Accanto all’anima internazionale, ARTEVENTO consolida il dialogo con il circo contemporaneo grazie alla nuova Flying Circus Arena all’interno del Villaggio del Festival, dove si alterneranno compagnie come Circo El Grito, L’abile teatro, Duo Caos e Simone Romanò. Tra volo notturno, Notte dei Miracoli, Cervia’s Cup di volo acrobatico sportivo, workshop per adulti e laboratori didattici, il festival conferma la propria vocazione di presidio per l’arte eolica e anticipa l’apertura del Museo dell’Aquilone, che accoglierà anche la collezione etnica appartenuta a Gerard Van der Loo.

Il programma completo e gli aggiornamenti su orari, eventi speciali e laboratori sono disponibili sul sito ufficiale di ARTEVENTO Cervia, mentre per le prenotazioni ai workshop è attivo l’indirizzo email indicato dall’organizzazione.

Foto: Ufficio Stampa