La Moiré Gallery Milano presenta “Ombre”, personale di Jelena Rajovic: oli su tela tra stratificazioni cromatiche, luci improvvise e profondità emotive nel cuore del Quadrilatero.

Alla Moiré Gallery Milano, nel cuore del Quadrilatero della moda di Milano, arriva Ombre, la nuova personale dell’artista serbo-italiana Jelena Rajovic. La mostra, inaugurata con un vernissage in programma per lunedì 23 marzo dalle 18.30 alle 20.30, propone una selezione di oli su tela che trasformano la superficie pittorica in un portale verso dimensioni intime e impalpabili.

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Nata nel 1990 in quello che era il cuore dell’ex repubblica jugoslava, Rajovic vive e lavora tra Milano e Ibiza, portando in galleria una ricerca che unisce formazione accademica e tensione emotiva. Dopo gli studi all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove ha conseguito il master con il massimo dei voti, ha sviluppato un linguaggio astratto fondato su stratificazioni di colore, sovrapposizioni e forme in continua trasformazione.

Stratificazioni cromatiche e profondità emotive

Al centro di Ombre c’è una pittura che procede per accumulo: strati di colore si sedimentano sulla tela fino a diventare materia dello stato emotivo dell’artista. Picchi di luce si alternano a zone di buio intenso, generando contrasti che evocano paesaggi interiori più che figure riconoscibili. Le tele appaiono così come tracce di un movimento interiore, in cui il gesto pittorico registra tensioni, sospensioni e improvvise aperture.

La ricerca di Rajovic ruota attorno a forme sovrapposte e intricate, che fungono da canale per un’energia emotiva mai del tutto esplicita. Immergendosi nei suoi lavori, lo spettatore è invitato a confrontarsi con un universo astratto carico di sensazioni enigmatiche: luci che emergono da fondi quasi abissali, vibrazioni cromatiche che suggeriscono profondità nascoste, piani che si aprono come fenditure nello spazio.

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La visione della galleria nel Quadrilatero

Per questa personale la galleria presenta oli su tela di diverse dimensioni, tutti accomunati da una forte intensità visiva. Le opere costruiscono un percorso immersivo in cui le ombre del titolo non sono solo assenza di luce, ma zone di passaggio, luoghi di trasformazione dove il colore si fa esperienza sensibile. La tela diventa così un campo dinamico, un varco verso l’intangibile che chiede allo spettatore di sostare e lasciarsi attraversare dalle immagini.

Situata in Via Borgospesso 18, la Moiré Gallery Milano è uno spazio che mette in dialogo arte, moda e design, rivolgendosi a un pubblico cosmopolita e attento alla bellezza in tutte le sue forme. Fondata e curata da Ouafa Lotfi Tahoun, la galleria propone mostre, installazioni, oggetti di design contemporanei e d’epoca, oltre a collezioni sartoriali esclusive, trasformando ogni allestimento in un’esperienza immersiva. Ombre si inserisce in questa visione, offrendo un nuovo capitolo del racconto dedicato alla ricerca pittorica contemporanea.

Il nuovo allestimento è visitabile fino al 20 aprile 2026 negli spazi della galleria in Via Borgospesso 18, la via dell’arte e del design nel Quadrilatero milanese. Un’occasione per scoprire da vicino il lavoro di Jelena Rajovic e per esplorare il modo in cui luce, colore e ombra possono farsi racconto di una geografia emotiva in costante movimento.

Foto: Ufficio Stampa