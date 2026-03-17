Le Gallerie Nazionali di Arte Antica lanciano un Public Program di quattro incontri a ingresso gratuito dedicati a Gian Lorenzo Bernini, tra restauro del Baldacchino e dialogo con i Barberini.

Attorno alla mostra Bernini e i Barberini, in corso fino al 14 giugno a Palazzo Barberini, le Gallerie Nazionali di Arte Antica attivano un nuovo Public Program dedicato alla figura di Gian Lorenzo Bernini. Un ciclo di quattro incontri, tutti a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite, che approfondisce il genio barocco e il rapporto con la famiglia Barberini, tra storia del restauro, documenti d’archivio e riletture critiche.

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Il percorso, affidato ad alcuni tra i più autorevoli studiosi e tecnici che hanno lavorato sulle opere berniniane, offre al pubblico la possibilità di entrare nel vivo dei cantieri e delle ricerche che ruotano intorno al Baldacchino di San Pietro e al sepolcro Barberini. Gli appuntamenti si svolgono negli spazi di Palazzo Barberini, in orario pomeridiano, e sono pensati come un’estensione ideale della visita alla mostra.

Quattro incontri per raccontare il Barocco di Bernini

Il Public Program prende il via giovedì 26 marzo, dalle 17:30 alle 19:00, con l’incontro dal titolo Restaurare il Barocco. Dal Baldacchino al sepolcro Barberini: una storia d’ingegno e sapienza tecnica. A guidare il pubblico saranno il prof. Pietro Zander, responsabile della Sezione Necropoli e Beni Artistici della Fabbrica di San Pietro, e l’ing. Alberto Capitanucci, Senior Advisor Progetti Speciali della stessa istituzione, chiamati a raccontare metodi e sfide del restauro delle grandi architetture berniniane.

La partecipazione a questo primo appuntamento offre inoltre la possibilità di prenotare una visita guidata esclusiva alla Basilica di San Pietro, prevista per lunedì 30 marzo alle 18:00, organizzata nell’ambito della collaborazione tra le Gallerie Nazionali e la Fabbrica di San Pietro in Vaticano. Un’occasione per vedere da vicino il Baldacchino e altri capolavori legati alla stagione barocca romana.

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Il secondo incontro è in programma mercoledì 15 aprile, sempre a Palazzo Barberini dalle 17:30 alle 19:00, con Oro, bronzo e marmo: cronaca del restauro del Baldacchino per il Giubileo 2025. Protagonisti saranno il dott. Giorgio Capriotti, restauratore per la Fabbrica di San Pietro, e il dott. Fabio Morresi, direttore del Gabinetto Ricerche Scientifiche dei Musei Vaticani, che illustreranno materiali, tecniche e fasi operative del grande cantiere in vista dell’Anno Santo.

Bernini tra storia di famiglia e archivi della Fabbrica

Il ciclo prosegue mercoledì 22 aprile, dalle 17:30 alle 19:00, con l’incontro dal titolo Uccidere il padre: Gian Lorenzo, figlio ingombrante o amorevole. A condurre sarà il prof. Andrea Bacchi, curatore della mostra Bernini e i Barberini, che affronterà il tema del rapporto tra l’artista e la propria eredità, familiare e artistica, alla luce delle opere riunite nelle sale di Palazzo Barberini.

L’ultimo appuntamento è fissato per mercoledì 6 maggio, ancora dalle 17:30 alle 19:00, con Dalla miniera all’altare papale. Il Baldacchino nei documenti della Fabbrica di San Pietro. Interverranno la dott.ssa Simona Turriziani, responsabile dell’Archivio Storico della Fabbrica di San Pietro, e il dott. Alexis Gauvain, archivista della stessa istituzione, che guideranno il pubblico attraverso carte, progetti e testimonianze d’epoca legate alla genesi del Baldacchino.

Per tutti gli incontri del Public Program l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. La partecipazione alle conferenze e la visita alla mostra offrono così uno sguardo ravvicinato su il genio e l’eredità di uno dei più grandi protagonisti dell’arte barocca, nel dialogo tra musei, archivi e luoghi simbolo di Roma.

Foto: Ufficio Stampa