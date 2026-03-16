La Reggia di Venaria celebra la fioritura dei ciliegi con aperture straordinarie, hanami notturni, performance sonore, yoga, musica e degustazioni ispirate al Giappone.

La fioritura dei ciliegi trasforma ancora una volta i Giardini della Reggia di Venaria in un paesaggio sospeso tra Piemonte e Giappone. Dal 19 marzo al 1° aprile 2026 (data di conclusione indicativa) torna infatti All’ombra dei ciliegi in fiore, con la novità serale Una sera sotto i ciliegi in fiore e un programma di iniziative che unisce natura, tradizione, benessere e musica.

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Dopo i oltre 105 mila visitatori dell’edizione 2025, i Giardini si preparano a una nuova stagione di hanami diffuso: tra ciliegi, peri e meli fioriti, il viale dei cento alberi diventa uno scenario immersivo in cui vivere l’esperienza dei petali rosa alla luce del giorno e, grazie alle aperture straordinarie, anche nel buio punteggiato dalle illuminazioni serali.

Nuovi orari, hanami notturno e prenotazione obbligatoria

Per seguire da vicino la fioritura, i Giardini saranno aperti eccezionalmente anche il lunedì e visitabili tutti i giorni dal 19 marzo al 1° aprile dalle 7.30 alle 18 e dalle 19 alle 23, con ingressi solo su prenotazione online e contingentati. I cento ciliegi saranno illuminati da altrettante luci, evocando i suggestivi *yozakura* della hanami giapponese, la tradizione romantica di ammirare i fiori di notte.

L’apertura prolungata invita a sostare tra le “nuvole rosa” in tutte le ore del giorno: dal sole pieno del mattino alle tonalità calde del tramonto, fino al crepuscolo e al buio raccolto della sera. A rendere l’esperienza ancora più completa contribuiscono le attrazioni di intrattenimento e i servizi di ristoro: il Patio dei Giardini resterà aperto dalle 7.30 alle 20 (fino alle 23 nel fine settimana e nei festivi), mentre alla Cascina Medici del Vascello si potranno degustare sakè e cibo orientale, oltre agli aperitivi serali.

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Sakurasonic e le altre iniziative tra arte, suono e benessere

Il cuore più sperimentale del programma è Sakurasonic / Un matsuri contemporaneo, realizzato in collaborazione con il MAO Museo d’Arte Orientale. Sabato 21 e domenica 22 marzo, dalle 19.30 alle 22, la performance – compresa nel biglietto di ingresso – reinterpreta in chiave attuale il matsuri, la festa collettiva giapponese che intreccia rituali, danze, canti e convivialità.

Curato da Chiara Lee e freddie Murphy, il progetto coinvolge le artiste giapponesi Hatis Noit, Kiki Hitomi e Tsubasa Hori, che trasformano il giardino in uno spazio performativo e immersivo fatto di voce, suono, strumenti tradizionali e musica elettronica. Una parata partirà dal Patio dei Giardini fino alla zona dei ciliegi, tra maschere realizzate per l’occasione, danze e canti presso la Cascina Medici del Vascello.

Yoga, pittura plein air, musica e biglietteria

Nel calendario rientrano anche momenti dedicati al benessere e alla creatività: l’evento Yoga All’ombra dei ciliegi in fiore è previsto la mattina di sabato 21 marzo con biglietto dedicato, mentre la Pittura en plein air coinvolgerà l’Accademia delle Belle Arti di Torino il 21, 22, 28 e 29 marzo. La musica risuonerà invece con Musica All’ombra dei ciliegi in fiore il 28 e 29 marzo e il 5 e 6 aprile, in collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

Un workshop propedeutico con Kiki Hitomi e Tsubasa Hori è dedicato alle scuole, mentre un bookshop tematico curato dal MAO offrirà volumi e materiali per approfondire la cultura giapponese. La partnership tra istituzioni prevede inoltre una reciproca scontistica: presentando il biglietto del MAO si accede alla Reggia a tariffa ridotta e viceversa, per tutta la durata dell’evento dedicato alla fioritura dei ciliegi.

Per partecipare è necessario prenotare online su lavenaria.it. Il biglietto Giardini per l’apertura diurna (7.30-18) costa 6 €, mentre il biglietto Una sera sotto i ciliegi in fiore per l’accesso serale (19-23) è di 8 €. Chi desidera vivere entrambe le atmosfere può scegliere il cumulativo All’ombra dei ciliegi in fiore – Una sera sotto i ciliegi in fiore al prezzo di 10 €, con ingressi limitati e data specifica.

Foto: Ufficio Stampa / Photo: Michele D’Ottavio