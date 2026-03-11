Il 14 marzo la Reggia di Caserta celebra la Giornata nazionale del Paesaggio con visite accompagnate e percorsi sensoriali nel Giardino Inglese, tra biodiversità, suoni, profumi e agrumeti.

Il 14 marzo alla Reggia di Caserta sarà dedicato alla Giornata nazionale del Paesaggio, con un ricco programma di visite accompagnate e percorsi sensoriali nel Giardino Inglese del Parco reale. Il complesso borbonico, Istituto del Ministero della Cultura e sito UNESCO, propone una giornata di immersione nel patrimonio vegetale del suo Museo verde per promuovere quella che definisce la cultura del paesaggio.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Per l’occasione il personale del Museo guiderà i visitatori alla scoperta dei segnali, stagionali e quotidiani, che la natura del Parco reale continua a inviare da oltre due secoli. Nei 23 ettari del Giardino Inglese, la straordinaria biodiversità diventa il filo conduttore di un itinerario che punta a coinvolgere tutti i sensi, stimolando consapevolezza e conoscenza del patrimonio naturale che abita questo luogo.

Un percorso sensoriale tra acqua, alberi e agrumeti

L’esperienza proposta nel Giardino Inglese è costruita come un vero e proprio percorso sensoriale. I suoni della natura, con particolare attenzione al fluire dell’acqua, accompagneranno i partecipanti lungo tutta la visita, rendendo l’udito il primo canale di relazione con il paesaggio. Il tatto verrà invece sollecitato sfiorando i tronchi delle diverse specie arboree, per percepirne consistenza, temperature e irregolarità.

La vista sarà chiamata a osservare da vicino le dimensioni e le caratteristiche delle foglie, occasione per avvicinarsi al “miracolo” della fotosintesi e a quei processi vitali che rendono il Giardino Inglese un ecosistema complesso. L’olfatto sarà stimolato dai profumi della terra e dalla varietà di essenze presenti nel parco, mentre il gusto entrerà in gioco con una tappa dedicata agli agrumeti, pensata per completare l’immersione nei cinque sensi.

LEGGI ANCHE: Mostre a Roma 2026: gli appuntamenti da non perdere

Il Giardino Inglese della Reggia di Caserta si conferma così non solo come uno spazio di grande valore storico e paesaggistico, ma anche come un laboratorio a cielo aperto dove sperimentare nuove forme di relazione tra pubblico e natura. Lungo il percorso, il dialogo con il personale del Museo offrirà spunti per leggere il paesaggio come un organismo vivo, in continua trasformazione, capace di restituire segnali preziosi sul nostro rapporto con l’ambiente.

Orari, modalità di partecipazione e accesso

Le visite accompagnate nel Giardino Inglese, curate dal personale del Museo, si svolgeranno sabato 14 marzo alle ore 9:30, 10:30, 11:30, 14:00 e 14:30. L’incontro e la partenza sono previsti all’ingresso del Giardino Inglese, dove i partecipanti dovranno presentarsi con circa dieci minuti di anticipo rispetto all’inizio delle attività per l’accoglienza e la formazione dei gruppi.

La partecipazione è libera per tutto il pubblico museale, a condizione di essere muniti di biglietto o abbonamento di accesso alla Reggia di Caserta. Non è richiesta la prenotazione, scelta che rende l’iniziativa facilmente fruibile anche da chi decide di visitare il complesso all’ultimo momento. La giornata dedicata al paesaggio diventa così un’occasione per riscoprire il Parco reale come un grande Museo verde, da vivere con lentezza e attenzione.

Foto: Marco Ferraro