Dal 13 al 19 marzo 2026 Roma propone una settimana di appuntamenti tra mostre, visite guidate, incontri dedicati ai libri, al cinema d’autore, all’archeologia urbana e agli spettacoli del Planetario.

Dal 13 al 19 marzo 2026 Roma diventa un vero laboratorio diffuso di cultura, tra presentazioni di libri, rassegne cinematografiche, visite guidate e spettacoli astronomici. Il programma promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali attraversa musei, case museo, siti archeologici e il Planetario, con proposte pensate per pubblici diversi, dai lettori agli appassionati di storia dell’arte, fino alle famiglie.

Il calendario si apre venerdì 13 marzo alle 17.00 al Museo di Roma a Palazzo Braschi con un nuovo appuntamento di Libri al Museo. Le studiose Simonetta Prosperi Valenti Rodinò e Benedetta Ciuffa presentano il volume Maratti invenit et pinxit. Carlo Maratti e l’incisione, dedicato all’attività grafica del grande pittore barocco e al suo ruolo di peintre-graveur e inventor di composizioni diffuse dai maggiori incisori del tempo.

Visite nelle case museo, archeologia e cinema tra Roma e Trastevere

Sabato 14 marzo alle 10.00 e alle 11.00 tornano le visite alla Casa Museo Alberto Moravia, il grande attico sul Lungotevere della Vittoria dove lo scrittore visse dal 1963 al 1990. L’appuntamento permette di scoprire il lato pubblico e privato di Moravia tra libri, opere d’arte e tracce dei suoi viaggi, con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti, info su casaalbertomoravia.it).

Nella stessa giornata, alla Casa del Cinema, la rassegna Lei e altre affianca la mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis in corso al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. Alle 20.30 è in programma la proiezione del film The Florida Project (Un sogno chiamato Florida) di Sean Baker, che riflette sul sogno americano attraverso lo sguardo della giovane protagonista Moonie (biglietti in biglietteria o su casadelcinema.it e boxol.it/casadelcinema).

Il fine settimana prosegue ai Musei Capitolini: domenica 15 marzo sono previste visite guidate gratuite alla mostra La Grecia a Roma negli spazi di Villa Caffarelli, in italiano alle 11.30 e in inglese alle 16.30, con prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 25 partecipanti). Sempre ai Musei Capitolini, nelle sale di Palazzo Nuovo, c’è tempo fino al 15 marzo per visitare la mostra Cartier e il mito, che mette in dialogo preziose creazioni della Maison Cartier e sculture antiche di divinità classiche.

Tra gli incontri della settimana spiccano anche le conferenze del ciclo Roma Racconta… alla Sala Tenerani del Museo di Roma: giovedì 19 marzo alle 16.30 Camilla De Boni ripercorre l’esperienza dell’Estate romana guidata da Renato Nicolini. Nello stesso giorno, alle 17.00, al Museo di Roma in Trastevere la rassegna Le parole delle scrittrici propone la conferenza di Novella Bellucci Elsa Morante 1974-2026, dedicata a una rilettura del romanzo La Storia a oltre cinquant’anni dalla pubblicazione.

aMICi, passeggiate urbane e spettacoli al Planetario

Nell’ambito di Roma, la tua guida culturale, il ciclo aMICi propone venerdì 13 marzo alle 11.30 una visita con interprete LIS ai Fori di Cesare e di Traiano, mentre domenica 15 marzo al Museo di Roma in Trastevere sono previste due visite (ore 11.00 e 16.00) alla mostra Cine de Papel. Poster cubani di cinema italiano dalla collezione Bardellotto guidate da Luigi Bardellotto, entrambe con prenotazione obbligatoria allo 060608.

Mercoledì 18 marzo alle 11.00 è la volta della mostra Lanterne magiche. Fotografie dalla collezione Valerio De Paolis al Museo Carlo Bilotti, con visita insieme ai curatori Alessandra Mauro, Roberto Koch e Suleima Autore. Giovedì 19 marzo alle 18.00, invece, un itinerario dedicato alla mostra Constantin Brâncuşi. Le Origini dell’Infinito ai Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali completa il programma aMICi della settimana.

Il ciclo Archeologia in Comune propone sabato 14 marzo alle 11.30 una visita al Ninfeo degli Annibaldi, prezioso ambiente sotterraneo di una domus aristocratica decorata con mosaici rustici, madreperla, pietra pomice e conchiglie (attività non adatta a persone con difficoltà motorie, prenotazione consigliata allo 060608, massimo 8 partecipanti). Le Passeggiate romane offrono inoltre, martedì 17 marzo, turni di visita al Palazzo dell’Anagrafe per ammirare il grande dipinto Carnevale Romano di Orfeo Tamburi, e giovedì 19 marzo una tappa alla Casina del Cardinal Bessarione su via Appia Antica.

Al Planetario di Roma continua infine la programmazione di spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto sono in cartellone titoli come Ritorno alle Stelle, From Earth to the Universe, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ecologia Cosmica: Figli delle Stelle, Custodi della Terra, Una dorata cupola di stelle, La notte stellata, Il cielo degli innamorati e Space Opera, distribuiti nei vari giorni della settimana. Per i più piccoli, Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium guida gli spettacoli Accade tra le stelle e Vita da stella. I biglietti sono acquistabili online su museiincomuneroma.vivaticket.it e maggiori informazioni sono disponibili su planetarioroma.it, oltre che su museiincomuneroma.it e sovraintendenzaroma.it. Per tutte le iniziative restano validi i contatti di info e prenotazioni allo 060608, attivo ogni giorno dalle 9.00 alle 19.00.

Foto: Ufficio Stampa